200 Jahre Brailleschrift: Wie lesen und schreiben blinde Menschen

Frankfurt am Main (kobinet)

Die Volks-Hoch-Schule Frankfurt macht eine Veranstaltung. Eine Volks-hoch-schule ist eine Schule für Erwachsene. Dort lernt man in der Freizeit. Das Thema ist: 200 Jahre Braille-Schrift. Das sind kleine Punkte zum Fühlen. Blinde Menschen können damit lesen.

Die Veranstaltung ist am 6. September 2025. Sie ist von 14:00 bis 17:30 Uhr. Wie lesen blinde Menschen? Wie schreiben blinde Menschen? Wie funktioniert Punkt-Schrift? Das ist eine besondere Schrift.

Die Schrift hat kleine Punkte. Blinde Menschen können die Punkte fühlen. So können sie lesen. Das Seminar gibt Antworten. Bei einem Workshop treffen sich Menschen. Sie arbeiten zusammen an etwas.

Die Volks-Hoch-Schule Frankfurt macht das Seminar. Die Adresse ist: Titus-Corso 7. Das ist in 60439 Frankfurt am Main. Die Menschen können etwas ausprobieren. Sie können Blinden-Schrift lesen lernen. Das können blinde Menschen lesen.

Sie lesen mit den Fingern statt den Augen. Sie können Blinden-Schrift schreiben lernen. Es gibt auch Hilfs-Mittel zu sehen. Das sind Werkzeuge die helfen. Zum Beispiel ein Roll-stuhl oder Hammer. Die Menschen können Fragen stellen.

Sabine Lohner leitet den Kurs. Sie ist Lehrerin für Braille-Schrift. Sie ist Expertin für Barriere-Freiheit. Barrierefreiheit heißt: alle Menschen können etwas benutzen. Es gibt keine Hindernisse. Sie ist auch Expertin für Inklusion.

Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Diese Information steht im Newsletter. Ein Newsletter ist eine E-Mail mit Neuigkeiten. Man bekommt ihn regelmäßig zugeschickt. Der Newsletter ist von Andreas Winkel.

Er ist Landes-Behinderten-Beauftragter von Hessen. Er hilft Menschen mit Behinderung. Er arbeitet für das Bundes-Land. Er sorgt für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Er macht sich für diese Menschen stark. Hier können Sie sich anmelden.