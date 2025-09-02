Menu Close

Positionspapier: Zusammenhalt statt Hetze

Veröffentlicht am 02.09.2025 07:28 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Düsseldorf (kobinet) 26 Nichtregierungsorganisationen aus Nordrhein-Westfalen (NRW) haben ein Positionspapier entwickelt, um einen gemeinsamen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten. Darin finden sich sieben Punkte zur Stärkung von Demokratie und Gerechtigkeit in NRW. "Nur, wenn unsere Gesellschaft zusammenhält und gemeinsam an den Herausforderungen und Krisen unserer Zeit arbeitet, können diese bewältigt werden. Diese Voraussetzung für eine zukunftsfähige Gesellschaft wird durch zunehmende Spaltungs- und Polarisierungstendenzen gefährdet", heißt es zur Erläuterung des Positionspapiers, das auch von der Organisation Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (bezev) unterstützt wird.

Vielfalt als Motor für ein zukunftsfähiges Land

Gemeinsame Klammer des Positionspapiers ist die Umsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, die das Land wirtschaftlich, sozial und ökologisch zukunftsfähig ausrichtet. Dabei wird Vielfalt als Stärke begriffen, die Systeme widerstandsfähiger, agiler und innovativer macht – wie es in NRW tagtäglich vorgelebt wird.

Die sieben Punkte des Positionspapiers im Überblick:

1. Stellung beziehen und Vielfalt leben

2. Jetzt erst recht – mehr Engagement für die Zielerreichung der Sustainable Development Goals

3. Niemanden zurücklassen bei einer gerechten Transformation

4. Unternehmen und Beschäftigte einbeziehen

5. Kommunen vor Ort mitgestalten

6. Stärkung der Zivilgesellschaft

7. Soziale Medien regulieren und Gegengewicht aufbauen

Link zu weiteren Infos und zum Positionspapier

