„Ich muss mal raus!“

Villmar - Weyer (kobinet)

Peter Kunz ist **Aktivist**. Eine Person will die Gesellschaft ändern. Peter Kunz ist auch **Foto-Graf**. Eine Person macht Bilder mit einer Kamera. Sie arbeitet bei Festen. Sie arbeitet bei Hoch-Zeiten.

Sie macht auch Bilder für Zeitungen. Peter Kunz redet nicht gerne über **Inklusion**. Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Peter Kunz macht Inklusion einfach.

Peter Kunz hat Frau Eckly beobachtet. Frau Eckly ist nach Trier gefahren. Peter Kunz hat nicht **kommentiert**. Eine Person schreibt ihre Meinung dazu. Sie erklärt was passiert. Peter Kunz hat nicht **bewertet**.

Eine Person gibt eine Note. Sie sagt ob etwas gut ist. Sie sagt ob etwas schlecht ist. Peter Kunz hat nicht **pädagogisch** begleitet. Es hilft beim Lernen. Es ist gut für Kinder.

Es ist gut für Erwachsene. Peter Kunz hat keinen **Image-Film** gedreht. Ein Film zeigt eine Firma. Der Film zeigt einen Verein. Der Film soll zeigen: Das ist gut bei uns. Ein Image-Film ist Werbung.

Peter Kunz wollte das nicht. Peter Kunz hat einen **Kurz-Film** gemacht. Ein Film ist nicht lang. Er dauert nur wenige Minuten. Der Film hat sehr gute **Qualität**. Wie gut etwas ist.

Gute Qualität heißt: Es funktioniert gut. Es hält lange. Der Film spricht für sich selbst. Der Film heißt: Frau Eckly muss mal raus.

Der Film erklärt uns etwas Wichtiges. Er erklärt: Was bedeutet Inklusion wirklich? Inklusion bedeutet: Ich entscheide selbst. Ich nutze meine eigenen Mittel. Ich bestimme meine Inklusion selbst.