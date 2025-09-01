Menu Close

Weiteres Burnout Café

Bild eines Gehirn das in der Mitte ein Feuer zeigt und vom Wort Burnout überlagert wird
Stress laugt aus und macht müde
NEUSS (kobinet) Der Bundesverband Burnout und Depression (BBuD) hat eine weitere ABC-Selbsthilfegruppe gegründet. Ab Mitte des Monats September 2025 befindet ein weiteres "Andere Burnout Café" (ABC) in Ratingen. Die monatlichen Treffen werden jeden dritten Freitag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Hochstraße 14, 40878 in Ratingen abgehalten. Die ABC-Gruppen wurden 2013 von Betroffenen für Betroffene ins Leben gerufen und stellen einen wichtigen Bestandteil der Selbsthilfearbeit des BBuD dar. Seit über zehn Jahren entwickelt der Verband das klassische Selbsthilfekonzept weiter und passt es an die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts an.

Im Gegensatz zu traditionellen Selbsthilfegruppen ergänzen die ABC-Gruppen den Erfahrungsaustausch um thematische Impulse. Bei jedem Treffen steht ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt– etwa Achtsamkeit, Umgang mit negativer Kritik oder Resilienz.

In einem geschützten Raum können sich die Teilnehmenden authentisch zeigen und mit Gleichgesinnten neue Handlungsmöglichkeiten erkunden. Das Andere Burnout Café lädt die Teilnehmenden ein, ihre Sichtweisen zu belastenden Themen zu erweitern, alternative Verhaltensweisen zu erforschen und die eigene Lebenssituation neu zu bewerten. Der wertschätzende Austausch in der Gruppe ermöglicht es, gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln und konstruktive Perspektiven zu schaffen. Das Konzept zielt darauf ab, die persönliche Verantwortung zu stärken und langfristig Symptomen wie Antriebslosigkeit und Minderwertigkeitsgefühl entgegenzuwirken.

Das ABC Ratingen lädt nicht nur direkt Betroffene ein, sondern auch Angehörige und alle Menschen, die sich für das Thema psychische Gesundheit interessieren. Die Teilnahme ist kostenfrei.

