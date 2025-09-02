Positionspapier: Zusammenhalt statt Hetze

Dort kann man sich mit anderen Menschen unterhalten.

Sie arbeiten zusammen für den Frieden.

2. Mehr für die Ziele der Vereinten Nationen tun

Das macht alles besser und stärker.

Vielfalt bedeutet: Es gibt viele verschiedene Sachen.

Damit alle Menschen gut leben können.

Die Gruppe erklärt ihre Sicht zu einem Thema.

Positions-Papier bedeutet: Ein Text mit der Meinung einer Gruppe.

Diese Vereine arbeiten nicht für die Regierung.

Logo: Zusammenhalt statt Hetze

Foto: Initiative Zusammenhalt statt Hetze

Düsseldorf (kobinet) 26 Nichtregierungsorganisationen aus Nordrhein-Westfalen (NRW) haben ein Positionspapier entwickelt, um einen gemeinsamen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten. Darin finden sich sieben Punkte zur Stärkung von Demokratie und Gerechtigkeit in NRW. "Nur, wenn unsere Gesellschaft zusammenhält und gemeinsam an den Herausforderungen und Krisen unserer Zeit arbeitet, können diese bewältigt werden. Diese Voraussetzung für eine zukunftsfähige Gesellschaft wird durch zunehmende Spaltungs- und Polarisierungstendenzen gefährdet", heißt es zur Erläuterung des Positionspapiers, das auch von der Organisation Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (bezev) unterstützt wird.

Vielfalt als Motor für ein zukunftsfähiges Land

Gemeinsame Klammer des Positionspapiers ist die Umsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, die das Land wirtschaftlich, sozial und ökologisch zukunftsfähig ausrichtet. Dabei wird Vielfalt als Stärke begriffen, die Systeme widerstandsfähiger, agiler und innovativer macht – wie es in NRW tagtäglich vorgelebt wird.

Die sieben Punkte des Positionspapiers im Überblick:

1. Stellung beziehen und Vielfalt leben

2. Jetzt erst recht – mehr Engagement für die Zielerreichung der Sustainable Development Goals

3. Niemanden zurücklassen bei einer gerechten Transformation

4. Unternehmen und Beschäftigte einbeziehen

5. Kommunen vor Ort mitgestalten

6. Stärkung der Zivilgesellschaft

7. Soziale Medien regulieren und Gegengewicht aufbauen

