Deutsche Leichte Sprache (DLS): DIN SPEC 33429:2025-03 erschienen

Berlin (kobinet)

Das Regel-Werk DIN SPEC 33429 ist da.

DIN SPEC bedeutet: Deutsche Regel für alle.

Die Regel sagt: So macht man etwas richtig.

Zum Beispiel: Wie schreibt man in Leichter Sprache.

Regel-Werk bedeutet: Das sind viele Regeln zusammen.

Die Regeln sind für Leichte Sprache.