Heute beginnt der „Weltkindertags-Monat“

Kinderrechte

Foto: Pixabay/geralt

BERLIN (kobinet) Der Weltkindertag ist erst am 20. September 2025 und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!". UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk unterstreichen damit, wie wichtig die Umsetzung der Kinderrechte für unser aller Zukunft und als Fundament der Demokratie ist. Das Deutsche Kinderhilfswerk feiert den Weltkindertag 2025 jedoch einen ganzen Monat lang mit einem großen "Kinderrechte-Spezial" für Kinder in ganz Deutschland. Ab heute dreht sich auf den Internetseiten des Kinderhilfswerkes im gesamten Monat September passend zum Weltkindertagsmotto "Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!" alles um die Themen Kinderrechte, Demokratie und Teilhabe".

Der Fokus liegt dabei auf partizipativen Angeboten, die die Kinder zum Mitmachen anregen und Spaß machen. Statt Kinderrechte abstrakt zu erklären, geht es vielmehr darum, sie erlebbar zu machen und über sie ins Gespräch zu kommen.

So können sich die Kinder an verschiedenen Rätseln und Challenges ausprobieren oder sich mit der kindersache-Community über ihre Wünsche und Fragen vor allem rund um die Themen Demokratie und Kinderrechte austauschen. Zudem wird die beliebte Videoreihe „Kinder fragen – Expert*innen antworten“ fortgesetzt und diesmal die Frage beantwortet: Wie können sich Kinder politisch einbringen und mitbestimmen? Darüber hinaus führt eine interaktive Kinderrechte-Rallye durch die verschiedenen Beiträge auf kindersache.de. Und: So wie überall auf dieser Internetseite wird beim „Kinderrechte-Spezial“ die Beteiligung natürlich großgeschrieben – die Kinder können nicht nur kommentieren, sondern auch ganz eigene Beiträge und Ideen einreichen.