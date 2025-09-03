Menu Close

Selbstbestimmt Leben bei der REHACARE in Düsseldorf dabei

Veröffentlicht am 03.09.2025 04:45 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Düsseldorf (kobinet) In zwei Wochen beginnt die REHACARE in Düsseldorf. Traditionell sind dort auch eine Reihe von Behindertenverbänden mit Ständen und Ansprechpartner*innen vertreten, so auch aus dem Bereich Selbstbestimmt Leben. "Wir sind dabei! Ihr findet uns vom 17. - 20. September 2025 gemeinsam mit @autonomleben1984, @akse_aktivundselbstbestimmt, @isl_ev und @bifos_ev in Halle 6, Stand G05 bei der @rehacare_messe in Düsseldorf. Wir freuen uns auf eure Besuche!" So heißt es in einem Eintrag auf Instagram des Kölner Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen.

Link zum Instagram-Eintrag von selbstbestimmtlebenkoeln

Ottmar Miles-Paul Nachricht

