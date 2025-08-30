Podcast mit Tina Deeken: Weltrekorde, Eisschwimmen und Inklusion

Hannover (kobinet)
Es gibt einen neuen Podcast.
Der Podcast heißt: impact ix.
Podcast bedeutet: eine Sendung im Internet.
Man kann sie mit Kopf-hörern anhören.
Meik und Basti sprechen mit Tina Deeken.
Tina Deeken ist Lehrerin.
Sie macht auch Para-Sport.
Para-Sport bedeutet: Sport für Menschen mit Behinderung.
Tina Deeken schwimmt im kalten Wasser.
Das Wasser ist sehr kalt.
Das heißt: Eis-Schwimmen.
Tina ist sehr gut darin.
Sie hat schon oft gewonnen.
Sie ist Welt-Meisterin.
Welt-Meisterin bedeutet: die beste Sportlerin der Welt.
Sie hat bei einem großen Sport-Kampf gewonnen.
Das Gespräch ist über Sport.
Es ist auch über Inklusion.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Menschen mit Behinderung machen mit.
Menschen ohne Behinderung machen auch mit.
Das Gespräch zeigt auch Probleme.
Para-Sport ist manchmal schwer.
Bei der Inklusion gibt es Probleme.
Die Folge hat eine Nummer.
Es ist die 13. Folge.
Der Titel ist: Welt-Rekorde, Eis-Schwimmen und Inklusion.
Welt-Rekorde bedeutet: die beste Sport-Leistung der Welt.
Zum Beispiel: am schnellsten laufen.
Noch niemand war besser.
Der Gast ist Tina Deeken.
Tina ist Para-Sportlerin.
Hannover (kobinet) "Im Rahmen des Podcasts impact ix. von innolethix sprachen Meik und Basti mit einer außergewöhnlichen Frau: Tina Deeken, Lehrerin, Para-Sportlerin und mehrfache Weltmeisterin im Para-Eisschwimmen. Das Gespräch beleuchtet nicht nur sportliche Spitzenleistungen, sondern auch die Realität des Parasports, die Herausforderungen der Inklusion und den gesellschaftlichen Impact von Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung." So heißt es in der Ankündigung der 13. Episode des Podcast impact ix. mit dem Titel "Weltrekorde, Eisschwimmen und Inklusion mit Para-Sportlerin Tina Deeken".
