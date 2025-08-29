Petitionsübergabe und Demo am 9. September 2025 am Kanzleramt in Berlin

Berlin (kobinet)

Dort arbeitet der Bundes-Kanzler.

Das Bundes-Kanzler-Amt ist ein großes Gebäude.

Die Demo ist vor dem Bundes-Kanzler-Amt in Berlin.

Sie sagen laut ihre Meinung.

Demo bedeutet: Menschen treffen sich.

Am 9. September um 12:00 Uhr ist eine Demo.

Zum Beispiel für Schulen oder Straßen.

Kürzungen bedeutet: Der Staat gibt weniger Geld aus.

Lisa Behme sagt: Wir sind gegen Kürzungen.

Lisa Behme ruft zu der Demo auf.

Der Bundes-Kanzler ist der Chef von Deutschland.

Jede Stimme ist wichtig.

Bitte kommt zu der Demo.

Wir wollen viele Menschen für die Demo gewinnen.

Bringt bunte Schilder mit.

Bringt eure lauteste Stimme mit.

So können wir zeigen: Wir sind da.

Lisa Behme hat im Juni 2025 eine Petition gestartet.

Petition bedeutet: Eine Bitte an Politiker.

Man kann sich auch beschweren.