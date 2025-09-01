Einladung zum Gedenken an Dr. Ilja Seifert

Berlin (kobinet)
Das ABiD-Institut lädt ein.
Das Institut heißt: ABiD-Institut Behinderung & Mit-machen.
Mit-machen bedeutet: Menschen können bei wichtigen Entscheidungen ihre Meinung sagen.
Die Einladung ist für den 10. September 2025.
Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.
Es geht um das Gedenken an Ilja Seifert.
Das Gedenken findet an seinem Grab statt.
Das Grab ist auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.
Das ist ein Friedhof in Berlin.
Ein Friedhof ist ein Ort für tote Menschen.
Dort sind viele berühmte Menschen begraben.
Der Friedhof ist in Berlin-Mitte.
Die Adresse ist: Chausseestr. 126.
Heute ist der 3. Todestag von Ilja Seifert.
Dr. Ilja Seifert wurde am 6. Mai 1951 geboren.
Er war Behinderten-Aktivist.
Ein Aktivist kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Er will bessere Hilfe für diese Menschen.
Er war Bundestags-Abgeordneter.
Diese Person arbeitet im Bundestag.
Der Bundestag macht Gesetze für ganz Deutschland.
Er war auch Lyriker.
Ein Lyriker schreibt Gedichte.
Gedichte sind besondere Texte mit schönen Worten.
Ilja Seifert war lange Zeit Chef vom ABiD.
Ein Chef leitet eine Gruppe.
Er trifft wichtige Entscheidungen.
ABiD bedeutet: Allgemeiner Behinderten-Verband in Deutschland.
Er war auch Chef vom BBV.
BBV bedeutet: Berliner Behinderten-Verband.
Im Jahr 2018 gründete er das ABiD-Institut.
Ilja Seifert starb am 10. September 2022.
André Nowak hat die kobinet-nachrichten informiert.
Kobinet-nachrichten ist eine Nachrichten-Seite.
Die Seite berichtet über Menschen mit Behinderung.
Hier ist ein Gedicht von Ilja Seifert:
LÜGT NICHT an meinem Grabe.
Sagt die Wahrheit oder schweigt.
Und wenn ihr meine Freunde seid: Schweigt laut!
Das Gedicht ist aus seinem Buch.
Das Buch kam 2013 heraus.
Der Titel ist: UND AUCH DIE EROTIK.
Erotik bedeutet: Alles was mit Liebe zu tun hat.
Das Buch hat Gedichte auf Deutsch und Russisch.
Nach seinem Tod gab es einen Podcast.
Ein Podcast ist eine Sendung im Internet.
Man kann sie anhören.
Der Podcast heißt: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Die Abkürzung ist: IGEL.
Sascha Lang machte den Podcast mit Gästen.
Sie sprachen über das Leben von Ilja Seifert.
Berlin (kobinet) Anlässlich des 3. Todestages lädt das ABiD-Institut Behinderung & Partizipation am 10. September 2025 um 16:00 Uhr zum Gedenken an Ilja Seifert an seinem Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte, Chausseestr. 126, ein. Dr. Ilja Seifert, geb. am 6. Mai 1951, Behindertenaktivist, Bundestagsabgeordneter und Lyriker, langjähriger Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland (ABiD) sowie des Berliner Behindertenverband (BBV), gründete das ABiD-Institut im Jahr 2018. (Vereinsleben | ABiD-Institut Behinderung & Partizipation). Er starb am 10. September 2022. Darauf hat André Nowak die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.
LÜGT NICHT
an meinem Grabe.
Sagt die Wahrheit
oder schweigt.
Und wenn Ihr
meine Freunde seid:
Schweigt laut!
Aus dem 2013 von Ilja Seifert herausgegebenen Gedichte-Büchlein (zweisprachig – deutsch & russisch) „… UND AUCH DIE EROTIK“.
Kurz nach dem Tod von Ilja Seifert blickte Sascha Lang mit Gästen im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) auf das Leben und Wirken von Ilja Seifert zurück.
Berlin (kobinet) Anlässlich des 3. Todestages lädt das ABiD-Institut Behinderung & Partizipation am 10. September 2025 um 16:00 Uhr zum Gedenken an Ilja Seifert an seinem Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte, Chausseestr. 126, ein. Dr. Ilja Seifert, geb. am 6. Mai 1951, Behindertenaktivist, Bundestagsabgeordneter und Lyriker, langjähriger Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland (ABiD) sowie des Berliner Behindertenverband (BBV), gründete das ABiD-Institut im Jahr 2018. (Vereinsleben | ABiD-Institut Behinderung & Partizipation). Er starb am 10. September 2022. Darauf hat André Nowak die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.
LÜGT NICHT
an meinem Grabe.
Sagt die Wahrheit
oder schweigt.
Und wenn Ihr
meine Freunde seid:
Schweigt laut!
Aus dem 2013 von Ilja Seifert herausgegebenen Gedichte-Büchlein (zweisprachig – deutsch & russisch) „… UND AUCH DIE EROTIK“.
Kurz nach dem Tod von Ilja Seifert blickte Sascha Lang mit Gästen im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) auf das Leben und Wirken von Ilja Seifert zurück.
Lesermeinungen