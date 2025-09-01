Hubert Hüppe zum Vorsitzenden der Senioren-Union der CDU gewählt

Magdeburg (kobinet)

Hubert Hüppe ist neuer Chef der **Senioren-Union**. **Senioren-Union** bedeutet: Eine Gruppe von älteren Menschen. Sie gehören zur CDU-Partei. Sie machen Politik für ältere Menschen. Die Senioren-Union gehört zur CDU. Hubert Hüppe ist 68 Jahre alt.

Er war lange im **Bundes-Tag**. **Bundes-Tag** bedeutet: Eine Gruppe von gewählten Menschen. Sie vertreten das Volk in Deutschland. Sie machen die Gesetze in Deutschland. Die Wahl war in Magdeburg. 73,3 Prozent haben für Hubert Hüppe gestimmt.

Sein Gegen-Kandidat war Helge Benda. Helge Benda war vorher **kommissarisch** Chef. **Kommissarisch** bedeutet: Nur für kurze Zeit. Eine Person macht eine Arbeit. Aber nur bis jemand anderes kommt. Hubert Hüppe hat gesagt: Ich nehme die Wahl an.

Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich hoffe ich enttäusche euch nicht. Die Senioren-Union ist wichtig in der CDU. Sie vertritt die Wünsche von älteren Menschen. Sie arbeitet mit der Partei-Führung zusammen. So kommen die Wünsche von Senioren in neue Gesetze.

Hubert Hüppe hat viel Erfahrung in der Politik. Er war von 1991 bis 2009 im Bundes-Tag. Dann war er von 2012 bis 2017 wieder da. Und von 2021 bis 2025 auch. Seine wichtigen Themen waren: Gesundheit und **Bio-Ethik**. **Bio-Ethik** bedeutet: Fragen über Leben und Moral.

Was ist richtig? Was ist falsch? Bei neuen Behandlungen in der Medizin. Oder bei Tier-Versuchen. Und **Teilhabe** von Menschen mit Behinderungen. **Teilhabe** bedeutet: Man macht bei etwas mit.

Man darf mit-bestimmen. Von 2009 bis 2013 war er **Beauftragter** der Bundes-Regierung. **Beauftragter** bedeutet: Eine Person mit einem besonderen Auftrag. Die Person kümmert sich um ein bestimmtes Thema. Er hat sich um Menschen mit Behinderungen gekümmert. Seit 2020 ist er im Kreis-Tag Unna.

Dort ist er Sprecher für **Sozial-Politik**. **Sozial-Politik** bedeutet: Politik für das Zusammen-Leben der Menschen. Hilfe für arme Menschen. Rente für alte Menschen. Hilfe bei Krankheit. Hubert Hüppe ist verheiratet.

Er hat 3 erwachsene Kinder. Er hat 2 Enkel-Kinder. Er ist katholisch. In seiner Bewerbungs-Rede hat er gesagt: Ich will die Senioren-Union stärker machen. Sie soll eine wichtige Stimme in der CDU sein.

Das NETZWERK ARTIKEL 3 sagt: Die Senioren-Vertretung der CDU ist wichtig. Sie kann viel für die Sozial-Politik tun. Friedrich Merz ist Bundes-Kanzler. Im **Kommunal-Wahl-Kampf** in Nord-Rhein-West-Falen stellt er Sozial-Leistungen in Frage.

**Kommunal-Wahl-Kampf** bedeutet: Menschen kämpfen um Stimmen. Sie wollen in der Stadt gewählt werden. Sie machen Werbung für sich. Das Bürger-Geld wird im 2. Jahr nicht erhöht. Die Preise steigen aber. Das Bürger-Geld passt sich nicht an die Preise an.

Man kann gespannt sein: Was sagen die Senioren-Union und Hubert Hüppe dazu? Die Senioren-Organisation kann auch Gutes tun. Sie kann bei **Anti-Diskriminierungs-Bestimmungen** helfen. **Anti-Diskriminierung** bedeutet: Gegen schlechte Behandlung sein. Menschen sollen gleich behandelt werden. Alle Menschen haben die gleichen Rechte.

Im Wahl-Programm der CDU steht: Wir kämpfen gegen Alters-Diskriminierung. Auch im **Koalitions-Vertrag** steht das. **Koalitions-Vertrag** bedeutet: Ein Vertrag zwischen Parteien. Die Parteien arbeiten dann zusammen. Sie regieren dann zusammen. Das Allgemeine **Gleichbehandlungs-Gesetz** soll angepasst werden.