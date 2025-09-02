Wandern mit Weitsicht

Carlsberg-Hertlingshausen (kobinet)
Vereine sind sehr wichtig in Deutschland.
Menschen treffen sich dort.
Sie machen gemeinsam etwas.
Das ist gut für alle.
Der Schwarz-Wald-Verein Pfalz Weit-Sicht ist besonders.
Es ist ein Natur-Sport-Verein.
Der Verein kümmert sich um die Um-Welt.
Die Menschen wandern zusammen in der Natur.
Sie besuchen auch Museen und alte Orte.
Sie schauen sich neue Städte an.
Dieser Verein ist anders als andere Vereine.
Am Anfang von 2025 hat sich etwas geändert.
Die Mit-Glieder haben einen neuen Namen gewählt.
Der Verein hat auch einen neuen Vor-Stand.
Es gibt auch neue Ziele für den Verein.
Der Verein hat jetzt einen Fach-Wart für Inklusion.
Fach-Wart bedeutet: Eine Person kennt sich gut aus.
Diese Person kümmert sich um bestimmte Aufgaben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Das ist etwas Neues bei Wander-Vereinen.
Der Fach-Wart heißt Ralf Augsperger.
Er ist seit seinem 40. Lebens-Jahr blind.
Blind bedeutet: Er kann nichts sehen.
Ralf hat viel Erfahrung mit dem Wandern.
Erfahrung bedeutet: Er hat schon oft gewandert.
Er hilft dem Verein bei seinen Zielen.
Das Ziel vom Verein ist einfach:
Alle Menschen sollen die Natur erleben können.
Es ist egal, ob sie eine Be-Hinderung haben.
Alle wandern zusammen.
Alle haben den gleichen Wert.
Alle sind gleich wichtig.
Der Verein macht besondere Wanderungen.
Blinde Menschen stehen im Mittel-Punkt.
Mittel-Punkt bedeutet: Sie sind besonders wichtig.
Seh-behinderte Menschen sind auch dabei.
Seh-behindert bedeutet: Sie können schlecht sehen.
Die anderen Mit-Glieder helfen ihnen beim Wandern.
Sie zeigen ihnen die schöne Natur.
Das ist allen sehr wichtig.
Es kommt aus dem Herzen.
Im Jahr 2025 gab es schon viele Wanderungen.
Es waren Tages-Touren.
Tages-Touren bedeutet: Sie dauerten einen Tag.
Am 9. August 2025 war eine besondere Tour.
Das Thema war: Stadt, Wald, Fluss.
Ein Mann aus Ettlingen hat die Tour geleitet.
Es gibt auch längere Wanderungen.
Diese dauern eine ganze Woche.
Das sind die Blinden-Wander-Wochen.
Bis zu 25 Menschen machen mit.
Es gibt 3 solche Wochen im Jahr.
Das Fernsehen berichtet über den Verein.
Der Süd-West-Rundfunk hat einen Film gemacht.
SWR ist die Ab-Kürzung für Süd-West-Rundfunk.
Der Film zeigt Ralf beim Wandern.
Ralf wandert schon 20 Jahre ohne Seh-Kraft.
Seh-Kraft bedeutet: Wie gut kann jemand sehen.
Ralf war sogar auf der Zug-Spitze.
Die Zug-Spitze ist der höchste Berg in Deutschland.
Hier ist der Link zum Film.
Bald gibt es ein Seminar.
Seminar bedeutet: Menschen treffen sich.
Sie arbeiten zusammen an etwas.
Das Seminar ist für die Deutsche Wander-Jugend.
Das Thema ist: Inklusives Wandern.
Das Seminar ist in Arnsberg.
Arnsberg ist in West-Falen.
West-Falen ist ein Teil von Nord-Rhein-West-Falen.
Das ist ein Bundes-Land in Deutschland.
Mehr Infos über den Verein gibt es hier:
CARLSBERG-HERTLINGSHAUSEN (kobinet) Vereinsleben und gemeinsame Unternehmungen in Vereinen nehmen in Deutschland einen wichtigen Platz in der Gesellschaft ein. Das ist auch beim "Schwarzwaldverein Pfalz Weitsicht e.V." so. Dieser Verein ist ein Natursportverein, der sich auch für die Umwelt einsetzt. Neben den Natursportangeboten bietet auch dieser Verein alles rund um die Kultur, wie alte Stätten und neue Städte oder Museen. Dennoch ist dieser Verein etwas anders als viel weitere Vereine. Der Schwarzwaldverein Pfalz Weitsicht hat zu Beginn des Jahres 2025 auf der Mitgliederversammlung seinen Namen geändert sowie die Vorstand und den Vereinszweck ergänzt. Somit ist er vermutlich der erste Wanderverein mit einem Fachwart für Inklusion. Dieser ist seit seinem 40. Lebensjahr vollständig erblindet und kann mit seinen langjährigen Erfahrungen die Ideen und Ziele der Vereinsarbeit kompetent unterstützen.
Vision der Arbeit in diesem Verein ist, Natur für alle erlebbar machen. Und das gemeinsam, wertschätzend und auf Augenhöhe. Mit großer Begeisterung wurden so Wanderungen organisiert, bei denen blinde und sehbehinderte Menschen im Mittelpunkt stehen. Sie auf diesen Touren zu begleiten und ihnen besondere Naturerlebnisse zu ermöglichen, ist allen Mitgliedern des Vereins eine echte Herzensangelegenheit. So wurden bisher im Jahr 2025 zahlreiche inklusive Tagestouren durchgeführt. Die Tour am 9. August 2025 stand unter dem Motto „Stadt, Wald, Fluss“ und wurde vom Glöckner von Ettlingen. Gegenwärtig werden alle drei einwöchige Blindenwanderwochen, bei denen jeweils bis zu 25 Personen teilnehmen.
Auf die Arbeit dieses Vereines ist auch das Fernsehen bereits aufmerksam geworden. So ist unter diesen Link ein Bericht des Südwestrundfunks (SWR) über die Wanderung des Fachwartes des Vereins für Inklusion, Ralf Augsperger noch einmal zu sehen.
Als nächste wird es für die Deutsche Wanderjugend ein Seminar zum Inklusiven Wandern in Arensberg bei Westfalen.
Weitere Einzelheiten zu diesem Verein sind auf dieser Internetseite zu erfahren.
