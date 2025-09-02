„Ich muss mal raus!“

Villmar - Weyer (kobinet)
Peter Kunz ist **Aktivist**.
Eine Person will die Gesellschaft ändern.
Peter Kunz ist auch **Foto-Graf**.
Eine Person macht Bilder mit einer Kamera.
Sie arbeitet bei Festen.
Sie arbeitet bei Hoch-Zeiten.
Sie macht auch Bilder für Zeitungen.
Peter Kunz redet nicht gerne über **Inklusion**.
Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Peter Kunz macht Inklusion einfach.
Peter Kunz hat Frau Eckly beobachtet.
Frau Eckly ist nach Trier gefahren.
Peter Kunz hat nicht **kommentiert**.
Eine Person schreibt ihre Meinung dazu.
Sie erklärt was passiert.
Peter Kunz hat nicht **bewertet**.
Eine Person gibt eine Note.
Sie sagt ob etwas gut ist.
Sie sagt ob etwas schlecht ist.
Peter Kunz hat nicht **pädagogisch** begleitet.
Es hilft beim Lernen.
Es ist gut für Kinder.
Es ist gut für Erwachsene.
Peter Kunz hat keinen **Image-Film** gedreht.
Ein Film zeigt eine Firma.
Der Film zeigt einen Verein.
Der Film soll zeigen: Das ist gut bei uns.
Ein Image-Film ist Werbung.
Peter Kunz wollte das nicht.
Peter Kunz hat einen **Kurz-Film** gemacht.
Ein Film ist nicht lang.
Er dauert nur wenige Minuten.
Der Film hat sehr gute **Qualität**.
Wie gut etwas ist.
Gute Qualität heißt: Es funktioniert gut.
Es hält lange.
Der Film spricht für sich selbst.
Der Film heißt: Frau Eckly muss mal raus.
Der Film erklärt uns etwas Wichtiges.
Er erklärt: Was bedeutet Inklusion wirklich?
Inklusion bedeutet: Ich entscheide selbst.
Ich nutze meine eigenen Mittel.
Ich bestimme meine Inklusion selbst.
Du kannst den Film hier sehen: https://www.youtube.com/watch?v=wAKSHGbZXes
Villmar - Weyer (kobinet) Der Aktivist und Fotograf Peter Kunz redet nicht gerne über Inklusion. Er macht einfach. So hat er auch einfach Frau Ecklys Ausflug nach Trier beobachtet. Nicht kommentiert, nicht gewertet, nicht pädagogisch begleitet. Und keinen Imagefilm für eine Sondereinrichtung gedreht.
Entstanden ist so ein Kurzfilm, in beeindruckender Qualität, der für sich selbst spricht. „Frau Eckly muss mal raus“. Und erklärt uns nebenbei, was Inklusion wirklich bedeutet. Meine Entscheidung, meine Ressource, meine selbstbestimmte Inklusion. Sehen Sie selbst: https://www.youtube.com/watch?v=wAKSHGbZXes
