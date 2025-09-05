Disability Pride Demo am 27. September 2025 in Kassel



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Kassel (kobinet) Am 27. September 2025 ist eine Demo. Die Demo beginnt um 14:00 Uhr. Die Demo ist vor dem Rathaus in Kassel. Das nennt man: Disability Pride Demo. Disability Pride bedeutet: Stolz auf Menschen mit Behinderung. Zuerst gibt es eine Kundgebung. Kundgebung bedeutet: Menschen treffen sich. Sie sagen laut ihre Meinung. Das bedeutet: Menschen halten Reden. Dann gehen alle zum Friedrichs-Platz. Dort ist die Abschluss-Kundgebung. Abschluss-Kundgebung bedeutet: Ein Treffen am Ende. Viele Menschen kommen zusammen. Sie sprechen über ein wichtiges Thema. Das bedeutet: Dort ist das Ende. Heute ist der 5. September. Heute gibt es eine Kreativ-Werkstatt. Die Kreativ-Werkstatt beginnt um 15:00 Uhr. Sie ist im WohnGeStein. Die Adresse ist: Kölnische Straße 94 in 34119 Kassel. Wer organisiert die Demo? Es gibt eine Gruppe von Menschen. In der Gruppe sind verschiedene Menschen. Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung. Behinderung bedeutet: Etwas ist schwieriger zu machen. Der Körper oder das Denken funktioniert anders. Auch Menschen mit chronischer Krankheit sind dabei. Chronisch bedeutet: Eine Krankheit dauert sehr lange an. Das bedeutet: Sie sind lange Zeit krank. Menschen mit psychischer Erkrankung sind auch dabei. Psychisch bedeutet: Das hat mit der Seele zu tun. Oder das hat mit den Gefühlen zu tun. Das bedeutet: Sie haben Probleme mit der Seele. Auch neuro-divergente Menschen sind dabei. Neuro-divergent bedeutet: Das Gehirn arbeitet anders. Manche Menschen denken anders als andere. Das ist normal und okay. Das bedeutet: Ihr Gehirn arbeitet anders. Das will die Gruppe erreichen Die Gruppe setzt sich ein für Rechte. Das sind die Rechte von Menschen mit Behinderung. Sie wollen eine Welt ohne Diskriminierung. Diskriminierung bedeutet: Menschen werden schlecht behandelt. Das ist unfair. Sie wollen Chancen-Gerechtigkeit. Chancen-Gerechtigkeit bedeutet: Alle Menschen sollen die gleichen Möglichkeiten haben. Zum Beispiel: bei der Arbeit oder in der Schule. Das bedeutet: Alle sollen die gleichen Chancen haben. Zum Beispiel bei der Arbeit. Oder in der Freizeit. Sie wollen bezahlbare Teilhabe. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen. Das bedeutet: Alle können mitmachen. Auch wenn sie wenig Geld haben. Sie wollen Mit-bestimmung für alle Menschen. Mit-bestimmung bedeutet: Menschen können bei wichtigen Entscheidungen ihre Meinung sagen. So läuft die Demo ab Die Demo startet vor dem Rathaus Kassel. Die Adresse ist: Obere Königs-Straße 8. Die Post-leit-zahl ist: 34127 Kassel. Am Rathaus gibt es Rede-Beiträge. Nach den Reden startet die Demo. Die Menschen werden laut sein. Die Demo endet am Friedrichs-Platz. Der Weg ist 500 Meter lang. Die Gruppe hat eine kurze Strecke gewählt. So können viele Menschen mitmachen. Die Gruppe lässt sich viel Zeit. Am Friedrichs-Platz gibt es wieder Reden. Hilfe für die Demo Manchmal brauchen Menschen Hilfe. Manchmal helfen Menschen anderen. So können alle bei der Demo mitmachen. Zum Beispiel: Ein sehender Mensch hilft einem blinden Menschen. Brauchst du Hilfe für die Demo? Möchtest du anderen Menschen helfen? Dann schreibe eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist: [email protected] Schreibe in die E-Mail was du brauchst. Oder schreibe dass du helfen möchtest. Schreibe auch deine Telefon-Nummer dazu. Sag uns ob wir deine Daten weitergeben dürfen. Die Kreativ-Werkstatt heute Die Kreativ-Werkstatt ist am 5. September um 15:00 Uhr. Sie ist im WohnGeStein. Die Adresse ist: Kölnische Straße 94 in 34119 Kassel. Dort bereiten alle die Demo vor. Die Menschen machen Schilder und Transparente. Das sind große Tücher mit Text. Sie bedrucken Ober-teile mit dem neuen Logo. Ein Logo ist ein Zeichen für die Gruppe. Sie malen Plakate und Banner. Sie machen auch Buttons mit dem Logo. Buttons sind kleine runde Anstecker. Bring dein eigenes Ober-teil mit. Die Gruppe hat Sachen zum Bemalen. Sie haben auch Farben. Du kannst auch eigene Farben mitbringen. Oder bring eigene Stifte mit. Bring gerne Ideen für Plakate mit. Die Gruppe freut sich wenn du kommst. Du kannst dich vorher anmelden. Schreibe eine E-Mail an: [email protected] Das WohnGeStein ist an der Bus-halte-stelle Bismarck-Straße. Der Ort ist rollstuhl-gerecht. Rollstuhl-gerecht bedeutet: Ein Ort ist gut für Rollstuhl-Fahrer. Dort gibt es keine Treppen. Es gibt breite Türen. Das bedeutet: Menschen im Rollstuhl können gut rein. Die Menschen sprechen Deutsch und Englisch. Es gibt Dolmetschung in Deutsche Gebärden-Sprache. Gebärden-Sprache bedeutet: Eine Sprache mit den Händen sprechen. Gehör-lose Menschen benutzen diese Sprache. Das bedeutet: Gehör-lose Menschen können alles verstehen. Die Abkürzung ist: DGS. Plakat für die Disability Pride Demo am 27.9.2025 in Kassel

Foto: Disability Pride Demo Kassel

Kassel (kobinet) Am 27. September 2025 beginnt ab 14:00 Uhr vor dem Rathaus in Kassel eine Disability Pride Demo, die nach einer Kundgebung zum Kasseler Friedrichsplatz führt. Dort findet dann die Abschlusskundgebung statt. Heute, am 5. September, findet ab 15:00 Uhr Im WohnGeStein in der Kölnische Straße 94 in 34119 Kassel eine Kreativwerkstatt zur Vorbereitung der Disability Pride Demo statt.



Kassel (kobinet) Am 27. September 2025 beginnt ab 14:00 Uhr vor dem Rathaus in Kassel eine Disability Pride Demo, die nach einer Kundgebung zum Kasseler Friedrichsplatz führt. Dort findet dann die Abschlusskundgebung statt. Heute, am 5. September, findet ab 15:00 Uhr Im WohnGeStein in der Kölnische Straße 94 in 34119 Kassel eine Kreativwerkstatt zur Vorbereitung der Disability Pride Demo statt. Zur Erläuterung der Initiative heißt es: Wer sind wir?

Wir sind eine Gruppe.

In unserer Gruppe sind verschiedene Menschen.

Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung.

Menschen mit chronischer Krankheit.

Menschen mit psychischer Erkrankung.

Neurodivergente Menschen. Das wollen wir erreichen

Wir setzen uns ein für: die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Eine Welt, in der alle gleich viel wert sind.

Chancen·gerechtigkeit auf dem Arbeits·markt und in der Freizeit.

(Bezahlbare) Teilhabe.

Mitbestimmung.

Ein selbst·bestimmtes Leben für alle.

Eine Welt ohne (kapitalistischen) Leistungs·druck.

Eine Welt ohne jede Art von Diskriminierung. Das machen wir

Wir organisieren eine Demo für die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung.

Wir kämpfen gegen jede Art von Ableismus.

Ableismus ist die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung.

Und Ableismus ist die Benachteiligung von Menschen mit chronischen Krankheiten.

Die Demonstration startet vor dem Rathaus Kassel.

Die Adresse vom Rathaus Kassel ist: Obere Königs•straße 8, 34127 Kassel

Am Rathaus wird es Rede•beiträge geben.

Nach den Rede•beiträgen startet die Demonstration.

Wir werden laut sein.

Die Demonstration endet am Friedrichs•platz.

Die Länge des Weges ist 500 Meter.

Nach der Demonstration gibt es nochmal Rede•beiträge.

Wir möchten, dass möglichst viele Menschen dabei sind.

Deswegen haben wir uns für eine kurze Strecke entschieden.

Und wir lassen uns viel Zeit dabei. Wir helfen uns gegenseitig

Manchmal brauchen wir Hilfe von anderen Menschen.

Und manchmal helfen wir anderen Menschen.

Damit alle bei der Demonstration mitmachen können.

Zum Beispiel: ein sehender Mensch und ein blinder Mensch bewegen sich zusammen durch die Menschen-Menge.

Brauchst du Hilfe damit du bei Demo dabei sein kannst?

Möchtest helfen, damit andere dabei sein können?

Schreibe eine E-Mail an [email protected]

Schreibe uns was du brauchst

oder dass du helfen möchtest.

Bitte sag uns, wie wir dich erreichen können

und ob wir deine Kontakt-Daten weiter-geben dürfen. Kontakt

Möchtest du mitmachen?

Hast du Fragen?

Scheibe uns eine E-Mail an [email protected]. Zum Kreativworkshop heißt es: Kreativ Werkstatt am 5.9.25 um 15 Uhr.

Im WohnGeStein

Kölnische Straße 94,

34119 Kassel Wir bereiten die Demo vor mit Schildern und Transparenten.

Wir bedrucken Oberteile mit unserem neuen Logo.

Wir malen Plakate und Banner.

Und machen selber Buttons mit dem Logo. Bring dein eigenes Oberteil mit, dass das Logo haben soll.

Oder hilf uns beim bedrucken von T-Shirts.

Die werden auf der Demo gegen Spende abgegeben.

Bring gerne Ideen für Plakate, Schilder und Banner mit.

Wir haben ein paar Sachen zum bemalen und Farben.

Aber bring auch gerne deine eigenen Farben oder Stifte mit.

Wir machen selber Buttons.

Viele davon wollen wir auch auf der Demo verteilen. Wir freuen uns wenn du kommst. Falls du dich vorher anmeldest,

können wir dir absagen falls es ausfallen muss.

Oder hast Du Fragen?

Dann schreibe eine Mail an:

[email protected] Das WohnGeStein liegt direkt an der Bushaltestelle Bismarckstraße. Barrieren

Der Ort ist rollstuhlgerecht und barrierearm.

Wir sprechen deutsche und englische Lautsprache.

Es gibt Dolmetschung in Deutsche Gebärdensprache (DGS).

Plakat für die Disability Pride Demo am 27.9.2025 in Kassel

Foto: Disability Pride Demo Kassel

