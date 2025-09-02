80 Prozent brechen digitale Prozesse ab: Barrieren im Netz kosten Unternehmen Kund:innen und Marktanteile



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Hamburg (kobinet) 8 von 10 Menschen in Deutschland haben schon mal aufgehört. Sie wollten etwas im Internet kaufen. Oder sie suchten nach einem Produkt. Aber sie haben aufgehört. Warum? Die Internet-Seite war schwer zu verstehen. Oder schwer zu bedienen. Das zeigt eine neue Studie. Die Studie heißt: Barriere-Freiheit im Netz. Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Es gibt keine Hindernisse. Die Firma AccessiWay hat die Studie gemacht. AccessiWay ist ein Computer-Programm. Das Programm macht Internet-Seiten besser. Es hilft Menschen mit Behinderungen. Alle Menschen können dann die Internet-Seiten nutzen. Sie haben 2.500 Menschen befragt. Die Firma Civey hat dabei geholfen. AccessiWay macht Internet-Seiten barriere-frei. Sie gehören zur team.blue-Gruppe. team.blue ist eine Firma. Die Firma macht Internet-Seiten für andere Firmen. team.blue hilft Menschen dabei. Menschen können dann Internet-Seiten gut finden. Die Studie zeigt: Barriere-Freiheit im Internet ist wichtig. Nicht nur für Menschen mit Behinderung. Für fast alle Menschen. Barriere-Freiheit bringt Firmen mehr Geld. Digitale Barrieren sind ein großes Problem Digitale Barrieren bedeutet: Hindernisse im Internet. Diese Hindernisse machen es schwer für manche Menschen. Zum Beispiel: Texte sind zu klein. Oder Bilder haben keine Beschreibung. Menschen mit Behinderungen können dann die Internet-Seite nicht nutzen. Mehr als 3 von 4 Menschen haben Probleme im Internet. Das sind 80,1 Prozent. Sie können Internet-Seiten nicht gut lesen. Oder nicht gut hören. Oder nicht gut bedienen. Oder nicht gut verstehen. 1 von 4 Menschen hat oft diese Probleme. Das sind 27,2 Prozent. Alle Alters-Gruppen haben diese Probleme. Auch junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren. 61,8 Prozent von ihnen haben Probleme. Bei Menschen zwischen 30 und 39 Jahren sind es 65,8 Prozent. Bei Menschen zwischen 40 und 49 Jahren sind es 74,3 Prozent. Bei Menschen ab 50 Jahren sind es 85,2 Prozent. Männer und Frauen haben gleich oft Probleme. Menschen brechen Internet-Käufe ab Barrieren kosten Firmen Geld. 80,7 Prozent der Menschen haben schon mal aufgehört. Sie wollten etwas kaufen. Oder eine Reise buchen. Oder ein Formular ausfüllen. Sie haben aufgehört. Weil es zu schwer war. 1 von 4 Menschen macht das oft. Das sind 24,9 Prozent. Das bedeutet: Firmen verlieren Kunden. Wenn ihre Internet-Seite nicht barriere-frei ist. Menschen zwischen 50 und 64 Jahren brechen oft ab. Das sind 84,3 Prozent. Menschen über 65 Jahre brechen auch oft ab. Das sind 83,1 Prozent. Aber auch junge Menschen brechen ab. Bei Menschen zwischen 18 und 29 Jahren sind es 79,8 Prozent. Firmen müssen handeln Die Studie zeigt: Barrieren schaden den Firmen. Menschen kaufen nicht. Menschen vertrauen der Firma nicht mehr. Das schadet dem Geschäft für lange Zeit. Seit Juni 2025 gibt es neue Gesetze. Sie heißen European Accessibility Act und Barriere-Freiheits-Stärkungs-Gesetz. European Accessibility Act ist ein Gesetz von Europa. Das Gesetz sagt: Alle Menschen müssen Computer und Internet nutzen können. Firmen müssen ihre Sachen barriere-frei machen. Das Barriere-Freiheits-Stärkungs-Gesetz ist ein deutsches Gesetz. Es sagt: Internet-Seiten müssen für alle Menschen nutzbar sein. Firmen müssen Hindernisse weg-machen. Firmen müssen ihre Internet-Seiten barriere-frei machen. Sonst müssen sie Strafen zahlen. AccessiWay hilft Firmen dabei. Barriere-Freiheit als Service Barriere-Freiheit als Service bedeutet: Firmen bekommen Hilfe von Fach-Leuten. Die Fach-Leute machen Internet-Seiten barriere-frei. Die Firmen müssen das nicht selbst lernen. AccessiWay hat einen besonderen Service. Er heißt Barriere-Freiheit als Service. Sie nutzen Technik und Wissen. Sie denken an die Menschen. Sie helfen von Anfang bis Ende. Sie prüfen die Internet-Seite. Sie helfen beim Design. Sie achten auf die Gesetze. Mehr als 1.500 Firmen in Europa nutzen AccessiWay. Zum Beispiel Allianz und Volkswagen. Sie bekommen mehr Kunden. Sie erfüllen die Gesetze. Sie haben weniger Probleme. Jan Stedul ist Chef von AccessiWay in Deutschland. Er sagt: Die Studie ist ein Weck-Ruf. Barriere-Freiheit ist nicht nur Pflicht. Sie bringt auch mehr Geld. Und zufriedene Kunden. Und ein besseres Image. Wer Barrieren abbaut, öffnet Türen. Für alle Menschen. Und für mehr Erfolg. Über die Studie Die Umfrage war am 7. und 8. August 2025. Die Firma Civey hat sie gemacht. Für AccessiWay. Sie haben 2.500 Menschen befragt. Alle waren über 18 Jahre alt. Alle leben in Deutschland. Die Ergebnisse gelten für alle Menschen in Deutschland. Über AccessiWay AccessiWay ist eine große Firma für digitale Barriere-Freiheit. Sie arbeiten in Europa. Sie helfen Firmen dabei. Ihre Internet-Seiten sollen für alle Menschen sein. Egal welche Behinderung sie haben. Sie haben Experten. Sie nutzen moderne Technik. Sie haben schon über 1.500 Firmen geholfen. AccessiWay gehört zu team.blue. Das ist eine große Firmen-Gruppe in Europa. Sie machen digitale Services. Sie haben mehr als 3,3 Millionen Kunden. In 22 Ländern. Das hilft AccessiWay. Sie haben gute Technik. Sie kennen die Gesetze gut. Sie können gut mit Firmen arbeiten. Auch mit öffentlichen Stellen. Der European Accessibility Act kommt im Juni 2025. Er ist ein wichtiges Gesetz. Firmen müssen ihre Internet-Seiten barriere-frei machen. Für alle Menschen. Mit-Machen wird immer wichtiger für Firmen. Mit-Machen bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. AccessiWay hat gute Lösungen. Sie prüfen von selbst. Von selbst bedeutet: Das Computer-Programm macht es allein. Menschen müssen nicht dabei helfen. Sie setzen dauerhaft um. Dauerhaft bedeutet: Es funktioniert für lange Zeit. Es ist gut für die Zukunft. Sie denken an die Menschen. AccessiWay hat ein klares Ziel: Eine digitale Welt ohne Barrieren. Ziel bedeutet: Ein großer Traum für die Zukunft. Menschen oder Firmen haben ein Ziel. Sie wollen etwas Bestimmtes erreichen. Alle Menschen sollen gleiche Rechte haben. Online und offline. Sie sollen Informationen bekommen können. Sie sollen Services nutzen können. Sie sollen mitmachen können. Nicht nur die Technik ist wichtig. Auch Vielfalt ist wichtig. Und Mit-Bestimmen. Mit-Bestimmen bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-entscheiden. Und faire Behandlung im Internet. Faire Behandlung bedeutet: Alle Menschen werden gleich gut behandelt. Niemand wird schlechter behandelt. Mehr Infos gibt es hier: www.accessiway.de Tastatur

Foto: H.T.

Hamburg (kobinet) Acht von zehn Menschen in Deutschland haben schon einmal einen digitalen Vorgang – etwa eine Produktsuche oder einen Online-Kauf – abgebrochen. Grund dafür: Die Website, App oder digitalen Inhalte waren nicht verständlich oder bedienbar. Dies ist das Ergebnis des repräsentativen Reports "Barrierefreiheit im Netz: Wie digitale Hürden Kunden kosten", für den AccessiWay mit Unterstützung des Meinungsforschungsunternehmens Civey 2.500 Konsument:innen befragt hat.



Hamburg (kobinet) Acht von zehn Menschen in Deutschland haben schon einmal einen digitalen Vorgang – etwa eine Produktsuche oder einen Online-Kauf – abgebrochen. Grund dafür: Die Website, App oder digitalen Inhalte waren nicht verständlich oder bedienbar. Dies ist das Ergebnis des repräsentativen Reports "Barrierefreiheit im Netz: Wie digitale Hürden Kunden kosten", für den AccessiWay mit Unterstützung des Meinungsforschungsunternehmens Civey 2.500 Konsument:innen befragt hat. AccessiWay ist einer der führenden europäischen Anbieter für digitale Barrierefreiheit und Teil der team.blue-Gruppe. Klar werde in dieser Befragung vor allem eines: Digitale Barrierefreiheit ist kein Nischenthema für Menschen mit Behinderung oder ältere Nutzergruppen, sondern betreffe den Großteil der Bevölkerung. Sie sei damit ein wirtschaftlich relevanter Faktor, der den Geschäftserfolg von Unternehmen unmittelbar beeinflusst, heißt es in einer Presseinformation des Unternehmens. Digitale Barrieren: Alltag für mehr als drei Viertel der Konsument:innen „Eine klare Mehrheit der Konsument:innen erlebt digitale Inhalte wie Websites, Apps oder Videos laut AccessiWay-Report nicht als durchgängig zugänglich: Über drei Viertel (80,1 Prozent) haben bei der Nutzung von Websites, Apps oder digitalen Inhalten (z. B. Videos, Formulare, Online-Shops) Schwierigkeiten, weil etwas schwer zu lesen, hören, bedienen oder verstehen ist. Mehr als jede vierte Person (27,2 Prozent) berichtet sogar von häufig auftretenden Barrieren. Auffällig dabei: Digitale Barrieren betreffen alle Altersgruppen – auch die Jüngeren. 61,8 Prozent der 18- bis 29-Jährigen stoßen immer wieder auf digitale Barrieren. Im Vergleich: Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 65,8 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen 74,3 Prozent, ab 50 Jahre 85,2 Prozent. Männer (82,4 Prozent) und Frauen (79,6 Prozent) sind gleichermaßen betroffen“, berichtet AccessiWay. Vom Frust zum Kaufabbruch – und was das für Unternehmen bedeutet Barrieren im digitalen Raum wirken sich direkt auf den Umsatz aus: 80,7 Prozent der Befragten haben laut Report-Umfrage mindestens einmal einen Vorgang abgebrochen – zum Beispiel einen Online-Kauf, eine Reisebuchung oder das Ausfüllen eines Formulars –, weil die Inhalte nicht verständlich oder nicht bedienbar waren. Knapp ein Viertel (24,9 Prozent) tut dies sogar häufig. Für Unternehmen bedeutet das: Jeder nicht barrierefreie Touchpoint kann potenzielle Kund:innen kosten. Digitale Barrieren führen in allen Altersgruppen zu Abbrüchen: Besonders häufig bei der kaufkräftigen Generation der 50- bis 64-Jährigen (84,3 Prozent) und den über 65-Jährigen (83,1 Prozent). Auch die aktivsten, digitalaffinen Online-Shopper:innen zwischen 18 und 39 Jahren sind betroffen: Bei den 18- bis 29-Jährigen brechen fast vier von fünf Konsument:innen ihre Digitalvorgänge ab (79,8 Prozent), während es bei den 30- bis 39-Jährigen knapp drei Viertel sind (73,7 Prozent). Die 40- bis 49-Jährigen liegen mit einer Abbruchrate von 72,3 Prozent etwas unter den jüngeren und älteren Altersgruppen, zeigen aber ebenfalls ein deutliches Abbruchverhalten. Von der Alltagserfahrung zur Unternehmensverantwortung Die Ergebnisse der Umfrage machen laut AccessiWay deutlich: „Digitale Barrieren sind nicht nur ein Hindernis für die Nutzer:innen, sondern können für Unternehmen handfeste wirtschaftliche Folgen haben. Jeder Abbruch im digitalen Raum kann zu entgangenen Umsätzen und potenziell verlorenen Kund:innen führen. Gleichzeitig beeinträchtigt eine schlechte Erfahrung bei Online-Prozessen das Vertrauen in die Marke und gefährdet so auch langfristig den Geschäftserfolg. Hinzu kommt: Seit Juni 2025 gelten mit dem European Accessibility Act (EAA) und dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verbindliche Vorgaben. Diese verpflichten zahlreiche Unternehmen in Deutschland, ihre digitalen Angebote so zu gestalten, dass sie von allen Menschen genutzt werden können. Bei Verstößen drohen Bußgelder, Rechtsstreitigkeiten und Imageschäden. AccessiWay begleitet Unternehmen proaktiv, praktisch und partnerschaftlich durch diesen Prozess.“ „Accessibility as a Service“: Ganzheitlich, inklusiv, compliant Auf dem Weg zur inklusiven Digitalisierung und EAA- bzw. BFSG-Compliance kombiniert AccessiWay in seinem „Accessibility as a Service“-Ansatz Technologie, Expertise und eine menschliche Perspektive, um Barrierefreiheit nahtlos in den gesamten Entwicklungsprozess zu integrieren – von der Analyse über das Design bis zur kontinuierlichen Compliance-Begleitung. „Mehr als 1.500 Unternehmen in Europa – darunter Allianz und Volkswagen – setzen bereits auf AccessiWay, um digitale Barrieren abzubauen und so neue Kund:innen zu gewinnen, bestehende zu binden und regulatorische Risiken zu minimieren“, heißt es in der Presseinformation des Unternehmens. „Die Ergebnisse unserer aktuellen Umfrage sind ein deutlicher Weckruf für alle Unternehmen: Digitale Barrierefreiheit ist nicht allein eine gesetzliche Verpflichtung, sondern entscheidet maßgeblich mit bei Umsatz, Zufriedenheit der Kund:innen und Markenwahrnehmung“, so Jan Stedul, Managing Director Germany bei AccessiWay. „Unternehmen, die ihre digitalen Angebote zugänglich gestalten, investieren nicht nur in Inklusion, sondern auch in ihren Geschäftserfolg. Wer Barrieren abbaut, öffnet Türen – für alle Nutzer:innen und für nachhaltiges Wachstum.“ Über den Report „Barrierefreiheit im Netz: Wie digitale Hürden Kunden kosten“ Die Umfrage im aktuellen Report „Barrierefreiheit im Netz: Wie digitale Hürden Kunden kosten“ wurde vom 7. bis 8. August 2025 durch das Meinungsforschungsunternehmen Civey im Auftrag von AccessiWay durchgeführt. In einer Online-Umfrage wurden in diesem Zeitraum 2.500 Konsument:innen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölkerung. Über AccessiWay AccessiWay ist nach eigenen Informationen einer der führenden europäischen Anbieter im Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre digitalen Angebote inklusiver, benutzerfreundlicher und gesetzeskonform zu gestalten – für alle Menschen, unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen. Mit einem Team von Spezialist:innen und einem technologiebasierten Ansatz wurden bereits über 1.500 Unternehmen in Europa erfolgreich auf ihrem Weg zu mehr digitaler Inklusion begleitet. AccessiWay ist Teil von team.blue, einer der nach eigenen Angaben bedeutendsten europäischen Unternehmensgruppen im Bereich digitaler Services mit mehr als 3,3 Millionen aktiven Kund:innen in 22 Ländern. Diese Zugehörigkeit ermöglicht es AccessiWay, technologische Skalierbarkeit, zuverlässige Infrastruktur und tiefgehendes regulatorisches Know-how zu vereinen – zentrale Voraussetzungen für stabile Partnerschaften mit Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Organisationen im gesamten europäischen Raum. Digitale Barrierefreiheit gewinnt zunehmend an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz: Der European Accessibility Act, der ab Juni 2025 verbindlich ist, verpflichtet Unternehmen dazu, digitale Angebote so zu gestalten, dass sie von allen Menschen gleichermaßen genutzt werden können. Gleichzeitig entwickelt sich Inklusion zu einem zentralen Bestandteil moderner Unternehmensverantwortung. AccessiWay begegnet diesen Anforderungen mit einem ganzheitlichen Lösungsportfolio – von der automatisierten Analyse bis hin zur nachhaltigen, menschenzentrierten Umsetzung. Die Vision von AccessiWay ist klar: eine digitale Welt ohne Barrieren. Eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt Zugang zu Informationen, Dienstleistungen und Teilhabe haben – online wie offline. Dabei steht nicht nur technologische Exzellenz im Fokus, sondern auch das Bewusstsein für Diversity, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit im digitalen Raum. Weitere Informationen unter: www.accessiway.de.

Tastatur

Foto: H.T.

Hamburg (kobinet) Acht von zehn Menschen in Deutschland haben schon einmal einen digitalen Vorgang – etwa eine Produktsuche oder einen Online-Kauf – abgebrochen. Grund dafür: Die Website, App oder digitalen Inhalte waren nicht verständlich oder bedienbar. Dies ist das Ergebnis des repräsentativen Reports "Barrierefreiheit im Netz: Wie digitale Hürden Kunden kosten", für den AccessiWay mit Unterstützung des Meinungsforschungsunternehmens Civey 2.500 Konsument:innen befragt hat.

AccessiWay ist einer der führenden europäischen Anbieter für digitale Barrierefreiheit und Teil der team.blue-Gruppe. Klar werde in dieser Befragung vor allem eines: Digitale Barrierefreiheit ist kein Nischenthema für Menschen mit Behinderung oder ältere Nutzergruppen, sondern betreffe den Großteil der Bevölkerung. Sie sei damit ein wirtschaftlich relevanter Faktor, der den Geschäftserfolg von Unternehmen unmittelbar beeinflusst, heißt es in einer Presseinformation des Unternehmens.

Digitale Barrieren: Alltag für mehr als drei Viertel der Konsument:innen

„Eine klare Mehrheit der Konsument:innen erlebt digitale Inhalte wie Websites, Apps oder Videos laut AccessiWay-Report nicht als durchgängig zugänglich: Über drei Viertel (80,1 Prozent) haben bei der Nutzung von Websites, Apps oder digitalen Inhalten (z. B. Videos, Formulare, Online-Shops) Schwierigkeiten, weil etwas schwer zu lesen, hören, bedienen oder verstehen ist. Mehr als jede vierte Person (27,2 Prozent) berichtet sogar von häufig auftretenden Barrieren. Auffällig dabei: Digitale Barrieren betreffen alle Altersgruppen – auch die Jüngeren. 61,8 Prozent der 18- bis 29-Jährigen stoßen immer wieder auf digitale Barrieren. Im Vergleich: Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 65,8 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen 74,3 Prozent, ab 50 Jahre 85,2 Prozent. Männer (82,4 Prozent) und Frauen (79,6 Prozent) sind gleichermaßen betroffen“, berichtet AccessiWay.

Vom Frust zum Kaufabbruch – und was das für Unternehmen bedeutet

Barrieren im digitalen Raum wirken sich direkt auf den Umsatz aus: 80,7 Prozent der Befragten haben laut Report-Umfrage mindestens einmal einen Vorgang abgebrochen – zum Beispiel einen Online-Kauf, eine Reisebuchung oder das Ausfüllen eines Formulars –, weil die Inhalte nicht verständlich oder nicht bedienbar waren. Knapp ein Viertel (24,9 Prozent) tut dies sogar häufig. Für Unternehmen bedeutet das: Jeder nicht barrierefreie Touchpoint kann potenzielle Kund:innen kosten. Digitale Barrieren führen in allen Altersgruppen zu Abbrüchen: Besonders häufig bei der kaufkräftigen Generation der 50- bis 64-Jährigen (84,3 Prozent) und den über 65-Jährigen (83,1 Prozent). Auch die aktivsten, digitalaffinen Online-Shopper:innen zwischen 18 und 39 Jahren sind betroffen: Bei den 18- bis 29-Jährigen brechen fast vier von fünf Konsument:innen ihre Digitalvorgänge ab (79,8 Prozent), während es bei den 30- bis 39-Jährigen knapp drei Viertel sind (73,7 Prozent). Die 40- bis 49-Jährigen liegen mit einer Abbruchrate von 72,3 Prozent etwas unter den jüngeren und älteren Altersgruppen, zeigen aber ebenfalls ein deutliches Abbruchverhalten.

Von der Alltagserfahrung zur Unternehmensverantwortung

Die Ergebnisse der Umfrage machen laut AccessiWay deutlich: „Digitale Barrieren sind nicht nur ein Hindernis für die Nutzer:innen, sondern können für Unternehmen handfeste wirtschaftliche Folgen haben. Jeder Abbruch im digitalen Raum kann zu entgangenen Umsätzen und potenziell verlorenen Kund:innen führen. Gleichzeitig beeinträchtigt eine schlechte Erfahrung bei Online-Prozessen das Vertrauen in die Marke und gefährdet so auch langfristig den Geschäftserfolg. Hinzu kommt: Seit Juni 2025 gelten mit dem European Accessibility Act (EAA) und dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verbindliche Vorgaben. Diese verpflichten zahlreiche Unternehmen in Deutschland, ihre digitalen Angebote so zu gestalten, dass sie von allen Menschen genutzt werden können. Bei Verstößen drohen Bußgelder, Rechtsstreitigkeiten und Imageschäden. AccessiWay begleitet Unternehmen proaktiv, praktisch und partnerschaftlich durch diesen Prozess.“

„Accessibility as a Service“: Ganzheitlich, inklusiv, compliant

Auf dem Weg zur inklusiven Digitalisierung und EAA- bzw. BFSG-Compliance kombiniert AccessiWay in seinem „Accessibility as a Service“-Ansatz Technologie, Expertise und eine menschliche Perspektive, um Barrierefreiheit nahtlos in den gesamten Entwicklungsprozess zu integrieren – von der Analyse über das Design bis zur kontinuierlichen Compliance-Begleitung. „Mehr als 1.500 Unternehmen in Europa – darunter Allianz und Volkswagen – setzen bereits auf AccessiWay, um digitale Barrieren abzubauen und so neue Kund:innen zu gewinnen, bestehende zu binden und regulatorische Risiken zu minimieren“, heißt es in der Presseinformation des Unternehmens.

„Die Ergebnisse unserer aktuellen Umfrage sind ein deutlicher Weckruf für alle Unternehmen: Digitale Barrierefreiheit ist nicht allein eine gesetzliche Verpflichtung, sondern entscheidet maßgeblich mit bei Umsatz, Zufriedenheit der Kund:innen und Markenwahrnehmung“, so Jan Stedul, Managing Director Germany bei AccessiWay. „Unternehmen, die ihre digitalen Angebote zugänglich gestalten, investieren nicht nur in Inklusion, sondern auch in ihren Geschäftserfolg. Wer Barrieren abbaut, öffnet Türen – für alle Nutzer:innen und für nachhaltiges Wachstum.“

Über den Report „Barrierefreiheit im Netz: Wie digitale Hürden Kunden kosten“

Die Umfrage im aktuellen Report „Barrierefreiheit im Netz: Wie digitale Hürden Kunden kosten“ wurde vom 7. bis 8. August 2025 durch das Meinungsforschungsunternehmen Civey im Auftrag von AccessiWay durchgeführt. In einer Online-Umfrage wurden in diesem Zeitraum 2.500 Konsument:innen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölkerung.

Über AccessiWay

AccessiWay ist nach eigenen Informationen einer der führenden europäischen Anbieter im Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre digitalen Angebote inklusiver, benutzerfreundlicher und gesetzeskonform zu gestalten – für alle Menschen, unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen. Mit einem Team von Spezialist:innen und einem technologiebasierten Ansatz wurden bereits über 1.500 Unternehmen in Europa erfolgreich auf ihrem Weg zu mehr digitaler Inklusion begleitet.

AccessiWay ist Teil von team.blue, einer der nach eigenen Angaben bedeutendsten europäischen Unternehmensgruppen im Bereich digitaler Services mit mehr als 3,3 Millionen aktiven Kund:innen in 22 Ländern. Diese Zugehörigkeit ermöglicht es AccessiWay, technologische Skalierbarkeit, zuverlässige Infrastruktur und tiefgehendes regulatorisches Know-how zu vereinen – zentrale Voraussetzungen für stabile Partnerschaften mit Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Organisationen im gesamten europäischen Raum.

Digitale Barrierefreiheit gewinnt zunehmend an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz: Der European Accessibility Act, der ab Juni 2025 verbindlich ist, verpflichtet Unternehmen dazu, digitale Angebote so zu gestalten, dass sie von allen Menschen gleichermaßen genutzt werden können. Gleichzeitig entwickelt sich Inklusion zu einem zentralen Bestandteil moderner Unternehmensverantwortung. AccessiWay begegnet diesen Anforderungen mit einem ganzheitlichen Lösungsportfolio – von der automatisierten Analyse bis hin zur nachhaltigen, menschenzentrierten Umsetzung.

Die Vision von AccessiWay ist klar: eine digitale Welt ohne Barrieren. Eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt Zugang zu Informationen, Dienstleistungen und Teilhabe haben – online wie offline. Dabei steht nicht nur technologische Exzellenz im Fokus, sondern auch das Bewusstsein für Diversity, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit im digitalen Raum.

Weitere Informationen unter: www.accessiway.de.