Bad Segeberg / Hamburg / Köln (kobinet)
Es gibt einen neuen Podcast.
Podcast bedeutet: Das ist eine Hör-Sendung im Internet.
Man kann sie anhören.
Der Podcast heißt IGEL.
Das bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Sascha Lang macht den Podcast.
Die neue Folge hat einen Titel.
Der Titel ist: Der drohende Verlust.
Wer hat Angst vor den Disability Studies?
Disability Studies bedeutet: Behinderten-Forschung.
Menschen erforschen das Leben von Menschen mit Behinderungen.
Das ist Wissenschaft über Behinderung.
In Deutschland gibt es ein Problem.
Die Disability Studies sind in Gefahr.
Das bedeutet: Sie bekommen weniger Geld.
Vielleicht müssen sie ganz aufhören.
Sascha Lang spricht mit 2 Experten.
Experten bedeutet: Das sind Fach-Leute.
Sie wissen sehr viel über ein Thema.
Der erste Experte ist Dr. Sarah Karim.
Sie arbeitet an der Uni Köln.
Der zweite Experte ist Prof. Dr. Siegfried Saerberg.
Er arbeitet in Hamburg.
Die Experten erklären wichtige Dinge.
Sie erklären: Was sind Disability Studies?
Warum sind sie wichtig?
Was passiert ohne sie?
Disability Studies erforschen Behinderung.
Sie schauen: Wie leben Menschen mit Behinderung?
Was brauchen sie?
Wie kann die Gesellschaft besser werden?
Gesellschaft bedeutet: Alle Menschen zusammen.
Menschen leben zusammen in einer Gruppe.
Die Forschung ist sehr wichtig.
Forschung bedeutet: Neue Sachen heraus-finden.
Menschen stellen Fragen und suchen Antworten.
Sie hilft bei Inklusion.
Sie hilft bei Teilhabe.
Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit.
Man darf mit-bestimmen.
Sie hilft bei Gesetzen für Menschen mit Behinderung.
Jetzt ist die Forschung in Gefahr.
In Hamburg soll ein Zentrum geschlossen werden.
Zentrum bedeutet: Das ist ein wichtiger Ort.
Hier arbeiten viele Menschen zusammen.
Eine Professur soll auch weg.
Professur bedeutet: Das ist ein Arbeits-Platz für einen Professor.
Ein Professor unterrichtet an einer Uni-versität.
In Köln gibt es keinen Professor mehr.
Die Stelle ist leer.
Die Experten sagen: Das ist ein großes Problem.
Es gibt weniger Geld für Bildung.
Manche Menschen wollen keine Inklusion mehr.
Sie wollen zurück zu früher.
Die Podcast-Macher sagen: Ihr müsst helfen!
Es gibt eine Petition.
Petition bedeutet: Das ist eine Bitte an Politiker.
Man kann sich auch beschweren.
Ihr sollt sie unterschreiben.
Ihr sollt sie teilen.
Ihr sollt Politiker anschreiben.
Bad Segeberg / Hamburg / Köln (kobinet) "Der drohende Verlust - Wer hat Angst vor den Disability Studies?" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In Deutschland stehen zentrale Strukturen der Disability Studies unter massivem Druck. Im Gespräch mit Dr. Sarah Karim von der Universität Köln und Prof. Dr. Siegfried Saerberg aus Hamburg greift der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, die aktuelle Diskussion über drohende Kürzungen bei den Disability Studies in Hamburg und Köln in dieser Ausgabe des IGEL-Podcast auf.
„Disability Studies in Gefahr – Warum wir jetzt laut werden müssen. In dieser Folge reagiert Sascha ‚Inklusator‘ Lang auf einen dringenden Appell: In Deutschland stehen zentrale Strukturen der Disability Studies unter massivem Druck. Im Gespräch mit Dr. Sarah Karim (Universität Köln, Vertretungsprofessur für Soziologie & Politik der Rehabilitation und Disability Studies) und Prof. Dr. Siegfried Saerberg (Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie, Hamburg; Lehrstuhl Disability Studies & Teilhabeforschung; Vorstand der Fachgesellschaft für Disability Studies, DSD) klären wir, was Disability Studies sind, warum sie weit über Pädagogik hinaus als sozial- und geisteswissenschaftliche Perspektive wichtig sind und wieso ihr Wegfall gravierende Folgen für Inklusion, Teilhabe und Rechtspolitik hätte. Ausgehend vom sozialen Modell von Behinderung und der UN-Behindertenrechtskonvention zeigen die Gäste, wie Forschung, Partizipation und Praxis zusammengehören – vom Bedarf an Audiodeskription im Alltag bis zur gesetzlichen Barrierefreiheit. Zugleich schildern sie die akute Lage: In Hamburg droht die Schließung eines Zentrums samt Professur, in Köln ist die Professur unbesetzt und damit besonders kürzungsgefährdet; Bochum gilt derzeit als stabil. Beide ordnen diese Entwicklung in einen größeren gesellschaftlichen Backlash ein – Sparpolitik, konservative Gegenbewegungen und der Verlust langfristiger Zukunftsperspektiven in Bildung und Forschung. Die Episode ist ein klarer Call to Action: Unterschreibt die Petition, teilt sie in euren Netzwerken, schreibt Abgeordneten und fordert ein politisches Bekenntnis zu Disability Studies und gegen pauschale Kürzungen im Bildungsbereich. Hochschulen, Verbände und Medien sind eingeladen, Stellung zu beziehen und Sichtbarkeit zu schaffen“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast
Link zum Appell für den Erhalt der Disability Studies, der unterzeichnet werden kann
Bad Segeberg / Hamburg / Köln (kobinet) "Der drohende Verlust - Wer hat Angst vor den Disability Studies?" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In Deutschland stehen zentrale Strukturen der Disability Studies unter massivem Druck. Im Gespräch mit Dr. Sarah Karim von der Universität Köln und Prof. Dr. Siegfried Saerberg aus Hamburg greift der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, die aktuelle Diskussion über drohende Kürzungen bei den Disability Studies in Hamburg und Köln in dieser Ausgabe des IGEL-Podcast auf.
„Disability Studies in Gefahr – Warum wir jetzt laut werden müssen. In dieser Folge reagiert Sascha ‚Inklusator‘ Lang auf einen dringenden Appell: In Deutschland stehen zentrale Strukturen der Disability Studies unter massivem Druck. Im Gespräch mit Dr. Sarah Karim (Universität Köln, Vertretungsprofessur für Soziologie & Politik der Rehabilitation und Disability Studies) und Prof. Dr. Siegfried Saerberg (Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie, Hamburg; Lehrstuhl Disability Studies & Teilhabeforschung; Vorstand der Fachgesellschaft für Disability Studies, DSD) klären wir, was Disability Studies sind, warum sie weit über Pädagogik hinaus als sozial- und geisteswissenschaftliche Perspektive wichtig sind und wieso ihr Wegfall gravierende Folgen für Inklusion, Teilhabe und Rechtspolitik hätte. Ausgehend vom sozialen Modell von Behinderung und der UN-Behindertenrechtskonvention zeigen die Gäste, wie Forschung, Partizipation und Praxis zusammengehören – vom Bedarf an Audiodeskription im Alltag bis zur gesetzlichen Barrierefreiheit. Zugleich schildern sie die akute Lage: In Hamburg droht die Schließung eines Zentrums samt Professur, in Köln ist die Professur unbesetzt und damit besonders kürzungsgefährdet; Bochum gilt derzeit als stabil. Beide ordnen diese Entwicklung in einen größeren gesellschaftlichen Backlash ein – Sparpolitik, konservative Gegenbewegungen und der Verlust langfristiger Zukunftsperspektiven in Bildung und Forschung. Die Episode ist ein klarer Call to Action: Unterschreibt die Petition, teilt sie in euren Netzwerken, schreibt Abgeordneten und fordert ein politisches Bekenntnis zu Disability Studies und gegen pauschale Kürzungen im Bildungsbereich. Hochschulen, Verbände und Medien sind eingeladen, Stellung zu beziehen und Sichtbarkeit zu schaffen“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast
Link zum Appell für den Erhalt der Disability Studies, der unterzeichnet werden kann
Lesermeinungen