Weiteres Burnout Café

NEUSS (kobinet)

Der Bundes-Verband Burnout und Depression hat eine neue Gruppe gegründet. Burnout bedeutet: Eine Person ist sehr müde. Sie kann nicht mehr arbeiten. Sie fühlt sich leer und traurig. Das passiert nach viel Stress. Depression ist eine Krankheit.

Menschen sind dann sehr traurig und lustlos. Das ist eine Selbst-Hilfe-Gruppe. Selbst-Hilfe-Gruppe bedeutet: Menschen treffen sich regel-mäßig. Sie haben alle das gleiche Problem. Sie helfen sich gegen-seitig. Sie reden über ihre Sorgen.

Die Abkürzung ist BBuD. Ab September 2025 gibt es ein neues Café. Das Café heißt: Anderes Burnout Café. Die Abkürzung ist ABC. Das Café ist in Ratingen. Die Gruppe trifft sich jeden Monat.

Das ist immer am 3. Freitag. Die Zeit ist von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Adresse ist: Hoch-straße 14 in Ratingen. Die Post-Leit-Zahl ist 40878. Die ABC-Gruppen gibt es seit 2013. Betroffene Menschen haben die Gruppen gegründet.

Betroffene bedeutet: Menschen haben ein Problem. Das Problem macht ihr Leben schwer. Zum Beispiel eine Krankheit. Diese Menschen nennt man Betroffene. Die Gruppen sind für betroffene Menschen. Die Gruppen sind ein wichtiger Teil vom BBuD.

Seit über 10 Jahren macht der Verband neue Ideen. Normale Selbst-Hilfe-Gruppen tauschen Erfahrungen aus. Die ABC-Gruppen machen mehr. Sie haben auch bestimmte Themen. Bei jedem Treffen gibt es ein anderes Thema. Zum Beispiel: Acht-Samkeit oder Umgang mit Kritik.

Acht-Samkeit bedeutet: Du achtest auf dich selbst. Du merkst: Wie fühlst du dich gerade? Du lebst im Hier und Jetzt. Oder das Thema Wider-stands-Kraft. Wider-stands-Kraft bedeutet: Du bleibst stark bei Problemen. Du gibst nicht auf.

Du findest Lösungen für schwere Zeiten. Die Teil-Nehmer können ehrlich sein. Sie sind in einem sicheren Raum. Sie treffen Menschen mit ähnlichen Problemen. Zusammen finden sie neue Lösungen. Das Andere Burnout Café hilft den Menschen.

Sie lernen neue Sicht-Weisen kennen. Sie probieren andere Arten aus sich zu verhalten. Sich verhalten bedeutet: Wie ein Mensch sich benimmt. Zum Beispiel: freundlich oder unfreundlich sein. Man kann sein Verhalten auch ändern. Sie bewerten ihr Leben neu.

Die Gruppe tauscht sich höflich aus. Zusammen machen sie Lösungen. Machen bedeutet hier: Die Menschen arbeiten zusammen. Sie denken gemeinsam nach. So finden sie Antworten auf ihre Probleme. Sie schaffen positive Sicht-Weisen.

Positive Sicht-Weisen bedeutet: Man denkt gut über etwas. Man sieht das Gute in einer Sache. Das macht einen fröhlicher. Das Konzept macht Menschen stärker. Sie übernehmen mehr Aufgaben für sich selbst. Das hilft gegen Antriebs-Losigkeit.

Antriebs-Losigkeit bedeutet: Man hat keine Lust auf etwas. Man fühlt sich müde und kraft-los. Man möchte nichts machen. Es hilft auch gegen schlechte Gefühle über sich selbst. Schlechte Gefühle über sich selbst bedeutet: Man denkt schlecht über sich. Man glaubt: Ich bin nicht gut genug.

Das macht einen sehr traurig. Das ABC Ratingen ist für verschiedene Menschen. Direkt betroffene Menschen können kommen. Angehörige können auch kommen. Alle Menschen mit Interesse an Seelen-Gesundheit sind willkommen. Seelen-Gesundheit bedeutet: Wie es der Seele geht.