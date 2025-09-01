Einladung zum Gedenken an Dr. Ilja Seifert

Berlin (kobinet)

Es geht um das Gedenken an Ilja Seifert.

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.

Die Einladung ist für den 10. September 2025.

Mit-machen bedeutet: Menschen können bei wichtigen Entscheidungen ihre Meinung sagen.

Das Institut heißt: ABiD-Institut Behinderung & Mit-machen.

Das ABiD-Institut lädt ein.

Der Friedhof ist in Berlin-Mitte.

Dort sind viele berühmte Menschen begraben.

Ein Friedhof ist ein Ort für tote Menschen.

Das ist ein Friedhof in Berlin.

Das Grab ist auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.

Das Gedenken findet an seinem Grab statt.

Er will bessere Hilfe für diese Menschen.

Ein Aktivist kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Er war Behinderten-Aktivist.

Dr. Ilja Seifert wurde am 6. Mai 1951 geboren.

Heute ist der 3. Todestag von Ilja Seifert.

Die Adresse ist: Chausseestr. 126.

Gedichte sind besondere Texte mit schönen Worten.

Er war auch Lyriker.

Der Bundestag macht Gesetze für ganz Deutschland.

Diese Person arbeitet im Bundestag.

Er war Bundestags-Abgeordneter.

Er war auch Chef vom BBV.

ABiD bedeutet: Allgemeiner Behinderten-Verband in Deutschland.

Ein Chef leitet eine Gruppe.

Ilja Seifert war lange Zeit Chef vom ABiD.

Die Seite berichtet über Menschen mit Behinderung.

Kobinet-nachrichten ist eine Nachrichten-Seite.

André Nowak hat die kobinet-nachrichten informiert.

Im Jahr 2018 gründete er das ABiD-Institut.

Das Buch kam 2013 heraus.

Das Gedicht ist aus seinem Buch.

Und wenn ihr meine Freunde seid: Schweigt laut!

Sagt die Wahrheit oder schweigt.

LÜGT NICHT an meinem Grabe.

Hier ist ein Gedicht von Ilja Seifert:

Der Titel ist: UND AUCH DIE EROTIK.

Erotik bedeutet: Alles was mit Liebe zu tun hat.

Das Buch hat Gedichte auf Deutsch und Russisch.

Nach seinem Tod gab es einen Podcast.

Ein Podcast ist eine Sendung im Internet.

Man kann sie anhören.