Online-Fachtagung: Gerechte Löhne für persönliche Assistenz durchsetzen am 30. September 2025

Kiel (kobinet)

Das ZSL Nord macht eine Online-Tagung. Online-Tagung bedeutet: Ein Treffen im Internet. Die Menschen treffen sich nicht an einem Ort. Sie sprechen über Computer mit-einander. ZSL Nord bedeutet: Zentrum für selbst-bestimmtes Leben Nord-deutschland. Selbst-bestimmtes Leben bedeutet: Du entscheidest selbst über dein Leben.

Du sagst: Das will ich machen. Du sagst: Das will ich nicht machen. Die Tagung ist am 30. September 2025. Die Tagung ist von 11:00 bis 15:00 Uhr. Das Thema ist: Gerechte Löhne für persönliche Assistenz durch-setzen. Persönliche Assistenz bedeutet: Eine Person hilft dir jeden Tag.

Die Person macht das was du nicht alleine kannst. Durch-setzen bedeutet: Du kämpfst für das was du willst. Du gibst nicht auf. Am Ende bekommst du das was du willst. Die Tagung ist für behinderte Arbeit-geber wichtig. Arbeit-geber bedeutet: Der Chef einer Firma.

Er gibt Menschen Arbeit und Geld. Persönliche Assistenz ist sehr wichtig. Viele Menschen mit Behinderungen brauchen persönliche Assistenz. Behinderung bedeutet: Etwas ist schwieriger zu machen. Der Körper oder das Denken funktioniert anders. Dann können sie selbst-bestimmt leben.

Aber es gibt zu wenig Assistenz-kräfte. Assistenz-kräfte bedeutet: Menschen die anderen Menschen helfen. Sie arbeiten als Helfer. Das ist ihr Beruf. Das macht Probleme für behinderte Arbeit-geber. Die Tagung behandelt wichtige Fragen:

Was sind gerechte Löhne? Lohn bedeutet: Geld für Arbeit. Man bekommt Lohn jeden Monat. Wer bestimmt die Löhne? Wie können behinderte Arbeit-geber gute Löhne zahlen? Das Programm hat 3 Vorträge:

Vortrag bedeutet: Eine Person spricht vor anderen Menschen. Die Person erklärt ein Thema. Die anderen Menschen hören zu. Heiner Popken vom ZSL Nord spricht über Rechte durch-setzen. Jenny Bießmann von der ISL spricht über die Höhe der Löhne. Dr. Roland Rosenow spricht über Vorgaben für Löhne.