DVBS informiert auf dem EDV-Gerichtstag zur digitalen Barrierefreiheit

Logo des DVBS

Foto: DVBS

Marburg / Saarbrücken (kobinet) Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) am Deutschen EDV-Gerichtstag vom 10. bis 12. September 2025 in Saarbrücken. Justitia, das Symbol der Justiz mit Schwert und Waage, trägt eine Augenbinde – sie urteilt ohne Ansehen der Person und ist blind. Wie aber sieht der Arbeitsalltag für blinde oder sehbehinderte Beschäftigte in der Justiz aus? Für blinde und sehbehinderte Menschen, die als Richter, Staatsanwältinnen, Rechtspfleger, Urkundsbeamtinnen oder Mitarbeiter der Geschäftsstellen in der Justiz arbeiten, ist die Barrierefreiheit der Informationstechnik von zentraler Bedeutung, heißt es in einer Presseinformation des Verbands.

„An einem mit Braillezeile, Sprachausgabe und Vergrößerungsmöglichkeiten ausgestatteten PC-Arbeitsplatz demonstrieren wir, wie blinde und sehbehinderte Juristinnen und Juristen ihren Arbeitsalltag bewältigen. Wir informieren über die Anforderungen an barrierefreie Informationstechnik und beraten zur barrierefreien Gestaltung von grafischen Benutzeroberflächen, Programmen und elektronischen Dokumenten“, heißt es vonseiten des DVBS.

Andreas Carstens (Richter am Niedersächsischen Finanzgericht, Vertrauensperson der schwerbehinderten Richterinnen und Richter und Mitglied der Fachgruppe Jura im DVBS) wirft einen Blick in die Praxis:

„Die barrierefreie elektronische Akte“, so lautet der Titel einer Veranstaltung, die am 11. September 2025 um 14.30 Uhr an der Universität des Saarlandes im Gebäude 4.1 im Hörsaal 0.24 stattfindet. „Die Prozessakten bei allen Gerichten und Staatsanwaltschaften sind spätestens ab dem 1. Januar 2026 elektronisch zu führen. In einer Live-Präsentation zeigen wir, wie blinde und sehbeeinträchtigte Nutzer mit der elektronischen Akte arbeiten, welche Hindernisse sich dabei ergeben und wie sich diese Hindernisse durch eine barrierefreie Gestaltung vermeiden lassen“, heißt es in der Ankündigung.

Details gibt’s unter: https://www.edvgt.de/veranstaltungen/arbeitskreis-barrierefreiheit-2/

Der DVBS ist eine Selbsthilfeorganisation, zu deren Zielen die gleichberechtigte Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen in Beruf und Gesellschaft gehört. Zu seinen Mitgliedern zählen mehr als 300 Juristinnen und Juristen, die fast alle in irgendeiner Weise mit dem Justizsystem zu tun haben.