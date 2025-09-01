Menu Close

Bewerbungsstart für die Freiwilligen bei den Special Olympics Nationalen Spielen Saarland 2026

Veröffentlicht am 01.09.2025 10:03 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Hintergrund in Herzform darauf Symboöe des Saarlandes und ide Ausschrift
SOD Logo Saarland 2026
Foto: SOD Saarland

BERLIN (kobinet) Ab heute können sich interessierte Ehrenamtliche für das Volunteer-Programm der Special Olympics Nationalen Spiele Saarland 2026 bewerben. Das Sport-Event findet vom 15. bis 20. Juni 2026 im Saarland und im französischen Forbach statt und bringt über 4.000 Athletinnen und Athleten mit und ohne geistige Beeinträchtigung sowie bis zu 100.000 Zuschauern zusammen. Das Sport-Event eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige in Bereichen wie der Organisation, Rahmenprogramm, Wettbewerbe, in der Medienarbeit und mehr. Schlüssel-Volunteers übernehmen Koordinationsaufgaben, Fachhelfende mit medizinischen oder sportlichen Kenntnissen sind insbesondere im Gesundheitsprogramm sowie bei den Wettbewerben tätig. Bewerberinnen und Bewerber können sich außerdem als Volunteer-Gruppe anmelden: Schulklassen oder Vereine sind als Team im Einsatz, um die Nationalen Spiele gemeinsam zu erleben. Insgesamt werden bis zu 2.500 Volunteers gesucht.

Für die Registrierung als Volunteer sollten Bewerberinnen und Bewerber mindestens 16 Jahre alt sein, ein Interesse an Inklusion und Sport haben und mindestens Deutsch sprechen, optional sind Kenntnisse in Englisch oder Französisch von Vorteil.

In allen Bereichen wird besonderer Wert auf einen inklusiven Ansatz gelegt. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung können gemeinsam als Volunteer-Tandem im Einsatz sein, um sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen. Das Engagement bei den Special Olympics bietet nicht nur die Chance, hinter die Kulissen einer großen Sportveranstaltung zu blicken, sondern auch einen wertvollen Beitrag für Inklusion und Gemeinschaft zu leisten und einzigartige Begegnungen zu erleben.

Bewerbungen können bis einschließlich 31. Januar 2026 über diese Internetseite eingereicht werden:

Hartmut Smikac Nachricht

