Bad Segeberg / Hamburg / Köln (kobinet)

Es gibt einen neuen Podcast. Podcast bedeutet: Das ist eine Hör-Sendung im Internet. Man kann sie anhören. Der Podcast heißt IGEL. Das bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.

Niemand wird ausgeschlossen. Sascha Lang macht den Podcast. Die neue Folge hat einen Titel. Der Titel ist: Der drohende Verlust. Wer hat Angst vor den Disability Studies? Disability Studies bedeutet: Behinderten-Forschung.

Menschen erforschen das Leben von Menschen mit Behinderungen. Das ist Wissenschaft über Behinderung. In Deutschland gibt es ein Problem. Die Disability Studies sind in Gefahr. Das bedeutet: Sie bekommen weniger Geld. Vielleicht müssen sie ganz aufhören.

Sascha Lang spricht mit 2 Experten. Experten bedeutet: Das sind Fach-Leute. Sie wissen sehr viel über ein Thema. Der erste Experte ist Dr. Sarah Karim. Sie arbeitet an der Uni Köln. Der zweite Experte ist Prof. Dr. Siegfried Saerberg.

Er arbeitet in Hamburg. Die Experten erklären wichtige Dinge. Sie erklären: Was sind Disability Studies? Warum sind sie wichtig? Was passiert ohne sie? Disability Studies erforschen Behinderung.

Sie schauen: Wie leben Menschen mit Behinderung? Was brauchen sie? Wie kann die Gesellschaft besser werden? Gesellschaft bedeutet: Alle Menschen zusammen. Menschen leben zusammen in einer Gruppe. Die Forschung ist sehr wichtig.

Forschung bedeutet: Neue Sachen heraus-finden. Menschen stellen Fragen und suchen Antworten. Sie hilft bei Inklusion. Sie hilft bei Teilhabe. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen.

Sie hilft bei Gesetzen für Menschen mit Behinderung. Jetzt ist die Forschung in Gefahr. In Hamburg soll ein Zentrum geschlossen werden. Zentrum bedeutet: Das ist ein wichtiger Ort. Hier arbeiten viele Menschen zusammen. Eine Professur soll auch weg.

Professur bedeutet: Das ist ein Arbeits-Platz für einen Professor. Ein Professor unterrichtet an einer Uni-versität. In Köln gibt es keinen Professor mehr. Die Stelle ist leer. Die Experten sagen: Das ist ein großes Problem. Es gibt weniger Geld für Bildung.

Manche Menschen wollen keine Inklusion mehr. Sie wollen zurück zu früher. Die Podcast-Macher sagen: Ihr müsst helfen! Es gibt eine Petition. Petition bedeutet: Das ist eine Bitte an Politiker. Man kann sich auch beschweren.