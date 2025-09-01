Menu Close

Einladung zum Gedenken an Dr. Ilja Seifert

Veröffentlicht am 01.09.2025 07:07 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bild von Ilja Seifert, lächelnd, mit erhobener Faust, von weiteren Demonstranten umgeben
Dr. Ija Seifert - so wie ihn viele in Erinnerung behalten
Foto: Siegurd Seifert / inclusio tv

Berlin (kobinet) Anlässlich des 3. Todestages lädt das ABiD-Institut Behinderung & Partizipation am 10. September 2025 um 16:00 Uhr zum Gedenken an Ilja Seifert an seinem Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte, Chausseestr. 126, ein. Dr. Ilja Seifert, geb. am 6. Mai 1951, Behindertenaktivist, Bundestagsabgeordneter und Lyriker, langjähriger Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland (ABiD) sowie des Berliner Behindertenverband (BBV), gründete das ABiD-Institut im Jahr 2018. (Vereinsleben | ABiD-Institut Behinderung & Partizipation). Er starb am 10. September 2022. Darauf hat André Nowak die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

LÜGT NICHT

an meinem Grabe.

Sagt die Wahrheit

oder schweigt.

Und wenn Ihr

meine Freunde seid:

Schweigt laut!

Aus dem 2013 von Ilja Seifert herausgegebenen Gedichte-Büchlein (zweisprachig – deutsch & russisch) „… UND AUCH DIE EROTIK“.

Kurz nach dem Tod von Ilja Seifert blickte Sascha Lang mit Gästen im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) auf das Leben und Wirken von Ilja Seifert zurück.

Link zum Podcast

