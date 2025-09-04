Menu Close

Start einer strategischen Partnerschaft für inklusive Arbeitswelten

Veröffentlicht am 04.09.2025 12:47 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
JLL und Inklusionsfit beim Kooperationsstart in Berlin
Foto: Inklusionsfit Institut

WIESBADEN (kobinet) Jones Lang LaSalle (JLL) und das Inklusionsfit Institut verfolgen mit ihrer kürzlich gestarteten strategischen Partnerschaft die Absicht, die Eignung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Sinnes- oder Mobilitätseinschränkungen sowie für neurodivergente Menschen von außen sichtbarer als bisher zu machen.  Ziel der Zusammenarbeit ist es, Büros in Deutschland sichtbarer, barrierefreier und integrativer zu gestalten. Herzstück bildet dabei die Audit-Matrix des Inklusionsfit Instituts, die sieben Dimensionen umfasst – von Mobilität über Sehen, Hören und Neurodivergenz bis hin zu digitaler Barrierefreiheit. Ausgehend von gemeinsamer Büronutzer und Bestandshalter wollen sie für inklusive Flächen sensibilisieren und bei der praktischen Umsetzung dieser Anliegen zu beraten.

Auch Unternehmen profitieren dann direkt von der Partnerschaft: Sie erhalten Benchmarking-Instrumente, die transparent aufzeigen, wo sie bereits inklusiv aufgestellt sind und wo Verbesserungsbedarf besteht. Das wirkt sich nicht nur auf Produktivität und Wohlbefinden der Mitarbeitenden aus, sondern stärkt auch Employer Branding, Fachkräftesicherung, Erfüllung der Beschäftigungsquote und gesellschaftliche Verantwortung.

Das erste gemeinsame Gespräch zu dieser Partnerschaft hat kürzlich im Berliner Büro von JLL stattgefunden.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x