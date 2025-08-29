Petitionsübergabe und Demo am 9. September 2025 am Kanzleramt in Berlin

Berlin (kobinet)
Am 9. September um 12:00 Uhr ist eine Demo.
Demo bedeutet: Menschen treffen sich.
Sie sagen laut ihre Meinung.
Die Demo ist vor dem Bundes-Kanzler-Amt in Berlin.
Das Bundes-Kanzler-Amt ist ein großes Gebäude.
Dort arbeitet der Bundes-Kanzler.
Der Bundes-Kanzler ist der Chef von Deutschland.
Lisa Behme ruft zu der Demo auf.
Lisa Behme sagt: Wir sind gegen Kürzungen.
Kürzungen bedeutet: Der Staat gibt weniger Geld aus.
Zum Beispiel für Schulen oder Straßen.
Familien brauchen volle Unterstützung.
Wir wollen viele Menschen für die Demo gewinnen.
Bitte kommt zu der Demo.
Bringt eure Freunde mit.
Bringt eure Bekannten mit.
Bringt eure Kollegen mit.
Jede Stimme ist wichtig.
Bringt bunte Schilder mit.
Bringt eure lauteste Stimme mit.
So können wir zeigen: Wir sind da.
Lisa Behme hat im Juni 2025 eine Petition gestartet.
Petition bedeutet: Eine Bitte an Politiker.
Man kann sich auch beschweren.
Eine Petition ist ein Brief mit vielen Unterschriften.
Unterschrift bedeutet: Du schreibst deinen Namen mit der Hand.
Die Petition heißt: Friedrich Merz kürzen Sie nicht bei der Teilhabe.
Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit.
Man darf mit-bestimmen.
Teilhabe ist kein Luxus.
Über 210.000 Menschen haben die Petition unterschrieben.
Die Petition steht auf change.org.
Berlin (kobinet) "Am 9. September um 12:00 Uhr demonstrieren wir vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Lasst uns gemeinsam sichtbar machen: keine Kürzungen mehr – volle Unterstützung für Familien! Ich wünsche mir, dass wir so viele Menschen wie möglich mobilisieren. Bitte kommt, packt Freund:innen, Bekannte, Kolleg:innen mit ein – jede Stimme zählt! Bringe dein buntestes Schild und deine lauteste Stimme mit!" So heißt es im Aufruf von Lisa Behme, die im Juni 2025 eine Petition mit dem Titel "Friedrich Merz, kürzen Sie nicht bei der Teilhabe! #TeilhabeIstKeinLuxus" mit bereits über 210.000 Unterstützer*innen auf change.org gestartet hat.
