„Ich muss mal raus!“

Veröffentlicht am 02.09.2025 10:34 von Stephan Laux in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Angelika Eckly sitzt auf ihrem Rollator vor der Porta Nigra in Trier https://www.youtube.com/watch?v=wAKSHGbZXes
Foto: Peter Kunz

Villmar - Weyer (kobinet) Der Aktivist und Fotograf Peter Kunz redet nicht gerne über Inklusion. Er macht einfach. So hat er auch einfach Frau Ecklys Ausflug nach Trier beobachtet. Nicht kommentiert, nicht gewertet, nicht pädagogisch begleitet. Und keinen Imagefilm für eine Sondereinrichtung gedreht.

Entstanden ist so ein Kurzfilm, in beeindruckender Qualität, der für sich selbst spricht. „Frau Eckly muss mal raus“. Und erklärt uns nebenbei, was Inklusion wirklich bedeutet. Meine Entscheidung, meine Ressource, meine selbstbestimmte Inklusion. Sehen Sie selbst: https://www.youtube.com/watch?v=wAKSHGbZXes

Stephan Laux Meinung

