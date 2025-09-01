Menu Close

Deutsche Leichte Sprache (DLS): DIN SPEC 33429:2025-03 erschienen

Veröffentlicht am 01.09.2025 21:47 von Hubertus Thomasius in der Kategorie Nachricht (?)
Sharepic zu den DIN-Empfehlungen zur Leichten Sprache
Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

Berlin (kobinet) Das Normenwerk DIN SPEC 33429:2025-03 ist erschienen und zum Download frei nutzbar .

https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/din-spec-33429/387728031

