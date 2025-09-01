IGEL-Monatsrückblick: Kürzen oder Teilhaben? Zwischen Merz, Märchen und Menschenrechten

Bad Segeberg / Kassel (kobinet)
Sascha Lang hat einen Podcast gemacht.
Ein Podcast ist eine Sendung im Internet.
Man kann sie anhören.
Der Podcast heißt IGEL.
Das bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Sascha Lang spricht über Politik für Menschen mit Behinderung.
Politik bedeutet: Menschen treffen sich.
Sie sprechen über das Zusammen-leben.
Eine Behinderung bedeutet: Etwas ist schwieriger.
Der Körper oder das Denken funktioniert anders.
Der Podcast ist über den August 2025.
Ottmar Miles-Paul ist auch dabei.
Er arbeitet für kobinet.
Das ist eine Internet-Seite über Menschen mit Behinderung.
Sascha Lang und Ottmar Miles-Paul sprechen über wichtige Themen.
Der Titel vom Podcast ist lang.
Er heißt: Kürzen oder Teilhaben? Zwischen Merz, Märchen und Menschen-Rechten.
Menschen-Rechte sind wichtige Regeln.
Diese Regeln gelten für alle Menschen.
Die Regeln sagen: Jeder Mensch ist wichtig.
Niemand darf andere Menschen schlecht behandeln.
Der August war sehr heiß.
Das Wetter war heiß.
Die Politik war auch sehr aufregend.
Im Podcast geht es um verschiedene Themen.
Ein Thema ist das Blinden-Geld.
Blinden-Geld ist Hilfe vom Staat.
Menschen die nicht sehen können bekommen dieses Geld.
Das Geld hilft bei besonderen Kosten.
Menschen mit Behinderung bekommen unterschiedlich viel Geld.
Das hängt davon ab, wo sie wohnen.
Das ist unfair.
Ein anderes Thema sind die GEZ-Gebühren.
GEZ bedeutet: Gebühren-Einzugs-Zentrale.
Früher haben sie Geld für Radio und Fernsehen gesammelt.
GEZ-Gebühren sind Geld für das Fernsehen.
Jeder Haushalt muss dieses Geld bezahlen.
Das Geld ist für öffentliche Sender.
Menschen mit Behinderung können manchmal weniger bezahlen.
Die Regeln sind unterschiedlich.
BIZEPS ist 30 Jahre alt geworden.
BIZEPS ist eine Organisation in Wien.
Eine Organisation ist eine Gruppe von Menschen.
Sie arbeiten zusammen für ein Ziel.
Wien ist in Österreich.
BIZEPS hilft Menschen mit Behinderung.
Sie kämpfen für mehr Selbst-Bestimmung.
Selbstbestimmung bedeutet: Man entscheidet für sich selbst.
Man kann selbst wählen was man macht.
Am 19. August war der Welt-Tag der Hilfe.
An diesem Tag geht es um Menschen in Not.
Inklusion ist überall auf der Welt wichtig.
Hilfe für Menschen in Not bedeutet: Menschen helfen anderen Menschen.
Das passiert wenn Menschen Probleme haben.
Die Bundes-Regierung hatte einen Tag der offenen Tür.
Bärbel Bas hat etwas Wichtiges gesagt.
Es ging um Werk-Stätten für Menschen mit Behinderung.
Werk-Stätten sind Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderung.
Dort arbeiten Menschen mit Behinderung zusammen.
Werk-Stätten sollen sich ändern.
Ottmar Miles-Paul hat ein Buch geschrieben.
Das Buch heißt: Zündeln an den Strukturen.
Das Buch ist 2 Jahre alt.
Strukturen bedeutet: Die Art wie etwas aufgebaut ist.
Zum Beispiel wie Gesetze oder Regeln aufgebaut sind.
Im Podcast sprechen sie auch über das Buch.
Uwe Heineker hat ein Interview gegeben.
Er sagt: Politik für Menschen mit Behinderung ist oft nur ein Traum.
Die Wirklichkeit sieht anders aus.
Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Kürzen oder Teilhaben? – Zwischen Merz, Märchen und Menschenrechten", so hat Sascha Lang den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im August 2025 getitelt. Gemeinsam mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul blickt Sascha Lang in der neuesten Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) auf einige Ereignisse und Themen, die die Behindertenpolitik im August 2025 bestimmt haben. Unter anderem geht es um die ungleiche Behandlung beim Blindengeld und dem Einzug der Rundfunk- und Fernsehgebühren, um die 30jährige Präsenz des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS im Internet und um wachsende Probleme bei humanitären Hilfen.
„Der August war heiß – nicht nur wetterbedingt, sondern auch in der Inklusionspolitik! Gemeinsam mit Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten blicke ich, Sascha Lang, auf einen Monat voller Debatten, Jubiläen und unbequemer Wahrheiten zurück. Wir sprechen über die ungleichen Regeln bei GEZ- und Rundfunkbeitragsbefreiungen sowie die massiven Unterschiede beim Blindengeld zwischen den Bundesländern. Warum entscheidet noch immer der Wohnort darüber, wie viel Unterstützung Menschen mit Behinderung erhalten – oder eben nicht? Ein Highlight: 30 Jahre BIZEPS – Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Wien. Was in Österreich als mutige Bürgerinitiative begann, ist heute eine feste Institution für gelebte Inklusion. Außerdem werfen wir einen Blick über die Grenzen: Der Welttag der humanitären Hilfe am 19. August erinnert daran, dass Inklusion kein Luxus westlicher Länder ist, sondern weltweit dringend gebraucht wird. Welche Rolle spielen dabei die USA – und was können wir in Europa lernen? Auch die deutsche Werkstättenreform bleibt ein Dauerbrenner. Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung fiel eine bemerkenswerte Aussage von Bärbel Bas. Wir ordnen ein, was das für die Zukunft der Teilhabe bedeutet. Zum Abschluss sprechen wir über Ottmars Roman „Zündeln an den Strukturen“, der inzwischen zwei Jahre alt ist, und über das spannende Interview mit Uwe Heineker, der die politische Inklusion als ‚eher eine Illusion‘ beschreibt. Kritisch, pointiert und nah dran an den Themen: Der Monatsrückblick im IGEL Podcast liefert dir Hintergründe, Stimmen und Perspektiven rund um Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit“, heißt es u.a. in der Ankündigung des Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im August 2025 im Rahmen des IGEL-Podcast.
Link zum IGEL-Monatsrückblick auf August 2025
