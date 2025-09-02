Positionspapier: Zusammenhalt statt Hetze

Düsseldorf (kobinet)
26 Vereine haben zusammen gearbeitet.
Die Vereine kommen aus Nord-Rhein-West-Falen.
Diese Vereine arbeiten nicht für die Regierung.
Sie haben ein Positions-Papier geschrieben.
Positions-Papier bedeutet: Ein Text mit der Meinung einer Gruppe.
Die Gruppe erklärt ihre Sicht zu einem Thema.
In dem Papier stehen 7 Punkte.
Die Punkte sind für mehr Demokratie.
Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit.
Alle Menschen dürfen mit-entscheiden.
Die Vereine wollen den Zusammen-Halt stärken.
Zusammen-Halt bedeutet: Menschen halten zusammen.
Sie helfen sich gegenseitig.
So können wir schwere Probleme lösen.
Aber viele Menschen streiten heute oft.
Das macht den Zusammen-Halt kaputt.
Ein Verein heißt bezev.
Bezev arbeitet für Menschen mit Behinderung.
Der Verein hilft auch in anderen Ländern.
Vielfalt macht das Land stark
Die Vereine wollen nach-haltige Entwicklung.
Nachhaltigkeit bedeutet: Gut mit der Natur umgehen.
Damit alle Menschen gut leben können.
Das Land soll wirtschaftlich gut werden.
Das Land soll sozial gerecht werden.
Das Land soll die Umwelt schützen.
Vielfalt ist dabei sehr wichtig.
Vielfalt bedeutet: Es gibt viele verschiedene Sachen.
Alle sind unterschiedlich.
Das macht alles besser und stärker.
In Nord-Rhein-West-Falen leben viele verschiedene Menschen.
Die 7 Punkte vom Positions-Papier:
1. Für Vielfalt kämpfen und Vielfalt leben
2. Mehr für die Ziele der Vereinten Nationen tun
Die Vereinten Nationen sind 193 Länder.
Sie arbeiten zusammen für den Frieden.
3. Niemanden bei Veränderungen zurück-lassen
4. Firmen und Arbeiter mit-machen lassen
5. Städte und Gemeinden mit-machen lassen
6. Vereine und Gruppen stärken
7. Soziale Medien besser kontrollieren
Soziale Medien sind Internet-Seiten für Menschen.
Dort kann man sich mit anderen Menschen unterhalten.
Düsseldorf (kobinet) 26 Nichtregierungsorganisationen aus Nordrhein-Westfalen (NRW) haben ein Positionspapier entwickelt, um einen gemeinsamen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten. Darin finden sich sieben Punkte zur Stärkung von Demokratie und Gerechtigkeit in NRW. "Nur, wenn unsere Gesellschaft zusammenhält und gemeinsam an den Herausforderungen und Krisen unserer Zeit arbeitet, können diese bewältigt werden. Diese Voraussetzung für eine zukunftsfähige Gesellschaft wird durch zunehmende Spaltungs- und Polarisierungstendenzen gefährdet", heißt es zur Erläuterung des Positionspapiers, das auch von der Organisation Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (bezev) unterstützt wird.
Vielfalt als Motor für ein zukunftsfähiges Land
Gemeinsame Klammer des Positionspapiers ist die Umsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, die das Land wirtschaftlich, sozial und ökologisch zukunftsfähig ausrichtet. Dabei wird Vielfalt als Stärke begriffen, die Systeme widerstandsfähiger, agiler und innovativer macht – wie es in NRW tagtäglich vorgelebt wird.
Die sieben Punkte des Positionspapiers im Überblick:
1. Stellung beziehen und Vielfalt leben
2. Jetzt erst recht – mehr Engagement für die Zielerreichung der Sustainable Development Goals
3. Niemanden zurücklassen bei einer gerechten Transformation
4. Unternehmen und Beschäftigte einbeziehen
5. Kommunen vor Ort mitgestalten
6. Stärkung der Zivilgesellschaft
7. Soziale Medien regulieren und Gegengewicht aufbauen
