Podcast mit Tina Deeken: Weltrekorde, Eisschwimmen und Inklusion

Veröffentlicht am 30.08.2025 07:20 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Cover zum impact ix. Podcast mit Tina Deeken
Foto: impact ix.

Hannover (kobinet) "Im Rahmen des Podcasts impact ix. von innolethix sprachen Meik und Basti mit einer außergewöhnlichen Frau: Tina Deeken, Lehrerin, Para-Sportlerin und mehrfache Weltmeisterin im Para-Eisschwimmen. Das Gespräch beleuchtet nicht nur sportliche Spitzenleistungen, sondern auch die Realität des Parasports, die Herausforderungen der Inklusion und den gesellschaftlichen Impact von Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung." So heißt es in der Ankündigung der 13. Episode des Podcast impact ix. mit dem Titel "Weltrekorde, Eisschwimmen und Inklusion mit Para-Sportlerin Tina Deeken".

Link zum Podcast

Link zu weiteren Infos zum Podcast und zu Ina Deeken

Ottmar Miles-Paul Meinung

