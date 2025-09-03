Menu Close

Bremer Politik-Podcast: Wie Arne Frankenstein behindert wird

Veröffentlicht am 03.09.2025 07:34 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Arne Frankenstein mit E-Rolli unterwegs
Arne Frankenstein
Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) "Arne Frankenstein ist seit fünf Jahren Landesbehindertenbeauftragter. Ein Amt, in dem man sich nicht langweilt – denn es gibt noch mehr als genug zu tun, um Behinderungen abzubauen und zu vermeiden. In der neuen Folge von 'Hinten links im Kaiser Friedrich' berichtet Arne Frankenstein über Defizite in der Stadtplanung, über alltägliche Diskriminierung und bezieht Position zum Konflikt um die Gestaltung der Straßenbahnhaltestellen Domsheide. Aber die Folge dreht sich auch um die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutsche Bahn, um Frankensteins Leben mit einer 24-Stunden-Assistenz und die Bürgerpark-Tombola." So heißt es in der Ankündigung des Bremer Politik-Podcast des Weser-Kurier.

Da der übliche Aufzeichnungsort im Gasthof Kaiser Friedrich nicht barrierefrei zugänglich ist, musste der Podcast vor dem Gasthof aufgezeichnet werden, ein Symbol dafür, wie oft Arne Frankenstein im Alltag behindert wird.

Link zum Podcast des Weser Kurier mit Arne Frankenstein

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x