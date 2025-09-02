Menu Close

Kundgebung für mehr öffentliche und barrierefreie Toiletten in Mannheim

Veröffentlicht am 02.09.2025 07:52 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zur Demo am 6. September 2025 in Mannheim für barrierefreie Toiletten
Foto: Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar

Mannheim (kobinet) Die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar veranstaltet am Samstag, den 6. September 2025, auf dem Mannheimer Paradeplatz eine Kundgebung für mehr öffentliche und barrierefreie Toiletten in Mannheim. Kundgebungsbeginn ist um 12:00 Uhr. "Expert:innen in eigener Sache erläutern, warum sich in Mannheim die Situation öffentlicher und speziell barrierefreier Toiletten deutlich verbessern muss. Aktuell gibt es im ganzen Mannheimer Stadtgebiet nur 13 mit Euroschlüssel rund um die Uhr zugängliche öffentliche und barrierefreie Toiletten. Wenn es schnell gehen muss sieht es also schlecht aus", beschreibt Heinrich Schaudt, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, die Situation in Mannheim.

Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar eine Petition gestartet und sammelt Unterschriften dafür, dass der Mannheimer Gemeinderat sein im Dezember 2023 verabschiedetes strategisches Toiletten-Konzept inklusive Trinkwasserspender endlich mit Finanzmitteln ausstattet und die 20 beschlossenen Toiletten zügig bauen lässt.

„Die Nichtumsetzung mit Begründung auf die prekäre Haushaltslage halten wir für nicht haltbar. Der Mannheimer Haushalt ist hunderte Millionen Euro schwer. Es ist eher eine Frage der Priorisierung von notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung von elementaren Menschenrechten. Ausreichende Versorgung mit Toiletten und Trinkwasser halten wir in einer lebenswerten Stadt für dringend geboten. Nicht nur die Kommune ist hier in der Verantwortung – auch die Privatwirtschaft hat durch die Schaffung ausreichender und barrierefreier Infrastruktur für die Gewährleistung elementarer Bürgerrechte zu sorgen“, fordert Elke Campioni zweite Vorsitzende des Trägers öffentlicher Belange.

„Mit der Kundgebung möchte die Arbeitsgemeinschaft die Petition bekannter machen und den Tag nutzen, um weitere Unterstützer:innen zu gewinnen. Ganz besonders freuen wir uns auf den Auftritt des Heidelberger Beschwerdechors, der die Forderung ebenfalls unterstützt. Wir hoffen den Mannheimer Gemeinderat bewegen zu können, dass beschlossene Toilettenkonzept mit den notwendigen Finanzmitteln auszustatten. Aktuell haben über 1.100 Menschen die Petition gezeichnet.“ erläutert der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft André Neu.

Das Plakat für die Kundgebung ist hier als Download verfügbar:
https://barrierefrei-mannheim.de/wp-content/uploads/2025/08/Kundgebung_Toiletten_2.pdf 

Der Link zur Petition lautet:
https://www.openpetition.de/petition/online/haushaltsmittel-fuer-barrierefreie-toiletten-in-mannheim

Informationen zur Veranstaltung:
Datum: Samstag, 6. September 2025
Uhrzeit: 12:00 Uhr, (Dauer circa 1 Stunde)
Veranstaltungsort: Paradeplatz – 68161 Mannheim
Infos zum Veranstaltungsort: Barrierearme WC befinden sich im Stadthaus oder in E1. Die barrierefreie Haltestelle „Paradeplatz“ ist in unmittelbarer Nähe zum Kundgebungsort.

