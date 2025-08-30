Podcast mit Tina Deeken: Weltrekorde, Eisschwimmen und Inklusion

Hannover (kobinet)

Es gibt einen neuen Podcast. Der Podcast heißt: impact ix. Podcast bedeutet: eine Sendung im Internet. Man kann sie mit Kopf-hörern anhören. Meik und Basti sprechen mit Tina Deeken. Tina Deeken ist Lehrerin.

Sie macht auch Para-Sport. Para-Sport bedeutet: Sport für Menschen mit Behinderung. Tina Deeken schwimmt im kalten Wasser. Das Wasser ist sehr kalt. Das heißt: Eis-Schwimmen. Tina ist sehr gut darin.

Sie hat schon oft gewonnen. Sie ist Welt-Meisterin. Welt-Meisterin bedeutet: die beste Sportlerin der Welt. Sie hat bei einem großen Sport-Kampf gewonnen. Das Gespräch ist über Sport. Es ist auch über Inklusion.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Menschen mit Behinderung machen mit. Menschen ohne Behinderung machen auch mit. Das Gespräch zeigt auch Probleme. Para-Sport ist manchmal schwer.