Lesung im Dunkeln mit Sabine Lohner im Dunkelkaufhaus in Wetzlar

Veröffentlicht am 29.08.2025 13:15 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zur Lesung im Dunkeln in Wetzlar am 30.8.2025 mit Sabine Lohner
Plakat zur Lesung im Dunkeln in Wetzlar am 30.8.2025 mit Sabine Lohner
Foto: Dunkelkaufhaus Wetzlar

Wetzlar (kobinet) "Tauche ein in die Welt der Worte – ganz ohne Ablenkung! Bei der 'Lesung im Dunklen' im Dunkelkaufhaus Wetzlar anlässlich des 1. Wetzlarer Literaturfestivals liest Sabine Lohner (blind) per Brailleschrift aus 'Ohne Strom' von Markus Mattzick – Geschichten vom Leben im Ausnahmezustand. Hautnah, berührend, im völligen Dunkel. Datum: 30.08.2025, 17:00 Uhr, im Dunkelkaufhaus Wetzlar, Karl-Kellner-Ring 48-50, in 35576 Wetzlar. Tickets zum Preis von € 3,00 pro Person an der Abendkasse. Kommt vorbei — wir freuen uns auf euch!" So heißt es in einem vom Blinden- und Sehbehindertenverband in Hessen verbreiteten Post auf Facebook. 

Sabine Lohner liest für ihr Leben gern und hat schon eine Reihe von Lesungen, auch im Dunkeln, durchgeführt. Dabei liest sie die Texte über ihre Braillezeile ab. 2024 hat sie beispielsweise zusammen mit Ottmar Miles-Paul eine Reihe von Lesungen aus dem Buch „Zündeln an den Strukturen“ in einer Reihe von Städten durchgeführt. Marburg, Mainz, Berlin, Potsdam, Hamburg, Bonn, Kaiserslautern, Frankfurt und Erlangen waren dabei einige Stationen der Lesereise.

Link zum Facebook-Post zur Lesung im Dunkeln am 30. August 2025

Link zu weiteren Infos zum Dunkelkaufhaus Wetzlar

Link zu einer Buchlesung mit Sabine Lohner aus dem Roman Zündeln an den Strukturen, die vom Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Dezember 2022 aufgezeichnet wurde

Hartmut Smikac Nachricht

