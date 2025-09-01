Heute beginnt der „Weltkindertags-Monat“

BERLIN (kobinet)
Der Welt-Kinder-Tag ist am 20. September 2025.
Das Motto in diesem Jahr ist: Kinder-Rechte sind Bau-Steine für Demokratie!
Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit.
Alle Menschen dürfen mit-entscheiden.
UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinder-Hilfs-Werk sagen: Kinder-Rechte sind sehr wichtig.
UNICEF ist eine Organisation.
Sie hilft Kindern auf der ganzen Welt.
UNICEF sorgt dafür: Kinder bekommen Essen und Medizin.
UNICEF kämpft für die Rechte von Kindern.
Kinder-Rechte sind wichtig für unsere Zukunft.
Sie sind wichtig für die Demokratie.
Das Deutsche Kinder-Hilfs-Werk feiert den Welt-Kinder-Tag.
Sie feiern einen ganzen Monat lang.
Es gibt ein großes Kinder-Rechte-Spezial.
Das Spezial ist für alle Kinder in Deutschland.
Ab heute gibt es das Spezial im Internet.
Es läuft den ganzen September.
Es geht um Kinder-Rechte und Demokratie.
Es geht auch um Mit-Bestimmung.
Mit-Bestimmung bedeutet: Du darfst mit-reden.
Du kannst deine Meinung sagen.
Andere Menschen hören auf dich.
Du hilfst bei wichtigen Entscheidungen mit.
Die Kinder können bei allem mit-machen.
Das soll Spaß machen.
Die Kinder sollen Kinder-Rechte erleben.
Sie sollen darüber sprechen können.
Die Kinder können Rätsel lösen.
Sie können bei Heraus-Forderungen mit-machen.
Heraus-Forderungen sind schwierige Aufgaben.
Man muss diese Aufgaben lösen oder schaffen.
Sie können mit anderen Kindern sprechen.
Das geht in der kindersache-Gemeinschaft.
Gemeinschaft bedeutet: Menschen mit gleichen Interessen.
Diese Menschen helfen sich gegenseitig.
Dort können Kinder ihre Wünsche sagen.
Sie können Fragen stellen zu Demokratie.
Sie können Fragen stellen zu Kinder-Rechten.
Es gibt eine Video-Reihe.
Sie heißt: Kinder fragen - Fach-Leute antworten.
Fach-Leute sind Menschen mit viel Wissen.
Sie kennen sich sehr gut aus.
Fach-Leute haben lange gelernt und gearbeitet.
Andere Menschen fragen Fach-Leute um Rat.
Die neue Folge beantwortet diese Frage: Wie können sich Kinder bei Politik ein-bringen?
Bei Politik ein-bringen bedeutet: Man redet mit bei wichtigen Entscheidungen.
Man sagt seine Meinung zu Gesetzen oder Regeln.
Man macht Vorschläge für Veränderungen.
Das kann jeder Bürger machen.
Wie können Kinder mit-bestimmen?
Es gibt auch eine Mit-mach-Kinder-Rechte-Rallye.
Mit-machen bedeutet: Man kann selbst etwas tun.
Bei Mit-mach-Sachen kann man mit-reden.
Zum Beispiel: Buttons klicken oder Fragen beantworten.
Es ist nicht nur zu-schauen.
Eine Rallye ist ein Spiel oder Wett-bewerb.
Man muss verschiedene Aufgaben lösen.
Man geht von Ort zu Ort.
An jedem Ort gibt es eine neue Aufgabe.
Die Rallye führt durch verschiedene Beiträge auf kindersache.de.
Beim Kinder-Rechte-Spezial können die Kinder mit-machen.
Sie können Kommentare schreiben.
Sie können eigene Beiträge schreiben.
Sie können eigene Ideen ein-reichen.
Alle Infos gibt es auf dieser Internet-Seite.
BERLIN (kobinet) Der Weltkindertag ist erst am 20. September 2025 und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!". UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk unterstreichen damit, wie wichtig die Umsetzung der Kinderrechte für unser aller Zukunft und als Fundament der Demokratie ist. Das Deutsche Kinderhilfswerk feiert den Weltkindertag 2025 jedoch einen ganzen Monat lang mit einem großen "Kinderrechte-Spezial" für Kinder in ganz Deutschland. Ab heute dreht sich auf den Internetseiten des Kinderhilfswerkes im gesamten Monat September passend zum Weltkindertagsmotto "Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!" alles um die Themen Kinderrechte, Demokratie und Teilhabe".
Der Fokus liegt dabei auf partizipativen Angeboten, die die Kinder zum Mitmachen anregen und Spaß machen. Statt Kinderrechte abstrakt zu erklären, geht es vielmehr darum, sie erlebbar zu machen und über sie ins Gespräch zu kommen.
So können sich die Kinder an verschiedenen Rätseln und Challenges ausprobieren oder sich mit der kindersache-Community über ihre Wünsche und Fragen vor allem rund um die Themen Demokratie und Kinderrechte austauschen. Zudem wird die beliebte Videoreihe „Kinder fragen – Expert*innen antworten“ fortgesetzt und diesmal die Frage beantwortet: Wie können sich Kinder politisch einbringen und mitbestimmen? Darüber hinaus führt eine interaktive Kinderrechte-Rallye durch die verschiedenen Beiträge auf kindersache.de. Und: So wie überall auf dieser Internetseite wird beim „Kinderrechte-Spezial“ die Beteiligung natürlich großgeschrieben – die Kinder können nicht nur kommentieren, sondern auch ganz eigene Beiträge und Ideen einreichen.
BERLIN (kobinet) Der Weltkindertag ist erst am 20. September 2025 und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!". UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk unterstreichen damit, wie wichtig die Umsetzung der Kinderrechte für unser aller Zukunft und als Fundament der Demokratie ist. Das Deutsche Kinderhilfswerk feiert den Weltkindertag 2025 jedoch einen ganzen Monat lang mit einem großen "Kinderrechte-Spezial" für Kinder in ganz Deutschland. Ab heute dreht sich auf den Internetseiten des Kinderhilfswerkes im gesamten Monat September passend zum Weltkindertagsmotto "Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!" alles um die Themen Kinderrechte, Demokratie und Teilhabe".
Der Fokus liegt dabei auf partizipativen Angeboten, die die Kinder zum Mitmachen anregen und Spaß machen. Statt Kinderrechte abstrakt zu erklären, geht es vielmehr darum, sie erlebbar zu machen und über sie ins Gespräch zu kommen.
So können sich die Kinder an verschiedenen Rätseln und Challenges ausprobieren oder sich mit der kindersache-Community über ihre Wünsche und Fragen vor allem rund um die Themen Demokratie und Kinderrechte austauschen. Zudem wird die beliebte Videoreihe „Kinder fragen – Expert*innen antworten“ fortgesetzt und diesmal die Frage beantwortet: Wie können sich Kinder politisch einbringen und mitbestimmen? Darüber hinaus führt eine interaktive Kinderrechte-Rallye durch die verschiedenen Beiträge auf kindersache.de. Und: So wie überall auf dieser Internetseite wird beim „Kinderrechte-Spezial“ die Beteiligung natürlich großgeschrieben – die Kinder können nicht nur kommentieren, sondern auch ganz eigene Beiträge und Ideen einreichen.
Lesermeinungen