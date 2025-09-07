Behindertenorganisationen aktiv in die Arbeit der Sozialstaatskommission einbeziehen

Sie kennt die UN-Behinderten-Rechts-Konvention noch nicht gut.

Bärbel Bas ist von der Partei SPD.

Sie trifft wichtige Entscheidungen für Deutschland.

Eine Bundes-Ministerin leitet ein Ministerium.

Sie ist zuständig für Menschen mit Behinderungen.

Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention gilt in Deutschland seit März 2009.

Sören Pellmann ist Politiker von der Partei Die Linke.

Das sagt Sören Pellmann.

Menschen mit Behinderung sollen überall mitmachen können.

Darin stehen die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention ist ein wichtiges Gesetz.

Die Sozial-Staats-Kommission denkt über unser Land nach.

Die Kommission heißt Sozial-Staats-Kommission.

Am Ende machen sie Vorschläge für Lösungen.

Sie arbeiten zusammen an einem Thema.

Eine Kommission ist eine Gruppe von Menschen.

Es gibt eine neue Kommission.

Das Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales hat geantwortet.

Werden ihre Organisationen auch einbezogen?

Er wollte wissen: Werden Menschen mit Behinderungen einbezogen?

Sören Pellmann hat eine schriftliche Frage gestellt.

Diese Kommission soll wichtige Entscheidungen treffen.

Sie überlegt: Wie kann der Staat den Menschen helfen?

Sören Pellmann sagt: Es reicht nicht aus.

Sören Pellmann ist nicht zufrieden mit der Antwort.

Die Antwort war nicht gut.

Jedes Ministerium kümmert sich um bestimmte Themen.

Dort arbeiten viele Menschen für die Regierung.

Ein Bundes-Ministerium ist ein wichtiges Amt in Deutschland.

Die Interessen-Verbände einmal einzuladen ist zu wenig.

Interessen-Verbände sind Gruppen von Menschen mit Behinderung.

Diese Menschen haben die gleichen Wünsche.

Sie sprechen mit der Politik über ihre Wünsche.

Die Kommission will selbst entscheiden.

Sie will selbst wählen welche Organisationen kommen.