Petitionsübergabe und Demo am 9. September 2025 am Kanzleramt in Berlin

Veröffentlicht am 29.08.2025 08:15 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Hohes dreiteiliges Gebäude mit Glasfron. Mittlerer Teil etwas zurückgesetzt
Blick auf das Bundeskanzleramt
Berlin (kobinet) "Am 9. September um 12:00 Uhr demonstrieren wir vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Lasst uns gemeinsam sichtbar machen: keine Kürzungen mehr – volle Unterstützung für Familien! Ich wünsche mir, dass wir so viele Menschen wie möglich mobilisieren. Bitte kommt, packt Freund:innen, Bekannte, Kolleg:innen mit ein – jede Stimme zählt! Bringe dein buntestes Schild und deine lauteste Stimme mit!" So heißt es im Aufruf von Lisa Behme, die im Juni 2025 eine Petition mit dem Titel "Friedrich Merz, kürzen Sie nicht bei der Teilhabe! #TeilhabeIstKeinLuxus" mit bereits über 210.000 Unterstützer*innen auf change.org gestartet hat.

Link zum Aufruf für die Demo

Link zur Petition

