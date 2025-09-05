Menu Close

Disability Pride Demo am 27. September 2025 in Kassel

Veröffentlicht am 05.09.2025 08:21 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat für die Disability Pride Demo am 27.9.2025 in Kassel
Foto: Disability Pride Demo Kassel

Kassel (kobinet) Am 27. September 2025 beginnt ab 14:00 Uhr vor dem Rathaus in Kassel eine Disability Pride Demo, die nach einer Kundgebung zum Kasseler Friedrichsplatz führt. Dort findet dann die Abschlusskundgebung statt. Heute, am 5. September, findet ab 15:00 Uhr Im WohnGeStein in der Kölnische Straße 94 in 34119 Kassel eine Kreativwerkstatt zur Vorbereitung der Disability Pride Demo statt.

Zur Erläuterung der Initiative heißt es:

Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe.
In unserer Gruppe sind verschiedene Menschen.
Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung.
Menschen mit chronischer Krankheit.
Menschen mit psychischer Erkrankung.
Neurodivergente Menschen.

Das wollen wir erreichen
Wir setzen uns ein für: die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Eine Welt, in der alle gleich viel wert sind.
Chancen·gerechtigkeit auf dem Arbeits·markt und in der Freizeit.
(Bezahlbare) Teilhabe.
Mitbestimmung.
Ein selbst·bestimmtes Leben für alle.
Eine Welt ohne (kapitalistischen) Leistungs·druck.
Eine Welt ohne jede Art von Diskriminierung.

Das machen wir
Wir organisieren eine Demo für die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung.
Wir kämpfen gegen jede Art von Ableismus.
Ableismus ist die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung.
Und Ableismus ist die Benachteiligung von Menschen mit chronischen Krankheiten.
Die Demonstration startet vor dem Rathaus Kassel.
Die Adresse vom Rathaus Kassel ist: Obere Königs•straße 8, 34127 Kassel
Am Rathaus wird es Rede•beiträge geben.
Nach den Rede•beiträgen startet die Demonstration.
Wir werden laut sein.
Die Demonstration endet am Friedrichs•platz.
Die Länge des Weges ist 500 Meter.
Nach der Demonstration gibt es nochmal Rede•beiträge.
Wir möchten, dass möglichst viele Menschen dabei sind.
Deswegen haben wir uns für eine kurze Strecke entschieden.
Und wir lassen uns viel Zeit dabei.

Wir helfen uns gegenseitig
Manchmal brauchen wir Hilfe von anderen Menschen.
Und manchmal helfen wir anderen Menschen.
Damit alle bei der Demonstration mitmachen können.
Zum Beispiel: ein sehender Mensch und ein blinder Mensch bewegen sich zusammen durch die Menschen-Menge.
Brauchst du Hilfe damit du bei Demo dabei sein kannst?
Möchtest helfen, damit andere dabei sein können?
Schreibe eine E-Mail an [email protected]
Schreibe uns was du brauchst
oder dass du helfen möchtest.
Bitte sag uns, wie wir dich erreichen können
und ob wir deine Kontakt-Daten weiter-geben dürfen.

Kontakt
Möchtest du mitmachen?
Hast du Fragen?
Scheibe uns eine E-Mail an [email protected].

Zum Kreativworkshop heißt es: 

Kreativ Werkstatt am 5.9.25 um 15 Uhr.
Im WohnGeStein
Kölnische Straße 94,
34119 Kassel

Wir bereiten die Demo vor mit Schildern und Transparenten.
Wir bedrucken Oberteile mit unserem neuen Logo.
Wir malen Plakate und Banner.
Und machen selber Buttons mit dem Logo.

Bring dein eigenes Oberteil mit, dass das Logo haben soll.
Oder hilf uns beim bedrucken von T-Shirts.
Die werden auf der Demo gegen Spende abgegeben.
Bring gerne Ideen für Plakate, Schilder und Banner mit.
Wir haben ein paar Sachen zum bemalen und Farben.
Aber bring auch gerne deine eigenen Farben oder Stifte mit.
Wir machen selber Buttons.
Viele davon wollen wir auch auf der Demo verteilen.

Wir freuen uns wenn du kommst.

Falls du dich vorher anmeldest,
können wir dir absagen falls es ausfallen muss.
Oder hast Du Fragen?
Dann schreibe eine Mail an:
[email protected]

Das WohnGeStein liegt direkt an der Bushaltestelle Bismarckstraße.

Barrieren
Der Ort ist rollstuhlgerecht und barrierearm.
Wir sprechen deutsche und englische Lautsprache.
Es gibt Dolmetschung in Deutsche Gebärdensprache (DGS).

