Frankfurt am Main (kobinet)
Die Volks-Hoch-Schule Frankfurt macht eine Veranstaltung.
Eine Volks-hoch-schule ist eine Schule für Erwachsene.
Dort lernt man in der Freizeit.
Das Thema ist: 200 Jahre Braille-Schrift.
Das sind kleine Punkte zum Fühlen.
Blinde Menschen können damit lesen.
Die Veranstaltung ist am 6. September 2025.
Sie ist von 14:00 bis 17:30 Uhr.
Wie lesen blinde Menschen?
Wie schreiben blinde Menschen?
Wie funktioniert Punkt-Schrift?
Das ist eine besondere Schrift.
Die Schrift hat kleine Punkte.
Blinde Menschen können die Punkte fühlen.
So können sie lesen.
Das Seminar gibt Antworten.
Bei einem Workshop treffen sich Menschen.
Sie arbeiten zusammen an etwas.
Die Volks-Hoch-Schule Frankfurt macht das Seminar.
Die Adresse ist: Titus-Corso 7.
Das ist in 60439 Frankfurt am Main.
Die Menschen können etwas ausprobieren.
Sie können Blinden-Schrift lesen lernen.
Das können blinde Menschen lesen.
Sie lesen mit den Fingern statt den Augen.
Sie können Blinden-Schrift schreiben lernen.
Es gibt auch Hilfs-Mittel zu sehen.
Das sind Werkzeuge die helfen.
Zum Beispiel ein Roll-stuhl oder Hammer.
Die Menschen können Fragen stellen.
Sabine Lohner leitet den Kurs.
Sie ist Lehrerin für Braille-Schrift.
Sie ist Expertin für Barriere-Freiheit.
Barrierefreiheit heißt: alle Menschen können etwas benutzen.
Es gibt keine Hindernisse.
Sie ist auch Expertin für Inklusion.
Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Diese Information steht im Newsletter.
Ein Newsletter ist eine E-Mail mit Neuigkeiten.
Man bekommt ihn regelmäßig zugeschickt.
Der Newsletter ist von Andreas Winkel.
Er ist Landes-Behinderten-Beauftragter von Hessen.
Er hilft Menschen mit Behinderung.
Er arbeitet für das Bundes-Land.
Er sorgt für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Er macht sich für diese Menschen stark.
Die Nummer der Veranstaltung ist 9800-41N.
Frankfurt am Main (kobinet) "200 Jahre Brailleschrift – Wie lesen und schreiben blinde Menschen", so lautet der Titel einer Veranstaltung der Volkshochschule Frankfurt, die am 6. September 2025 von 14:00 - 17.30 Uhr stattfindet. "Wie lesen und schreiben blinde Menschen? Und wie funktioniert Punktschrift? Ein Seminar der Volkshochschule Frankfurt (Tituscorso 7, 60439 Frankfurt am Main) gibt Antworten. Teilnehmende können erste Erfahrungen mit dem Lesen und Schreiben von Blindenschrift machen. Zudem werden Hilfsmittel gezeigt und es besteht Raum für Fragen. Der Kurs wird von Sabine Lohner, Lehrerin für Brailleschrift, Expertin für Barrierefreiheit und Inklusion, geleitet", heißt es im aktuellen Newsletter des Landesbehindertenbeauftragten von Hessen, Andreas Winkel.
Link zur Ankündigung und Anmeldung der Veranstaltung mit der Nummer 9800-41N
