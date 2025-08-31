Momentaufnahme 403

Berlin (kobinet)

Kobinet ist eine Internet-Seite. Auf der Seite stehen Nach-richten. Die Nach-richten sind für Menschen mit Behinderung. Kobinet schreibt über ihre Rechte und ihr Leben.

Lerne alt zu werden mit einem jungen Herzen. Das ist die Kunst. Kunst bedeutet: Menschen machen schöne Sachen. Zum Bei-spiel Bilder malen oder singen.

Das hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Johann Wolfgang von Goethe war ein Mann aus Deutschland. Er lebte vor sehr langer Zeit. Er schrieb viele Bücher und Gedichte. Seine Bücher sind heute noch sehr bekannt. Er war ein berühmter deutscher Dichter.

Ein Dichter ist ein Mensch. Er schreibt Gedichte und schöne Texte. Dichter ist ein anderes Wort für Schrift-steller. Viele Menschen lesen gerne seine Texte.

Goethe meinte damit: Alt werden ist normal. Aber man soll dabei jung im Herzen bleiben. Das bedeutet: Man soll neugierig bleiben. Neugierig bedeutet: Man will neue Sachen wissen. Man fragt viel. Man will neue Sachen aus-probieren.

Man soll Freude am Leben haben. Man soll offen für neue Dinge sein.

Das ist eine schwere Auf-gabe. Deshalb nennt Goethe es eine Kunst. Eine Kunst muss man lernen. Eine Kunst braucht Übung.

Viele alte Menschen sind müde. Sie haben keine Lust auf neue Sachen. Aber das muss nicht so sein. Man kann auch im Alter fröhlich sein. Man kann neue Menschen kennen-lernen. Man kann neue Hobbys anfangen.

Hobby bedeutet: Das macht man gerne in der Freizeit. Zum Bei-spiel Sport machen oder Bücher lesen.