Selbstbestimmt Leben bei der REHACARE in Düsseldorf dabei

In 2 Wochen beginnt die REHACARE in Düsseldorf. REHACARE ist eine große Messe. Eine Messe ist ein Ort mit vielen Ständen. Dort zeigen Firmen ihre Sachen. Die REHACARE zeigt Hilfs-Mittel für Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel Roll-Stühle oder Hör-Geräte.

Menschen mit Behinderung brauchen diese Hilfs-Mittel. Auch viele Behinderten-Verbände sind dort. Sie haben eigene Stände. Dort kann man sie besuchen. Man kann Fragen stellen. Behinderten-Verbände sind Gruppen.

In den Gruppen sind Menschen mit Behinderung. Diese Menschen helfen sich. Sie sprechen mit Politikern über ihre Rechte. Sie wollen das Leben besser machen. Auch Verbände für Selbst-bestimmtes Leben sind dabei. Selbst-bestimmtes Leben bedeutet: Du entscheidest selbst über dein Leben.

Du sagst selbst: Was will ich machen? Wo will ich wohnen? Mit wem will ich zusammen sein? Niemand bestimmt über dich. Das Kölner Zentrum ist auch dabei. Das Zentrum macht selbst-bestimmtes Leben.

Das Zentrum hat etwas auf Instagram geschrieben. Ein Zentrum ist ein wichtiger Ort. Dort gibt es Hilfe für Menschen. Zum Beispiel Beratung. Menschen kommen dort zusammen. Das Zentrum ist oft in der Stadt-Mitte.

Instagram ist eine Internet-Seite für Bilder. Menschen können dort Bilder zeigen. Sie können auch Texte schreiben. Auf Instagram steht: Wir sind dabei! Ihr könnt uns besuchen. Das ist vom 17. bis 20. September 2025.