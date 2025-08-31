Dissens-Kolumne: Zunehmender Konformitätsdruck, abnehmende Meinungsdemokratie

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Staufen (kobinet) Der September ist schön. Das Wetter ist gut. Aber die Politik ist nicht schön. Politik bedeutet: Menschen treffen sich. Sie sprechen über das Zusammenleben. Die Menschen sprechen härter miteinander. Viele Menschen haben Angst. Sie sagen lieber nichts. Ich stelle mir eine Frage: Was passiert mit unserer Freiheit? Was passiert mit der Demokratie? Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit. Alle Menschen dürfen mit-entscheiden. Das gilt für alle Menschen. Das gilt auch für Menschen mit Behinderung. Ich sehe ein Problem: Die Menschen sollen alle das Gleiche denken. Es gibt weniger freie Meinungen. Das macht mir Sorgen. Ich will mich nicht anpassen. Die Politik-Mitte will bestimmen. Die Mitte bedeutet: Man ist nicht rechts. Man ist auch nicht links. Man steht in der Mitte. Sie will sagen: Das ist richtig. Sie will sagen: Das ist falsch. Die Mitte sind verschiedene Parteien. Das sind CDU, SPD und Grüne. Die Zeitungen und das Fernsehen helfen dabei. Sie wollen die Menschen beschützen. Sie sagen: Die Menschen sind zu dumm. Sie können nicht selbst entscheiden. Sie fallen auf Lügen herein. Es gibt viele Fach-Leute. Fach-Leute bedeutet: Menschen kennen sich gut aus. Sie haben viel gelernt. Die Fach-Leute sagen: Das ist wahr. Die Fach-Leute sagen: Das ist falsch. Aber wer bezahlt die Fach-Leute? Sind die Fach-Leute wirklich fair? Es gibt auch Nachrichten-Prüfer. Nachrichten-Prüfer bedeutet: Menschen prüfen Nachrichten. Sie schauen: Ist das wahr oder falsch? Die Nachrichten-Prüfer prüfen Nachrichten. Sie sagen: Das ist eine Lüge. Aber dadurch entstehen neue Probleme. Die Menschen vertrauen sich nicht mehr. Der Deutschland-Funk macht das besonders stark. Die Moderatoren korrigieren die Hörer. Ein Hörer sagt: Ukraine-Krieg. Der Moderator sagt: Sie meinen den russischen Angriffs-Krieg. Angriffs-Krieg bedeutet: Ein Land greift ein anderes Land an. Das Land hat keinen guten Grund. Das ist sehr belehrend. Sie sagen auch: Putin ist ein Kriegs-Verbrecher. Kriegs-Verbrecher bedeutet: Menschen machen schlimme Sachen im Krieg. Sie töten unschuldige Menschen. Aber sie sagen nicht: Netanjahu ist ein Kriegs-Verbrecher. Dabei sucht ihn auch die Polizei. Das ist nicht fair. Auch bei Menschen mit Behinderung gibt es Probleme. Viele haben Angst vor Kritik. Sie sagen lieber nichts. Das ist schlecht für die Demokratie. Demokratie braucht verschiedene Meinungen. Raul Krauthausen ist ein bekannter Aktivist. Ein Aktivist ist eine Person. Die Person will die Gesellschaft ändern. Er sagt: Wir sollen uns nicht streiten. Wir sollen nicht öffentlich kritisieren. Sonst denken die anderen: Die sind sich nicht einig. Das ist falsch. Streit gehört zur Demokratie. Ohne Streit gibt es keine Entwicklung. Wer nicht streitet, lernt nichts dazu. Demokratie bedeutet: Verschiedene Meinungen sind erlaubt. Manche Menschen beschweren sich bei kobinet. Sie wollen keine Kritik. Sie wollen einen sicheren Raum. Aber kobinet ist eine Nachrichten-Seite. Nachrichten-Seite bedeutet: Eine Internet-Seite mit aktuellen Infos. Dort stehen neue Ereignisse. Auf Nachrichten-Seiten gibt es Meinungen. Da gibt es auch Kritik. Das ist normal. Das gehört zur Demokratie. Demokratie braucht offene Diskussion. Wer keine Kritik will, kann nicht mitmachen. Demokratie bedeutet: Verschiedene Meinungen. Demokratie bedeutet: Streit ist erlaubt. Das gilt auch für Menschen mit Behinderung. Alle Menschen dürfen ihre Meinung sagen. Viele Aktivisten können nicht gut streiten. Sie haben das nie gelernt. Man lernt es nur durch Übung. Man muss es immer wieder probieren. Dann wird man besser. Ich bin ein bisschen optimistisch. Aber es ist schwer. Die Demokratie hat Probleme. Die großen Parteien machen Fehler. Sie verstehen Demokratie falsch. Sie sagen: Wir schützen die Demokratie. Aber sie machen sie kaputt. Sie wollen keine verschiedenen Meinungen. Sie wollen nur ihre eigene Meinung. Das ist gefährlich für die Demokratie. Das ist gefährlich. Demokratie braucht verschiedene Meinungen. Demokratie braucht Streit. Demokratie braucht offene Diskussion. Nur so kann sie funktionieren. Hier ist ein interessanter Text zum Thema In der Blüte seiner Jahre, der Verfasser der 10 Thesen für das aktuelle behindertenpolitische Gespräch.; Behindertenausweis: Hans-Willi Weis geboren 1951

Foto: Hans-Willi Weis

Staufen (kobinet) Sweet September. Meteorologisch, doch nicht politisch. Der ohnehin rauhe Ton wird schärfer. Die ihn fürchten, gehen in Hab-Acht-Stellung, lieber kein Wort als ein falsches. Einem widerständigem Geist wie mir stellt sich da die Frage: Quo vadis demokratische Freiheit? Wohin bewegt sich der freie politische Meinungsstreit? Hierzulande insgesamt und auch unter uns Behinderten. Diese Frage stellt sich mir seit einiger Zeit und von Mal zu Mal drängt sich mir ein pessimistischer, letztlich alarmierender Befund auf: Zunehmender Konformitätsdruck und abnehmende Meinungsdemokratie. Ich habe nicht vor, mich diesem Druck und dieser Freiheitseinschränkung zu beugen.



Der Machtblock der sogenannten Mitte, parteipolitisch umfasst er derzeit das schwarz-rot-grüne Farbspektrum, unternimmt – was es noch vor wenigen Jahren nicht bzw. derart massiv gegeben hat – vermittels der veröffentlichten Meinung eine Art „fürsorgliche Belagerung“ der Öffentlichkeit, des Demos, des Wahlvolks. Ein öffentlich-rechtlicher und qualitätsjournalistischer Paternalismus in der Berichterstattung nimmt eine meinungspolitisch verführbare Bevölkerung in seine Obhut. Der mündige Bürger wie der schnöde Nachrichtenkonsument müssen vor Falschmeldungen und Irreführung geschützt werden. Man traut ihnen nicht zu, selber zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, das für sie Richtige und Falsche zu erkennen, sich selbständig ein Urteil zu bilden. Wissenschaftliche Experten aus Thinktanks (deren finanzielle und politische Unabhängigkeit eine Ermessens- oder Bewertungsfrage ist) wählen aus, sortieren vor und formatieren, was an sachlich zuverlässiger Information, qualifizierter Stellungnahme und kompetenter Kommentierung überhaupt aufs Tapet kommt. Daneben betätigen sich jounalistische Recherchenetzwerke aus der Zivilgesellschaft als professionelle „Faktenchecker“. Seitdem wir Bürgerinnen und Bürger auf Schritt und Tritt in der Gefahr sind, der Unwahrheit auf den Leim und Desinformationsbetrügern in die Falle zu gehen, erscheinen politisch moralische Wächter und „Red Flagger“ zu unserem Schutz auf einmal nicht nur legitim, sondern unerlässlich. Dass die von den Falschmeldern und von böswilligen politischen Betrügern verursachte und verbreitete Verunsicherung einer gutgläubigen Bevölkerung, eines naiven Publikums, durch das „Wahrheitsregime der Guten“ eher zu- als abnimmt, indem ein Klima der Verdächtigung, des Misstrauens und der Anschuldigung entsteht, muss dabei offenbar in Kauf genommen werden. Die „deliberative Demokratie“, das Prinzip der politischen Abwägung und Aushandlung durch einen idealiter herrschaftsfreien Diskurs zwischen gleichberechtigten Debattenteilnehmern, bleibt auf der Strecke. Mittlerweile ließe sich in Analogie zum Begriff der Erziehungsdiktatur mit Blick auf die mediale Berichterstattung vom Versuch der Ausübung einer Erziehungsdemokratie sprechen. Zu deren volkspädagogisch Beauftragten sich vornehmlich die Politik- und Kulturredaktionen der Mainstreammedien berufen fühlen. Bereits im an sich neutralen Nachrichtenteil machen sie sich immer öfter mit den Anschauungen und Konzepten der von der politischen Mitte verkörperten „liberalen Demokratie“ gemein. Besonders oberlehrerhaft geriert sich das Team des Deutschlandfunks bei der Einführung verbindlicher Leitplanken politisch korrekten Sprechens. Es kommt vor, dass die Moderatoren der Sendung „Kontrovers“ Höreranrufe schon einmal penetrant pädagogisch korrigieren: Wer lediglich vom „Ukrainekrieg“ spricht, wird mit den Worten unterbrochen, Sie meinen den „völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg“. An Korrektheit möchte man die Politik sogar übertreffen, während dort manchmal aus Nachlässigkeit einfach nur von Putin die Rede ist, versäumen die Redakteure selten den Zusatz „der mutmaßliche Kriegsverbrecher Putin“ (während wiederum bei der Nennung des Namens Netanjahu, vom internationalen Strafgerichtshof ebenfalls wegen Kriegsverbrechen per Haftbefehl gesucht, der „mutmaßliche Kriegsverbrecher“ noch kein einziges Mal Erwähnung gefunden hat). Innerhalb der Behindertencommunity und ihres Aktivismus breitet sich Wagenburgmentalität aus Im atmosphärischen Tohuwabohu der etablierten Demokratieverteidiger mit angeschlossenem Gesinnungs-TÜV auf der einen Seite und dem auf Social Media grassierenden populistischen Wildwuchs inklusive Hatespeech auf der anderen Seite ist die Unbefangenheit politischer Meinungsäußerung längst flöten gegangen. Es wundert mich nicht, wenn gesellschaftlich Schwächere und Vulnerable – behinderte Menschen zählen zu dieser Gruppe – sich eingeschüchtert fühlen und es vorziehen, politisch zu schweigen oder sich vorsorglich Selbstzensur zu verordnen. Dass dies auch auf Behindertenpolitik und Aktivismus zutrifft, die sich doch selbstbewusste Interessenvertretung und Empowerment auf die Fahne geschrieben haben, scheint mir nicht zwangsläufig, ist jedoch nach meiner Beobachtung leider der Fall. Politisch bloß nichts Falsches sagen und sich medial in die Nesseln setzen, so die unausgesprochene Einstellung. Und nach innen Burgfrieden. Keine öffentlich ausgetragene politische Kritik an Peers, hat Raul Krauthausen mit seiner communityinternen Autorität als Devise wiederholt ausgegeben. – Die sind sich nicht einmal untereinander einig, könne es sonst da draußen heißen. Dies macht einer internen Streitkultur, ja jedweder freimütigen Diskussion den Garaus. Wer dennoch selbständig denkt und sich mit Kritik oder einer unbequemen Meinung zu Wort meldet, wird ignoriert, mit Schweigen und Missachtung bestraft. Angepasstheit und Konformität werden zur Gewohnheit. Sich immer schön in der schmaler werdenden Spur des parlamentarischen und parteipolitischen Mehrheits- und Mittespektrums halten. Eine Nachrichtenplattform sollte nicht als Safe Space missverstanden werden Vereinzelt gingen in letzter Zeit Beschwerden bei der kobinet Redaktion ein. Die Betreffenden hatten auf kobinet von sich und ihren Aktivitäten berichtet. Nun monierten oder beklagten sie, dass einzelne kobinet Redakteure sich dazu kritisch in der Kommentarspalte geäußert haben. Kritik geübt haben an ihnen und ihrer Initiative. – Ein legitimer Wunsch auf einer Nachrichtenplattform mit Kommentarfunktion von Kritik verschont zu bleiben? Nein, ein politisches Nachrichten- und Meinungsmedium verträgt sich nicht mit dem Anspruch, dort für sich einen Safe Space eingeräumt zu bekommen. Demokratische Politik lebt von freier Meinungsäußerung und damit auch von kritischer Kommentierung. Wer das nicht aushält oder dazu nicht bereit ist, schließt sich selber von der Teilnahme an einem elementaren Prozedere lebendiger Demokratie aus. Anders gesagt, wir können grundlegende Spielregeln der Demokratie nicht im Binnenraum der Behindertencommunity außer Kraft setzen und sie gleichzeitig nach außen hin glaubwürdig einfordern. Seit längerem beobachte ich eine bedenkliche Diskursunwilligkeit, vielleicht auch Diskursunfähigkeit, speziell in Aktivismuszirkeln. Was ein Teufelskreis ist, weil dadurch die Kritikentwöhnung stetig zunimmt. Mag sein, dass einige Diskursfähigkeit nie gelernt haben, weil ihnen eine adäquate politisch kulturelle Sozialisation vorenthalten wurde. Nachträglich diskursfähig werden kann einem allein durch „learning by doing“ gelingen, nicht durch Rückzug in einen Schonraum. In der wiederholten konkreten Auseinandersetzung lernen wir, Sachkritik nicht oder weniger persönlich zu nehmen, zwischen sachlicher Kritik und persönlichem Angriff zu unterscheiden. Ich bemühe mich um ein Mindestmaß an Optimismus. In einer Zeit, da es um die Demokratie und demokratische Umgangsweisen alles andere als gut bestellt ist. Unter anderem auch deshalb, weil der parlamentarisch und parteipolitisch hegemoniale Block und seine mediale Entourage immer öfter im Namen der Demokratie deren Einschränkung und Verkürzung betreibt. Sie verlangen Debattenschließung und Wahrheitssicherung, wo prinzipielle Offenheit der Debatte, argumentative Unabschließbarkeit bzw. Fortsetzung der argumentativen Auseinandersetzung und nicht zuletzt Ambiguitätstoleranz (das Aushaltenkönnen von Mehrdeutigkeit und Ungewissheit) erforderlich sind. Wo höchstinstanzlich autorisierte und mithin unhinterfragbare Urteile wie „gesichert rechtsextrem“, hieb- und stichfest demokratieverträglich, garantiert menschenrechts- und verfassungskonform Warnschildern gleich im Raum stehen und einen diskurspolitisch erstrebenswerten Idealzustand suggerieren, dort bewegen sich Akteure unter Berufung auf den Schutz der Demokratie in Richtung auf deren Abschaffung. P.S. Erhellend in diesem Zusammenhang ein politikwissenschaftlicher Beitrag. https://www.swr.de/swrkultur/leben-und-gesellschaft/polarisierung-nils-kumkar-warum-streit-zur-demokratie-gehoert-100.html

In der Blüte seiner Jahre, der Verfasser der 10 Thesen für das aktuelle behindertenpolitische Gespräch.; Behindertenausweis: Hans-Willi Weis geboren 1951

Foto: Hans-Willi Weis

