Online-Fachtagung: Gerechte Löhne für persönliche Assistenz durchsetzen am 30. September 2025

Veröffentlicht am 05.09.2025 08:02 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Banner zur Tagung zu gerechten Löhnen in der Persönlichen Assistenz
Foto: ZSL Nord

Kiel (kobinet) Das Zentrum für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland (ZSL Nord) lädt zur Online-Fachtagung "Gerechte Löhne für persönliche Assistenz durchsetzen" am 30. September 2025 von 11:00 bis 15:00 Uhr ein. Die Veranstaltung setzt ein starkes Zeichen für die Rechte behinderter Arbeitgeber*innen die mit Persönlicher Assistenz leben, wie es in der Ankündigung des ZSL Nord heißt.

Persönliche Assistenz ist für viele Menschen mit Behinderungen entscheidend, um selbstbestimmt leben zu können. Angesichts des zunehmenden Personalmangels steht das Arbeitgeber*innenmodell jedoch unter großem Druck. „Nur wer gerechte Löhne bieten kann, bleibt wettbewerbsfähig – aber was ist gerecht, und wer bestimmt das?“ Diesen und weiteren zentralen Fragen widmet sich der Fachtag in mehreren Vorträgen und einer offenen Diskussion.

Das Programm umfasst:

– Impuls zur Rechtsdurchsetzung durch das ZSL Nord (Heiner Popken, Projektleiter „Meine Rechte durchsetzen!“)

– Vortrag: Überblick über die Höhe der Löhne für persönliche Assistenz (Jenny Bießmann, Vorstand ISL)

– Vortrag: Dürfen Leistungsträger Vorgaben zur Lohngestaltung machen? (Dr. Roland Rosenow, Sozialreferent)

Link zur Anmeldung: https://eveeno.com/182887930

