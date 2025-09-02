Kundgebung für mehr öffentliche und barrierefreie Toiletten in Mannheim



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Mannheim Die Arbeits-Gemeinschaft Barriere-Freiheit Rhein-Neckar macht eine Kund-Gebung. Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Eine Gruppe von Menschen arbeitet zusammen. Sie haben das gleiche Ziel. Kund-Gebung bedeutet: Viele Menschen treffen sich. Sie sagen laut ihre Meinung. Sie wollen etwas verändern. Die Kund-Gebung ist am Samstag. Das ist der 6. September 2025. Sie ist auf dem Mannheimer Parade-Platz. Die Kund-Gebung beginnt um 12 Uhr. Es geht um mehr öffentliche Toiletten in Mannheim. Die Toiletten sollen barriere-frei sein. Barriere-frei bedeutet: Menschen mit Behinderung können sie nutzen. Heinrich Schaudt ist der Vorsitzende der Arbeits-Gemeinschaft. Vorsitzender bedeutet: Er ist der Chef der Gruppe. Er leitet die Treffen. Er spricht für die Gruppe. Er sagt: In ganz Mannheim gibt es nur 13 Toiletten. Diese Toiletten sind barriere-frei. Sie sind immer offen. Das ist viel zu wenig. Die Arbeits-Gemeinschaft hat eine Petition gemacht. Petition bedeutet: Eine Bitte an Politiker. Man kann sich auch beschweren. Eine Petition ist eine Unterschriften-Sammlung. Unterschriften-Sammlung bedeutet: Menschen schreiben ihren Namen auf ein Papier. Sie zeigen: Sie sind für eine Sache. Viele Namen machen die Forderung stärker. Menschen können unterschreiben. Sie fordern: Der Mannheimer Gemeinde-Rat soll Geld für Toiletten geben. Gemeinde-Rat bedeutet: Eine Gruppe von Menschen entscheidet über die Stadt. Der Gemeinde-Rat hat schon im Dezember 2023 entschieden. Er will 20 neue Toiletten bauen. Aber es gibt noch kein Geld dafür. Elke Campioni ist die zweite Vorsitzende. Sie sagt: Der Mannheimer Haushalt hat viele Millionen Euro. Haushalt bedeutet: Ein Plan für Geld. Dort steht: Wie viel Geld kommt rein. Und wofür wird das Geld ausgegeben. Es ist eine Frage der Wichtigkeit. Toiletten und Trink-Wasser sind Menschen-Rechte. Menschen-Rechte bedeutet: Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Diese Rechte gelten überall auf der Welt. André Neu ist der Geschäfts-Führer der Arbeits-Gemeinschaft. Geschäfts-Führer bedeutet: Er leitet eine Gruppe. Er trifft wichtige Entscheidungen. Er ist der Chef. Er sagt: Mit der Kund-Gebung wollen wir die Petition bekannter machen. Wir wollen mehr Unterstützer gewinnen. Der Heidelberger Beschwerde-Chor kommt auch. Beschwerde-Chor bedeutet: Viele Menschen sind unzufrieden. Sie reden alle gleichzeitig über ihre Probleme. Über 1100 Menschen haben schon unterschrieben. Das Plakat für die Kund-Gebung gibt es hier: Plakat herunterladen Die Petition findet ihr hier: Petition unterschreiben Infos zur Veranstaltung: Datum: Samstag, 6. September 2025 Zeit: 12 Uhr Dauer: etwa 1 Stunde Ort: Parade-Platz in 68161 Mannheim Barriere-arme Toiletten gibt es im Stadt-Haus. Es gibt auch welche in E1. Die Halte-Stelle Parade-Platz ist barriere-frei. Sie ist ganz nah bei der Kund-Gebung. Plakat zur Demo am 6. September 2025 in Mannheim für barrierefreie Toiletten

Foto: Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar

Mannheim (kobinet) Die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar veranstaltet am Samstag, den 6. September 2025, auf dem Mannheimer Paradeplatz eine Kundgebung für mehr öffentliche und barrierefreie Toiletten in Mannheim. Kundgebungsbeginn ist um 12:00 Uhr. "Expert:innen in eigener Sache erläutern, warum sich in Mannheim die Situation öffentlicher und speziell barrierefreier Toiletten deutlich verbessern muss. Aktuell gibt es im ganzen Mannheimer Stadtgebiet nur 13 mit Euroschlüssel rund um die Uhr zugängliche öffentliche und barrierefreie Toiletten. Wenn es schnell gehen muss sieht es also schlecht aus", beschreibt Heinrich Schaudt, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, die Situation in Mannheim.



Mannheim (kobinet) Die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar veranstaltet am Samstag, den 6. September 2025, auf dem Mannheimer Paradeplatz eine Kundgebung für mehr öffentliche und barrierefreie Toiletten in Mannheim. Kundgebungsbeginn ist um 12:00 Uhr. "Expert:innen in eigener Sache erläutern, warum sich in Mannheim die Situation öffentlicher und speziell barrierefreier Toiletten deutlich verbessern muss. Aktuell gibt es im ganzen Mannheimer Stadtgebiet nur 13 mit Euroschlüssel rund um die Uhr zugängliche öffentliche und barrierefreie Toiletten. Wenn es schnell gehen muss sieht es also schlecht aus", beschreibt Heinrich Schaudt, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, die Situation in Mannheim. Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar eine Petition gestartet und sammelt Unterschriften dafür, dass der Mannheimer Gemeinderat sein im Dezember 2023 verabschiedetes strategisches Toiletten-Konzept inklusive Trinkwasserspender endlich mit Finanzmitteln ausstattet und die 20 beschlossenen Toiletten zügig bauen lässt. „Die Nichtumsetzung mit Begründung auf die prekäre Haushaltslage halten wir für nicht haltbar. Der Mannheimer Haushalt ist hunderte Millionen Euro schwer. Es ist eher eine Frage der Priorisierung von notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung von elementaren Menschenrechten. Ausreichende Versorgung mit Toiletten und Trinkwasser halten wir in einer lebenswerten Stadt für dringend geboten. Nicht nur die Kommune ist hier in der Verantwortung – auch die Privatwirtschaft hat durch die Schaffung ausreichender und barrierefreier Infrastruktur für die Gewährleistung elementarer Bürgerrechte zu sorgen“, fordert Elke Campioni zweite Vorsitzende des Trägers öffentlicher Belange. „Mit der Kundgebung möchte die Arbeitsgemeinschaft die Petition bekannter machen und den Tag nutzen, um weitere Unterstützer:innen zu gewinnen. Ganz besonders freuen wir uns auf den Auftritt des Heidelberger Beschwerdechors, der die Forderung ebenfalls unterstützt. Wir hoffen den Mannheimer Gemeinderat bewegen zu können, dass beschlossene Toilettenkonzept mit den notwendigen Finanzmitteln auszustatten. Aktuell haben über 1.100 Menschen die Petition gezeichnet.“ erläutert der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft André Neu. Das Plakat für die Kundgebung ist hier als Download verfügbar:

https://barrierefrei-mannheim.de/wp-content/uploads/2025/08/Kundgebung_Toiletten_2.pdf Der Link zur Petition lautet:

https://www.openpetition.de/petition/online/haushaltsmittel-fuer-barrierefreie-toiletten-in-mannheim Informationen zur Veranstaltung:

Datum: Samstag, 6. September 2025

Uhrzeit: 12:00 Uhr, (Dauer circa 1 Stunde)

Veranstaltungsort: Paradeplatz – 68161 Mannheim

Infos zum Veranstaltungsort: Barrierearme WC befinden sich im Stadthaus oder in E1. Die barrierefreie Haltestelle „Paradeplatz“ ist in unmittelbarer Nähe zum Kundgebungsort.

Plakat zur Demo am 6. September 2025 in Mannheim für barrierefreie Toiletten

Foto: Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar

Mannheim (kobinet) Die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar veranstaltet am Samstag, den 6. September 2025, auf dem Mannheimer Paradeplatz eine Kundgebung für mehr öffentliche und barrierefreie Toiletten in Mannheim. Kundgebungsbeginn ist um 12:00 Uhr. "Expert:innen in eigener Sache erläutern, warum sich in Mannheim die Situation öffentlicher und speziell barrierefreier Toiletten deutlich verbessern muss. Aktuell gibt es im ganzen Mannheimer Stadtgebiet nur 13 mit Euroschlüssel rund um die Uhr zugängliche öffentliche und barrierefreie Toiletten. Wenn es schnell gehen muss sieht es also schlecht aus", beschreibt Heinrich Schaudt, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, die Situation in Mannheim.

Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar eine Petition gestartet und sammelt Unterschriften dafür, dass der Mannheimer Gemeinderat sein im Dezember 2023 verabschiedetes strategisches Toiletten-Konzept inklusive Trinkwasserspender endlich mit Finanzmitteln ausstattet und die 20 beschlossenen Toiletten zügig bauen lässt.

„Die Nichtumsetzung mit Begründung auf die prekäre Haushaltslage halten wir für nicht haltbar. Der Mannheimer Haushalt ist hunderte Millionen Euro schwer. Es ist eher eine Frage der Priorisierung von notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung von elementaren Menschenrechten. Ausreichende Versorgung mit Toiletten und Trinkwasser halten wir in einer lebenswerten Stadt für dringend geboten. Nicht nur die Kommune ist hier in der Verantwortung – auch die Privatwirtschaft hat durch die Schaffung ausreichender und barrierefreier Infrastruktur für die Gewährleistung elementarer Bürgerrechte zu sorgen“, fordert Elke Campioni zweite Vorsitzende des Trägers öffentlicher Belange.

„Mit der Kundgebung möchte die Arbeitsgemeinschaft die Petition bekannter machen und den Tag nutzen, um weitere Unterstützer:innen zu gewinnen. Ganz besonders freuen wir uns auf den Auftritt des Heidelberger Beschwerdechors, der die Forderung ebenfalls unterstützt. Wir hoffen den Mannheimer Gemeinderat bewegen zu können, dass beschlossene Toilettenkonzept mit den notwendigen Finanzmitteln auszustatten. Aktuell haben über 1.100 Menschen die Petition gezeichnet.“ erläutert der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft André Neu.

Das Plakat für die Kundgebung ist hier als Download verfügbar:

https://barrierefrei-mannheim.de/wp-content/uploads/2025/08/Kundgebung_Toiletten_2.pdf

Der Link zur Petition lautet:

https://www.openpetition.de/petition/online/haushaltsmittel-fuer-barrierefreie-toiletten-in-mannheim

Informationen zur Veranstaltung:

Datum: Samstag, 6. September 2025

Uhrzeit: 12:00 Uhr, (Dauer circa 1 Stunde)

Veranstaltungsort: Paradeplatz – 68161 Mannheim

Infos zum Veranstaltungsort: Barrierearme WC befinden sich im Stadthaus oder in E1. Die barrierefreie Haltestelle „Paradeplatz“ ist in unmittelbarer Nähe zum Kundgebungsort.