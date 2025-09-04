Modellprojekt Sozialpädagogische Assistenz in Bad Essen gestartet

HANNOVER (kobinet)

Man probiert diese Idee erst mal aus.

Test-Projekt bedeutet: Eine neue Idee.

Akademie bedeutet: Ein Ort zum Lernen.

Die Akademie Sonnenwinkel macht ein Test-Projekt.

In Bad Essen gibt es eine neue Ausbildung.

Man hilft auch beim Zusammen-Leben.

Das bedeutet: Man hilft Menschen beim Lernen.

Der Beruf heißt: Sozial-pädagogische Assistentin.

Dort lernen Menschen einen neuen Beruf.

Man will sehen: Funktioniert die Idee gut?

So wird man noch besser im Beruf.

Dann lernt man noch mehr dazu.

Man hat schon eine Ausbildung gemacht.

Diese Menschen bekommen eine Extra-Ausbildung.

Das machen Fach-Leute in Schulen oder Heimen.

Fach-Kräfte bedeutet: Menschen mit besonderen Kenntnissen.

Es gibt zu wenig Fach-Kräfte für diese Arbeit.

Die Kinder und Jugendlichen brauchen besondere Hilfe.

In den Heimen leben Kinder und Jugendliche.

Diese Fach-Kräfte sollen später in Heimen arbeiten.

Die Extra-Ausbildung heißt: Hilfen zur Erziehung.

Die Hilfe kommt vom Jugend-Amt.

Das sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Kinder- und Jugend-Hilfe bedeutet: Hilfe für junge Menschen.

Die Kinder- und Jugend-Hilfe braucht mehr Menschen.

Das ist ein großes Problem.

Sie haben eine Ausbildung für bestimmte Jobs.

Das Sozial-Ministerium von Niedersachsen hilft bei dem Projekt.

Zusammen sind sie stärker als alleine.

Diese arbeiten zusammen an einem Ziel.

Verbund bedeutet: Eine Gruppe von Firmen oder Vereinen.

VSD ist die Abkürzung für: Verbund Sozialer Dienste gGmbH.

Das Test-Projekt ist eine Idee der VSD.

Die Ausbildung wird in ganz Niedersachsen anerkannt.

Anerkannt bedeutet: Andere Menschen finden etwas gut.

Sie sagen: Das ist richtig so.

Das bedeutet: Die Menschen können überall arbeiten.

Sie können in Heimen arbeiten.

Sie können auch in Tages-Stätten arbeiten.