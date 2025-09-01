Menu Close

200 Jahre Brailleschrift: Wie lesen und schreiben blinde Menschen

Veröffentlicht am 01.09.2025 04:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Susanne Göbel

Frankfurt am Main (kobinet) "200 Jahre Brailleschrift – Wie lesen und schreiben blinde Menschen", so lautet der Titel einer Veranstaltung der Volkshochschule Frankfurt, die am 6. September 2025 von 14:00 - 17.30 Uhr stattfindet. "Wie lesen und schreiben blinde Menschen? Und wie funktioniert Punktschrift? Ein Seminar der Volkshochschule Frankfurt (Tituscorso 7, 60439 Frankfurt am Main) gibt Antworten. Teilnehmende können erste Erfahrungen mit dem Lesen und Schreiben von Blindenschrift machen. Zudem werden Hilfsmittel gezeigt und es besteht Raum für Fragen. Der Kurs wird von Sabine Lohner, Lehrerin für Brailleschrift, Expertin für Barrierefreiheit und Inklusion, geleitet", heißt es im aktuellen Newsletter des Landesbehindertenbeauftragten von Hessen, Andreas Winkel.

Link zur Ankündigung und Anmeldung der Veranstaltung mit der Nummer 9800-41N

Ottmar Miles-Paul Nachricht

