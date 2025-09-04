Nominierte für den Deutschen Radiopreis 2025

Berlin (kobinet)

Es gibt einen wichtigen Preis. Der Preis ist für Radio-Sendungen. Der Preis heißt Deutscher Radio-Preis 2025. Eine Gruppe von Fach-Leuten hat ausgewählt. Sie haben die besten Radio-Sendungen ausgewählt. Diese Gruppe heißt Nominierungs-Kommission.

Eine Nominierungs-Kommission ist eine Gruppe von Menschen. Diese Menschen wählen gute Radio-Sendungen aus. Sie entscheiden: Diese Sendungen können einen Preis bekommen. Die Kommission macht eine Liste. Die Liste hat die besten Sendungen.

Die Kommission gehört zum Grimme-Institut. Das Grimme-Institut ist eine Organisation in Deutschland. Sie vergibt Preise für gute Radio-Sendungen. Das Institut will zeigen: Diese Sendungen sind besonders gut. Das Institut gibt es seit über 50 Jahren.

Es gibt 9 verschiedene Preis-Kategorien. Preis-Kategorien sind verschiedene Gruppen von Preisen. Jede Kategorie ist für eine bestimmte Art von Sendung. Es gibt zum Beispiel Kategorien für Nachrichten. Es gibt auch Kategorien für Unterhaltungs-Sendungen. So können verschiedene Sendungen Preise gewinnen.

In jeder Kategorie gibt es 3 Favoriten. Das sind die besten Radio-Sendungen in dieser Kategorie. Insgesamt haben 153 Radio-Programme mitgemacht. Sie haben 448 verschiedene Sendungen eingereicht.

Eingereicht bedeutet: Jemand hat eine Sendung für einen Preis vorgeschlagen. Die Person schickt Informationen über die Sendung. Sie schickt die Informationen an die Jury. Die Jury kann dann entscheiden. Die Jury entscheidet: Bekommt die Sendung einen Preis? Ohne Einreichen gibt es keinen Preis.

Jetzt wählt eine Jury die Gewinner aus. Eine Jury ist eine Gruppe von Menschen. Diese Menschen schauen sich alle eingereichten Sendungen an. Sie bewerten die Sendungen. Sie diskutieren darüber. Am Ende entscheidet die Jury: Welche Sendungen bekommen einen Preis?

Die Jury gehört auch zum Grimme-Institut. Am 11. September 2025 bekommen die Gewinner ihren Preis. Bekannte Leute übergeben dann die Preise. Diese Leute heißen Laudatoren.

Laudatoren sind Menschen. Sie halten eine Lob-Rede. Sie sagen schöne Sachen über eine andere Person. Das machen sie bei einer Feier. Das machen sie auch bei einer Preis-Verleihung.

Es gibt noch eine 10. Kategorie. Diese Kategorie heißt Beste Newcomerin. Sie heißt auch Bester Newcomer.

Newcomerin bedeutet: Eine Frau ist neu. Sie fängt gerade mit ihrer Arbeit an. Newcomer bedeutet: Ein Mann ist neu. Er fängt gerade mit seiner Arbeit an. Newcomer sind neue Talente im Radio.

Talente sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Sie können etwas sehr gut. Zum Beispiel: Gut sprechen im Radio. Sie sind begabt. Hier hat die Kommission 15 junge Talente ausgewählt.