Deutsche Leichte Sprache (DLS): DIN SPEC 33429:2025-03 erschienen

Berlin (kobinet)
Das Regel-Werk DIN SPEC 33429 ist da.
DIN SPEC bedeutet: Deutsche Regel für alle.
Die Regel sagt: So macht man etwas richtig.
Zum Beispiel: Wie schreibt man in Leichter Sprache.
Regel-Werk bedeutet: Das sind viele Regeln zusammen.
Die Regeln sind für Leichte Sprache.
Du kannst es kostenlos herunter-laden.
Herunter-laden bedeutet: Eine Datei vom Internet holen.
Die Datei kommt dann auf deinen Computer.
Datei bedeutet: Das ist Text oder ein Bild im Computer.
Du kannst die Datei öffnen und lesen.
Das Regel-Werk erklärt die Leichte Sprache.
Die Regeln helfen beim Schreiben.
So verstehen alle Menschen den Text besser.
Berlin (kobinet) Das Normenwerk DIN SPEC 33429:2025-03 ist erschienen und zum Download frei nutzbar .
https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/din-spec-33429/387728031
Berlin (kobinet) Das Normenwerk DIN SPEC 33429:2025-03 ist erschienen und zum Download frei nutzbar .
https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/din-spec-33429/387728031