Zweiter Newsletter Ableismusforschung erschienen

Schlichte Grafik mit beigem Hintergrund: Links ein Briefumschlag-Symbol, rechts ein Rollstuhlsymbol. Darunter in großen schwarzen Buchstaben der Text „NEWSLETTER ABLEISMUSFORSCHUNG“.
Newsletter Ableismusforschung
Duisburg/Essen (kobinet) Das Netzwerk "Ableismusforschung intersektional" hat seinen zweiten Newsletter veröffentlicht. Er enthält aktuelle Informationen, Veranstaltungshinweise und Publikationen. Im Mittelpunkt steht ein Appell zum Schutz kritisch-emanzipatorischer Wissenschaft. Hintergrund sind drohende Mittelkürzungen in Hamburg und Köln, die zentrale Forschungsstellen der Disability Studies gefährden. Appell: https://disabilitystudies.de/disability-studies-bedroht-kritisch-emanzipatorische-wissenschaft-schutzen-und-starken/ Interview mit Siegfried Saerberg zur Situation in Hamburg: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193406.disability-studies-barrierefreiheit-ist-unsere-utopie.html Interview mit Anne Waldschmidt zur Lage in Köln: https://www.deutschlandfunk.de/interview-wissenschaftler-innen-warnen-vor-kuerzung-bei-disability-studies-100.html

Das Netzwerk kündigt außerdem an:

  • Digitales Forschungskolloquium am 3. September 2025 um 16.30 Uhr. Ziel ist die gemeinsame Festlegung von Struktur, Rhythmus und Themen.
  • Online-Diskussion am 26. November 2025 um 18.00 Uhr gemeinsam mit dem Netzwerk Disability Studies. Thema ist das Verhältnis von Disability Studies und Ableismusforschung.

Hinweise aus dem Newsletter:

Veranstaltungshinweise:

Im Newsletter enthalten ist außerdem eine Abfrage, um sichtbar zu machen, wer im Netzwerk aktiv ist: https://edupad.ch/p/s6jzVtqbQr

Das Netzwerk arbeitet derzeit an einer neuen Website und lädt zur Mitwirkung ein. Beiträge für den Newsletter sind ebenfalls willkommen.
Kontakt: [email protected]

