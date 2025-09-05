Verkehrsbeobachtung zum ÖPNV für alle in Dresden

Dresden
Mit-Mach-Aktion für bessere Bus-Halte-Stellen
Es gibt eine Mit-Mach-Aktion in Dresden.
Alle Menschen können mit-machen.
Das Thema ist: Busse und Bahnen für alle Menschen.
Auch für Menschen mit Behinderungen.
Die Aktion ist am 17. September 2025.
Sie geht von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr.
Der Ort ist die Halte-Stelle Zwinglistraße.
Dort fahren diese Linien: 1, 2, 44, 61, 64 und 85.
Die Aktion ist Teil der Europäischen Mobilitäts-Woche.
Eine besondere Woche im Jahr.
Menschen sollen weniger Auto fahren.
Menschen sollen mehr zu Fuß gehen oder Rad fahren.
Es ist auch Teil der Grunaer Nachbarschafts-Tage 2025.
Menschen aus der Nachbarschaft treffen sich.
Sie machen zusammen etwas Schönes.
Das Problem an den Halte-Stellen
Doppel-Halte-Stellen sind praktisch.
2 Bus-Halte-Stellen an einem Ort.
Busse halten nacheinander.
So können mehr Menschen einsteigen.
Man kann leicht umsteigen.
Aber der Platz ist oft sehr eng.
In der Rush-Hour ist es unübersichtlich.
Die Zeit mit sehr viel Verkehr.
Das ist morgens und abends.
Menschen fahren zur Arbeit oder nach Hause.
Menschen mit Erfahrung kommen gut zurecht.
Sie steigen schnell um.
Aber Menschen mit Geh-Problemen sind langsamer.
Menschen mit Seh-Problemen sind auch langsamer.
Dann fahren die Busse oft weg.
Die Menschen bleiben stehen.
Das ist gefährlich
Viele Menschen merken das Problem nicht.
Für betroffene Menschen ist das ärgerlich.
Es kann auch gefährlich werden.
Fahrende Busse können Menschen verletzen.
Die DVB schulen ihre Fahrer und Fahrerinnen.
Dresdner Verkehrs-Betriebe.
Das sind die Firmen in der Stadt.
Sie fahren die Busse und Bahnen.
Aber das Thema ist nicht wichtig in der Schulung.
Deshalb gibt es diese Aktion.
Betroffene Menschen sollen kommen.
Menschen von der DVB sollen kommen.
Menschen von der Stadt-Verwaltung sollen kommen.
Menschen, die für die Stadt arbeiten.
Sie kümmern sich um wichtige Sachen.
Zum Beispiel: Straßen und Parks.
Alle sollen sich selbst ein Bild machen.
Simulations-Brille ausprobieren
Ihr könnt eine Simulations-Brille aufsetzen.
Eine besondere Brille.
Mit der Brille seht ihr wie Menschen mit Seh-Behinderung.
So versteht ihr das Problem besser.
Alle sollen gemeinsam Lösungen finden.
Das soll in partnerschaftlicher Weise passieren.
Alle arbeiten zusammen.
Alle sind gleich wichtig.
Alle hören aufeinander.
Alle wollen lernen: Wie kann es besser werden?
Rücksicht-Nahme ist gut für alle Menschen.
Das will die Aktion zeigen.
Anmeldung und Kontakt
Die Aktion macht der Runde Tisch.
Menschen sitzen im Kreis zum Reden.
So können sich alle gut sehen.
Das sind Senioren und Menschen mit Behinderungen in Dresden.
Ihr könnt euch anmelden bei:
Telefon-Nummer: 0351 / 213 3293
Oder bei INKLUSIVE Senioren.
Das ist bei SIGUS e. V.
Die Adresse: Schrammsteinstraße 8, 01309 Dresden
Telefon: 0351 - 263 21 38
E-Mail: [email protected]
Dresden (kobinet) "ÖPNV für alle – Anspruch und Wirklichkeit für Seh- und Gehbehinderte. Verkehrsbeobachtung und Simulation an einem Verkehrsknoten", so lautet der Slogan für einen Mitmach-Versuch im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche und der Grunaer Nachbarschaftstage 2025 in Dresden. Die Aktion findet am 17. September 2025 von 15:30 bis 16:30 Uhr an der Haltestelle Zwinglistraße der Linien 1, 2, 44, 61, 64 und 85 in Dresden statt. "Doppelhaltestellen sind praktisch, da sie das Umsteigen erleichtern. Allerdings ist der Wegeraum auf den Bahnsteigen oft recht eng und in sog. Stoßzeiten unübersichtlich. Mit einer gewissen Ruhe und Erfahrung meistern wir das und kommen rascher und mit möglichst wenig Aufenthaltszeiten in das gewünschte Anschluss-Verkehrsmittel – alle. Wirklich alle? Zumindest Menschen mit Geh- oder Seheinschränkungen sind nicht ganz so flink und so kommt es nicht eben selten vor, dass Bahnen bzw. Busse aus der zweiten Reihe dann ganz einfach an ihnen vorbeirauschen", heißt es im Aufruf für die Mitmach-Aktion.
„Von Vielen unbemerkt, ist diese Situation für Betroffene ärgerlich und kann bei vorbeieilenden Fahrzeugen auch gefährlich werden. Deuten wir die Reaktionen des DVB-Qualitätsmanagements richtig, scheint die Thematik bei der Schulung der Fahrer*innen eher nachrangig. Wir laden Betroffene und Verantwortliche der DVB und Stadtverwaltung ein, sich selbst ein Bild zu machen und dabei gern auch durch eine Simulationsbrille in die Erlebenswelt Sehbehinderter zu schlüpfen. Was künftig besser gemacht und bedacht werden kann, wollen wir in partnerschaftlicher Weise gemeinsam ergründen – und ganz nebenbei erfahren, wie angenehm gegenseitige Rücksichtnahme für uns alle sein kann“, heißt es in der Einladung des Runden Tisch der Senioren und Behinderten in Dresden (Anmeldung und weitere Auskünfte gibt’s über: [email protected], Tel. 0351 / 213 3293 sowie über INKLUSIVE Senioren bei SIGUS e. V. Schrammsteinstraße 8, 01309 Dresden Tel: 0351 – 263 21 38 Mail: [email protected].
