Bundesweite Elternbefragung zu Barrieren im Schulalltag

Veröffentlicht am 05.09.2025 10:24 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Symbol Fragezeichen
Symbol Fragezeichen
Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

BERLIN (kobinet) Noch bis zum 21. September 2025 führt die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte eine bundesweite Online-Befragung für Eltern mit dem Titel "Mein Kind in der Schule: Unterstützung und Barrieren im Schulalltag von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf" durch und freut sich über rege Beteiligung. Im Rahmen des Forschungsprojekts "Praktische Hürden beim Zugang zur inklusiven Schule" will die Monitoring-Stelle mehr über den Schulalltag von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Behinderungen, Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen erfahren – unabhängig davon, ob Kinder eine allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen.

Ziel dieser Befragung ist es, die Perspektiven von Eltern und den Schulalltag Ihrer Kinder sichtbar zu machen und besser zu verstehen sowie dann Empfehlungen zur Weiterentwicklung inklusiver Bildung ableiten zu können.

Teilnehmen können Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Behinderungen, Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen.

• in mehrere Sprachen übersetzt,

• kann in Einfacher Sprache beantwortet werden,

• und ist über Videos in Deutscher Gebärdensprache (DGS) abrufbar.

Das Beantworten der Fragen könnte 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen. Der Fragebogen ist auf dieser Intermetseite zu erreichen.

Hartmut Smikac

