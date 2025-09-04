Menu Close

Modellprojekt Sozialpädagogische Assistenz in Bad Essen gestartet

Veröffentlicht am 04.09.2025 12:31 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
HANNOVER (kobinet) Erstmals werden im Rahmen eines Modellvorhabens an der Akademie Sonnenwinkel in Bad Essen Sozialpädagogische Assistentinnen und Sozialpädagogische Assistenten mit der Zusatzqualifikation "Hilfen zur Erziehung" ausgebildet. Auf diese Weise sollen gezielt Fachkräfte für die stationären erzieherischen Einrichtungen gewonnen werden. Denn eine der aktuell größten Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe ist die Fachkräftesicherung und -gewinnung. Beides sind wesentliche Voraussetzungen für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie für einen effektiven Kinderschutz.

Das angelaufene Modellprojekt fußt auf einer Initiative der Verbund Sozialer Dienste gGmbH (VSD), die gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung sowie dem Niedersächsischen Kultusministerium abgestimmt ist. Nach erfolgreicher Absolvierung erwartet die Auszubildenden eine landesweit anerkannte Zusatzqualifikation in der (teil-)stationären Kinder- und Jugendhilfe.

Das Landesjugendamt wird die Absolventinnen und Absolventen des Modellprojekts nach erfolgreichem Abschluss in einem abgestuften Verfahren als Fachkräfte in Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung anerkennen. Der Träger wird das Modellvorhaben, das von einer Arbeitsgruppe begleitet wird, evaluieren. Die Kinder- und Jugendhilfe setzt sich dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen gleiche Chancen haben, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer sozialen Lage oder anderen individuellen Merkmalen.

