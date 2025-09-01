Zweiter Newsletter Ableismusforschung erschienen

Duisburg/Essen (kobinet)

Das Netz-Werk Ableismus-Forschung hat einen neuen News-Letter gemacht. Ableismus-Forschung bedeutet: Forscher untersuchen Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Intersektional bedeutet: Verschiedene Benachteiligungen kommen zusammen. Zum Beispiel: Eine Frau mit Behinderung hat 2 Benachteiligungen. Sie wird als Frau benachteiligt. Und sie wird wegen ihrer Behinderung benachteiligt.

Der News-Letter hat aktuelle Infos. Er hat Hinweise auf Veranstaltungen. Er hat auch neue Bücher und Texte.

Im News-Letter steht ein wichtiger Appell. Appell bedeutet: Die Forscher bitten um Hilfe. Sie wollen kritische Wissenschaft schützen. Emanzipatorisch bedeutet: Menschen sollen frei und selbst-bestimmt leben können. Die Forscher wollen frei forschen können. Sie wollen Probleme benennen können.

Das Problem ist: In Hamburg und Köln soll es weniger Geld geben. Dann können wichtige Forschungs-Stellen nicht mehr arbeiten. Diese Stellen machen Disability Studies. Disability Studies bedeutet: Ein Fach-Bereich an Unis. Dort erforschen Menschen das Thema Behinderung. Sie fragen: Wie entstehen Barrieren für Menschen mit Behinderungen?

Hier ist der Link zum Appell: Link zum Appell

Es gibt 2 Interviews zu diesem Problem. Das erste Interview ist mit Siegfried Saerberg. Er erklärt die Situation in Hamburg: Interview Hamburg

Das zweite Interview ist mit Anne Waldschmidt. Sie erklärt die Lage in Köln: Interview Köln

Das Netz-Werk plant 2 neue Veranstaltungen:

Am 3. September 2025 um 16.30 Uhr gibt es ein digitales Forschungs-Kolloquium. Kolloquium bedeutet: Eine Gesprächs-Runde von Experten. Die Experten reden über ein bestimmtes Thema. Partizipativ bedeutet: Die Forscher sprechen miteinander. Sie wollen zusammen entscheiden: Wie soll die Arbeit laufen.

Am 26. November 2025 um 18.00 Uhr gibt es eine Online-Diskussion. Das Netz-Werk arbeitet mit dem Netz-Werk Disability Studies zusammen. Sie sprechen über den Unterschied zwischen Disability Studies und Ableismus-Forschung.

Der News-Letter hat auch Hinweise auf neue Bücher und Texte:

Ein Sammel-Band heißt Inaccessible Access. Das bedeutet: Zugang der nicht zugänglich ist. Das Buch geht um Barrieren in der Wissenschaft: Sammel-Band

Der Deutsche Juristinnen-Bund hat ein Policy-Paper geschrieben. Policy-Paper bedeutet: Ein Text mit politischen Forderungen. Reproduktiv bedeutet: Es geht um Kinder bekommen. Es geht um Rechte von Menschen mit Behinderung: Policy-Paper

Es gibt einen Artikel über VerAndern und VerRücken. Der Artikel geht um Sanismus und Vulnerabilität: Sanismus bedeutet: Vorurteile gegen Menschen mit psychischen Erkrankungen. Vulnerabilität bedeutet: verletzbar sein. Das heißt: Man kann leicht verletzt werden. Artikel

Ein neues Buch geht um partizipative Lehre. Partizipativ bedeutet: Mit-machen können. Das heißt: Alle Menschen dürfen mit-bestimmen. Es geht um inklusive Hoch-Schul-Entwicklung: Buch

Es gibt einen Call for Papers. Call for Papers bedeutet: Aufruf für Texte. Das ist eine Bitte um Texte für eine Tagung. Das Thema ist Cripping and Queering Age: Cripping bedeutet: stolz auf Behinderung sein. Queering bedeutet: anders lieben und leben.

Der News-Letter hat auch Hinweise auf Veranstaltungen:

Am 5. September 2025 gibt es einen Online-Austausch. Es geht um die inklusive Hoch-Schule. Die HfH Zürich organisiert das.

Vom 22. bis 26. September 2025 ist ein Kongress in Duisburg. Es ist der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Am 23. September gibt es eine Gruppe zur Ableismus-Forschung. Hier gibt es Infos zu Tages-Karten: Kongress-Infos

Am 6. November 2025 gibt es eine Online-Veranstaltung. Es geht um Frauen-Beauftragte in Werk-Stätten. Die Zeit-Schrift Teilhabe lädt ein: Veranstaltung Frauen-Beauftragte

Am 15. und 16. November 2025 gibt es einen Online-Workshop. Es geht um Hydrocephalus-Ansprech-Partner. Hydrocephalus bedeutet: Wasser-Kopf. Das ist eine Krankheit: Workshop

Im News-Letter gibt es auch eine Abfrage. Die Forscher wollen wissen: Wer ist im Netz-Werk aktiv. Hier ist der Link: Abfrage