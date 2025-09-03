Bremer Politik-Podcast: Wie Arne Frankenstein behindert wird

Bremen (kobinet)

Arne Frankenstein arbeitet seit 5 Jahren als Landes-Behinderten-Beauftragter. Das ist eine wichtige Person im Bundes-Land. Diese Person hilft Menschen mit Behinderungen. Sie sorgt für gleiche Rechte für alle Menschen. Das ist ein wichtiges Amt. In diesem Amt wird es nie langweilig.

Es gibt noch viel zu tun. Barrieren müssen weg. Das sind Hindernisse im Weg. Sie hindern Menschen am Vorwärts-kommen. Neue Barrieren dürfen nicht entstehen.

In der neuen Folge von dem Podcast spricht Arne Frankenstein. Ein Podcast ist eine Sendung im Internet. Man kann sie mit Kopf-hörern anhören. Der Podcast heißt: Hinten links im Kaiser Friedrich. Arne Frankenstein erzählt über Probleme in der Stadt-Planung. Menschen planen, wie eine Stadt aussehen soll.

Sie entscheiden über neue Häuser. Sie planen neue Straßen und Parks. Arne Frankenstein spricht über Diskriminierung im Alltag. Menschen werden schlecht behandelt. Das ist unfair. Das passiert oft Menschen mit Behinderungen.

Arne Frankenstein redet über die Straßen-Bahn-Halte-Stellen Domsheide. Dort gibt es einen Streit über die Gestaltung. Arne Frankenstein sagt seine Meinung dazu.

In dem Podcast geht es um andere wichtige Themen. Zum Beispiel um die UN-Behinderten-Rechts-Konvention. Das ist ein wichtiger Vertrag von vielen Ländern. In dem Vertrag steht: Menschen mit Behinderungen haben gleiche Rechte. Deutschland hat diesen Vertrag unterschrieben. Das ist ein wichtiges Gesetz für Menschen mit Behinderungen.

Es geht auch um die Deutsche Bahn. Arne Frankenstein erzählt von seinem Leben. Arne Frankenstein hat eine 24-Stunden-Assistenz. Eine Hilfs-Person ist den ganzen Tag da. Diese Person hilft bei allem. Sie hilft beim Essen und Waschen.

Die Hilfe gibt es 24 Stunden am Tag. So steht es in der Ankündigung von dem Bremen Politik-Podcast. Den Podcast macht der Weser-Kurier.

Der Podcast sollte im Gast-Hof Kaiser Friedrich gemacht werden. Aber der Gast-Hof ist nicht barriere-frei. Alle Menschen können überall rein-kommen. Auch Menschen mit Behinderungen können alles benutzen. Arne Frankenstein kann dort nicht rein-kommen. Deshalb wurde der Podcast vor dem Gast-Hof gemacht.