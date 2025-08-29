Widerspruch wegen Ungleichbehandlung bei Rundfunkgebühren

Bad Segeberg (kobinet)

Sascha Lang wohnt in Bad Segeberg. Bad Segeberg ist in Schleswig-Holstein. Sascha Lang ist blind. Er hat einen Brief bekommen. In dem Brief steht: Er muss Geld zahlen. Das Geld ist für Radio und Fernsehen.

Sascha Lang findet das nicht fair. Blinde Menschen in Berlin müssen kein Geld zahlen. Sascha Lang muss aber Geld zahlen. Das findet er ungerecht. Deshalb hat er Widerspruch gemacht. Widerspruch bedeutet: Eine Gruppe ist gegen die Regierung.

Sie hat eine andere Meinung. Sascha Lang schreibt in seinem Widerspruch: In Berlin bekommen blinde Menschen Blinden-Geld. Blinden-Geld ist Geld vom Staat. Menschen bekommen dieses Geld. Sie können nicht sehen.

Das Geld hilft ihnen im Leben. Blinde Menschen in Berlin müssen dann kein Geld zahlen. Das Geld ist für Radio und Fernsehen. In Schleswig-Holstein ist das anders. Dort müssen blinde Menschen weniger Geld zahlen. Aber sie müssen trotzdem Geld zahlen.

Das bedeutet: 2 blinde Menschen haben die gleichen Bedingungen. Aber sie werden unterschiedlich behandelt. Das liegt nur am Wohn-Ort.

Sascha Lang erklärt auch die Gesetze. Es gibt einen wichtigen Vertrag. Der Vertrag heißt: Rundfunk-Beitrags-Staats-Vertrag. Alle Bundes-Länder haben den Vertrag gemacht. Der Vertrag regelt die Geld-Zahlung. Deshalb gibt es Unterschiede zwischen den Bundes-Ländern.

Das Grund-Gesetz ist das wichtigste Gesetz in Deutschland. Artikel 3 vom Grund-Gesetz sagt: Menschen mit Behinderung dürfen nicht benachteiligt werden. Benachteiligung bedeutet: Jemand wird schlechter behandelt. Das ist unfair. Die unterschiedliche Behandlung ist eine Benachteiligung.

Es gibt einen wichtigen Vertrag von vielen Ländern. Der Vertrag heißt: UN-Behinderten-Rechts-Konvention. Deutschland hat den Vertrag auch unterschrieben. Der Vertrag verbietet das auch. Artikel 5 sagt: Menschen mit Behinderung dürfen nicht diskriminiert werden. Diskriminierung bedeutet: Menschen werden schlecht behandelt.

Das ist unfair. Sascha Lang fordert deshalb: Der Bescheid soll geändert werden. Ein Bescheid ist ein Brief mit einer Entscheidung. Den Brief schickt ein Amt oder ein Gericht. Er soll komplett befreit werden.