Verkehrsbeobachtung zum ÖPNV für alle in Dresden

Foto: Susanne Göbel

Dresden (kobinet) "ÖPNV für alle – Anspruch und Wirklichkeit für Seh- und Gehbehinderte. Verkehrsbeobachtung und Simulation an einem Verkehrsknoten", so lautet der Slogan für einen Mitmach-Versuch im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche und der Grunaer Nachbarschaftstage 2025 in Dresden. Die Aktion findet am 17. September 2025 von 15:30 bis 16:30 Uhr an der Haltestelle Zwinglistraße der Linien 1, 2, 44, 61, 64 und 85 in Dresden statt. "Doppelhaltestellen sind praktisch, da sie das Umsteigen erleichtern. Allerdings ist der Wegeraum auf den Bahnsteigen oft recht eng und in sog. Stoßzeiten unübersichtlich. Mit einer gewissen Ruhe und Erfahrung meistern wir das und kommen rascher und mit möglichst wenig Aufenthaltszeiten in das gewünschte Anschluss-Verkehrsmittel – alle. Wirklich alle? Zumindest Menschen mit Geh- oder Seheinschränkungen sind nicht ganz so flink und so kommt es nicht eben selten vor, dass Bahnen bzw. Busse aus der zweiten Reihe dann ganz einfach an ihnen vorbeirauschen", heißt es im Aufruf für die Mitmach-Aktion.

„Von Vielen unbemerkt, ist diese Situation für Betroffene ärgerlich und kann bei vorbeieilenden Fahrzeugen auch gefährlich werden. Deuten wir die Reaktionen des DVB-Qualitätsmanagements richtig, scheint die Thematik bei der Schulung der Fahrer*innen eher nachrangig. Wir laden Betroffene und Verantwortliche der DVB und Stadtverwaltung ein, sich selbst ein Bild zu machen und dabei gern auch durch eine Simulationsbrille in die Erlebenswelt Sehbehinderter zu schlüpfen. Was künftig besser gemacht und bedacht werden kann, wollen wir in partnerschaftlicher Weise gemeinsam ergründen – und ganz nebenbei erfahren, wie angenehm gegenseitige Rücksichtnahme für uns alle sein kann“, heißt es in der Einladung des Runden Tisch der Senioren und Behinderten in Dresden (Anmeldung und weitere Auskünfte gibt’s über: [email protected], Tel. 0351 / 213 3293 sowie über INKLUSIVE Senioren bei SIGUS e. V. Schrammsteinstraße 8, 01309 Dresden Tel: 0351 – 263 21 38 Mail: [email protected].