20 Jahre Anerkennung der Österreichischen Gebärdensprache in der Verfassung

Wien (kobinet)

Am 1. September war ein wichtiger Tag. Das ist jetzt 20 Jahre her. An diesem Tag wurde etwas Wichtiges gemacht. Die ÖGS wurde in die Verfassung geschrieben. Verfassung bedeutet: Das sind die wichtigsten Regeln für ein Land. ÖGS bedeutet: Österreichische Gebärden-Sprache.

Gebärden-Sprache bedeutet: Eine Sprache mit den Händen sprechen. Gehör-lose Menschen benutzen diese Sprache. Das war sehr wichtig für gehörlose Menschen. Das sagt Helene Jarmer. Sie ist Präsidentin vom Österreichischen Gehörlosen-Bund. Helene Jarmer hat ein Interview gegeben.

Das Interview war mit BIZEPS. BIZEPS ist eine Internet-Seite aus Österreich. Dort stehen Nachrichten für Menschen mit Behinderung. Die ÖGS wurde am 6. Juli 2005 beschlossen. Das war durch eine Änderung vom B-VG. B-VG bedeutet: Bundes-Verfassungs-Gesetz.