Online-Fachtagung: Gerechte Löhne für persönliche Assistenz durchsetzen am 30. September 2025

Das ZSL Nord macht eine Online-Tagung.
Online-Tagung bedeutet: Ein Treffen im Internet.
Die Menschen treffen sich nicht an einem Ort.
Sie sprechen über Computer mit-einander.
ZSL Nord bedeutet: Zentrum für selbst-bestimmtes Leben Nord-deutschland.
Selbst-bestimmtes Leben bedeutet: Du entscheidest selbst über dein Leben.
Du sagst: Das will ich machen.
Du sagst: Das will ich nicht machen.
Die Tagung ist am 30. September 2025.
Die Tagung ist von 11:00 bis 15:00 Uhr.
Das Thema ist: Gerechte Löhne für persönliche Assistenz durch-setzen.
Persönliche Assistenz bedeutet: Eine Person hilft dir jeden Tag.
Die Person macht das was du nicht alleine kannst.
Durch-setzen bedeutet: Du kämpfst für das was du willst.
Du gibst nicht auf.
Am Ende bekommst du das was du willst.
Die Tagung ist für behinderte Arbeit-geber wichtig.
Arbeit-geber bedeutet: Der Chef einer Firma.
Er gibt Menschen Arbeit und Geld.
Persönliche Assistenz ist sehr wichtig.
Viele Menschen mit Behinderungen brauchen persönliche Assistenz.
Behinderung bedeutet: Etwas ist schwieriger zu machen.
Der Körper oder das Denken funktioniert anders.
Dann können sie selbst-bestimmt leben.
Aber es gibt zu wenig Assistenz-kräfte.
Assistenz-kräfte bedeutet: Menschen die anderen Menschen helfen.
Sie arbeiten als Helfer.
Das ist ihr Beruf.
Das macht Probleme für behinderte Arbeit-geber.
Die Tagung behandelt wichtige Fragen:
Was sind gerechte Löhne?
Lohn bedeutet: Geld für Arbeit.
Man bekommt Lohn jeden Monat.
Wer bestimmt die Löhne?
Wie können behinderte Arbeit-geber gute Löhne zahlen?
Das Programm hat 3 Vorträge:
Vortrag bedeutet: Eine Person spricht vor anderen Menschen.
Die Person erklärt ein Thema.
Die anderen Menschen hören zu.
Heiner Popken vom ZSL Nord spricht über Rechte durch-setzen.
Jenny Bießmann von der ISL spricht über die Höhe der Löhne.
Dr. Roland Rosenow spricht über Vorgaben für Löhne.
Vorgaben bedeutet: Das sind Regeln oder Anweisungen.
Jemand sagt dir: So musst du etwas machen.
Ihr könnt euch hier anmelden:
Kiel (kobinet) Das Zentrum für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland (ZSL Nord) lädt zur Online-Fachtagung "Gerechte Löhne für persönliche Assistenz durchsetzen" am 30. September 2025 von 11:00 bis 15:00 Uhr ein. Die Veranstaltung setzt ein starkes Zeichen für die Rechte behinderter Arbeitgeber*innen die mit Persönlicher Assistenz leben, wie es in der Ankündigung des ZSL Nord heißt.
Persönliche Assistenz ist für viele Menschen mit Behinderungen entscheidend, um selbstbestimmt leben zu können. Angesichts des zunehmenden Personalmangels steht das Arbeitgeber*innenmodell jedoch unter großem Druck. „Nur wer gerechte Löhne bieten kann, bleibt wettbewerbsfähig – aber was ist gerecht, und wer bestimmt das?“ Diesen und weiteren zentralen Fragen widmet sich der Fachtag in mehreren Vorträgen und einer offenen Diskussion.
Das Programm umfasst:
– Impuls zur Rechtsdurchsetzung durch das ZSL Nord (Heiner Popken, Projektleiter „Meine Rechte durchsetzen!“)
– Vortrag: Überblick über die Höhe der Löhne für persönliche Assistenz (Jenny Bießmann, Vorstand ISL)
– Vortrag: Dürfen Leistungsträger Vorgaben zur Lohngestaltung machen? (Dr. Roland Rosenow, Sozialreferent)
Link zur Anmeldung: https://eveeno.com/182887930
