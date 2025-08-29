Lesung im Dunkeln mit Sabine Lohner im Dunkelkaufhaus in Wetzlar

Wetzlar

Es gibt eine besondere Lesung in Wetzlar. Die Lesung ist im Dunkeln. Das heißt: Es ist ganz dunkel im Raum. Sabine Lohner liest vor. Sabine Lohner ist blind.

Die Lesung ist am 30. August 2025. Sie beginnt um 17 Uhr. Die Lesung ist im Dunkel-Kauf-Haus Wetzlar. Die Adresse ist: Karl-Kellner-Ring 48-50. Das ist in 35576 Wetzlar.

Sabine Lohner liest aus einem Buch vor. Das Buch heißt: Ohne Strom. Der Autor heißt Markus Mattzick. In dem Buch geht es um das Leben. Es geht um schwere Zeiten.

Sabine Lohner liest mit Braille-Schrift. Braille-Schrift bedeutet: Schrift zum Fühlen. Blinde Menschen können diese Schrift lesen. Sie fühlen kleine Punkte mit den Fingern.

Die Lesung ist Teil vom 1. Wetzlarer Literatur-Festival. Literatur-Festival bedeutet: Ein Fest mit Büchern und Geschichten.

Eine Karte kostet 3 Euro. Ihr könnt die Karten an der Abend-Kasse kaufen. Abend-Kasse bedeutet: Ein Verkaufs-Platz für Karten. Die Abend-Kasse ist nur am Tag der Veranstaltung geöffnet. Veranstaltung bedeutet: Ein besonderes Ereignis mit Menschen.

Sabine Lohner macht oft Lesungen. Sie hat schon viele Lesungen im Dunkeln gemacht. 2024 hat sie auch mit Ottmar Miles-Paul gelesen. Sie haben aus dem Buch Zündeln an den Strukturen gelesen. Diese Lesungen waren in vielen Städten.