Bewerbungsstart für die Freiwilligen bei den Special Olympics Nationalen Spielen Saarland 2026

Berlin (kobinet) Kobinet ist eine Internet-Seite. Auf der Seite stehen Nachrichten. Die Nachrichten sind für Menschen mit Behinderung. Kobinet bedeutet: Koordinations-Büro für behinderte Menschen im Internet. Ab heute können sich Menschen als Helfer bewerben.

Es geht um die Special Olympics 2026 im Saarland. Special Olympics bedeutet: Sport-Spiele für Menschen mit Behinderung. Die Sport-Spiele sind vom 15. bis 20. Juni 2026. Sie sind im Saarland und in Frankreich. Über 4.000 Sport-ler machen mit. Manche Sport-ler haben eine Behinderung.

Manche Sport-ler haben keine Behinderung. Bis zu 100.000 Menschen schauen zu. Helfer können bei vielen Sachen mit-machen. Zum Beispiel bei der Organisation. Organisation bedeutet: Eine Gruppe von Menschen. Sie arbeiten zusammen.

Oder beim Rahmen-Programm. Rahmen-Programm bedeutet: Ein Plan. Der Plan zeigt: Was soll passieren? Der Plan zeigt auch: Wann soll etwas passieren? Oder bei den Wett-kämpfen. Oder bei der Medien-Arbeit.

Medien-Arbeit bedeutet: Mit Zeitungen und Internet arbeiten. Menschen schreiben Artikel. Menschen machen Fotos. Manche Helfer haben besondere Aufgaben. Sie heißen Schlüssel-Volunteers. Schlüssel-Volunteers bedeutet: Besonders wichtige Helfer.

Diese Helfer arbeiten ohne Geld. Sie haben besondere Aufgaben. Sie machen Koordinations-Aufgaben. Koordinations-Aufgaben bedeutet: Verschiedene Dinge zusammen planen. Eine Person sorgt dafür: Alle arbeiten gut zusammen. Manche Helfer kennen sich mit Medizin aus.

Oder sie kennen sich mit Sport aus. Diese Helfer arbeiten beim Gesundheits-Programm. Gesundheits-Programm bedeutet: Hilfe dabei gesund zu bleiben. Menschen lernen dort: Wie sie gut für ihren Körper sorgen können. Oder sie helfen bei den Wett-kämpfen. Menschen können sich auch als Gruppe anmelden.

Zum Beispiel Schul-Klassen. Oder Vereine. Diese Teams arbeiten zusammen bei den Spielen. Es werden bis zu 2.500 Helfer gesucht. Bewerber müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Sie müssen Interesse an Inklusion haben.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Bewerber müssen auch Interesse an Sport haben. Sie müssen mindestens Deutsch sprechen. Englisch oder Französisch sind gut. Aber nicht nötig.

Menschen mit und ohne Behinderung können zusammen helfen. Das nennt man Volunteer-Tandem. Volunteer-Tandem bedeutet: 2 Menschen die sich gegenseitig helfen. Ein Mensch arbeitet freiwillig und bekommt kein Geld dafür. Die Menschen unterstützen sich gegenseitig. Sie lernen voneinander.

Das Mit-helfen bei Special Olympics ist besonders. Helfer sehen hinter die Kulissen einer großen Sport-Veranstaltung. Sport-Veranstaltung bedeutet: Ein besonderes Sport-Ereignis. Viele Menschen kommen zusammen um Sport zu machen. Oder um Sport zu schauen. Sie helfen bei Inklusion und Gemeinschaft.