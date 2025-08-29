Lesung im Dunkeln mit Sabine Lohner im Dunkelkaufhaus in Wetzlar

Wetzlar
Es gibt eine besondere Lesung in Wetzlar.
Die Lesung ist im Dunkeln.
Das heißt: Es ist ganz dunkel im Raum.
Sabine Lohner liest vor.
Sabine Lohner ist blind.
Die Lesung ist am 30. August 2025.
Sie beginnt um 17 Uhr.
Die Lesung ist im Dunkel-Kauf-Haus Wetzlar.
Die Adresse ist: Karl-Kellner-Ring 48-50.
Das ist in 35576 Wetzlar.
Sabine Lohner liest aus einem Buch vor.
Das Buch heißt: Ohne Strom.
Der Autor heißt Markus Mattzick.
In dem Buch geht es um das Leben.
Es geht um schwere Zeiten.
Sabine Lohner liest mit Braille-Schrift.
Braille-Schrift bedeutet: Schrift zum Fühlen.
Blinde Menschen können diese Schrift lesen.
Sie fühlen kleine Punkte mit den Fingern.
Die Lesung ist Teil vom 1. Wetzlarer Literatur-Festival.
Literatur-Festival bedeutet: Ein Fest mit Büchern und Geschichten.
Eine Karte kostet 3 Euro.
Ihr könnt die Karten an der Abend-Kasse kaufen.
Abend-Kasse bedeutet: Ein Verkaufs-Platz für Karten.
Die Abend-Kasse ist nur am Tag der Veranstaltung geöffnet.
Veranstaltung bedeutet: Ein besonderes Ereignis mit Menschen.
Sabine Lohner macht oft Lesungen.
Sie hat schon viele Lesungen im Dunkeln gemacht.
2024 hat sie auch mit Ottmar Miles-Paul gelesen.
Sie haben aus dem Buch Zündeln an den Strukturen gelesen.
Diese Lesungen waren in vielen Städten.
Der Blinden- und Seh-Behinderten-Verband in Hessen hat über die Lesung geschrieben.
Verband bedeutet: Eine Gruppe von Menschen mit gleichen Zielen.
Dieser Verband hilft Menschen die schlecht sehen.
Er kämpft auch für ihre Rechte.
Sie haben es auf Facebook geteilt.
Wetzlar (kobinet) "Tauche ein in die Welt der Worte – ganz ohne Ablenkung! Bei der 'Lesung im Dunklen' im Dunkelkaufhaus Wetzlar anlässlich des 1. Wetzlarer Literaturfestivals liest Sabine Lohner (blind) per Brailleschrift aus 'Ohne Strom' von Markus Mattzick – Geschichten vom Leben im Ausnahmezustand. Hautnah, berührend, im völligen Dunkel. Datum: 30.08.2025, 17:00 Uhr, im Dunkelkaufhaus Wetzlar, Karl-Kellner-Ring 48-50, in 35576 Wetzlar. Tickets zum Preis von € 3,00 pro Person an der Abendkasse. Kommt vorbei — wir freuen uns auf euch!" So heißt es in einem vom Blinden- und Sehbehindertenverband in Hessen verbreiteten Post auf Facebook.
Sabine Lohner liest für ihr Leben gern und hat schon eine Reihe von Lesungen, auch im Dunkeln, durchgeführt. Dabei liest sie die Texte über ihre Braillezeile ab. 2024 hat sie beispielsweise zusammen mit Ottmar Miles-Paul eine Reihe von Lesungen aus dem Buch „Zündeln an den Strukturen“ in einer Reihe von Städten durchgeführt. Marburg, Mainz, Berlin, Potsdam, Hamburg, Bonn, Kaiserslautern, Frankfurt und Erlangen waren dabei einige Stationen der Lesereise.
Link zum Facebook-Post zur Lesung im Dunkeln am 30. August 2025
Link zu weiteren Infos zum Dunkelkaufhaus Wetzlar
Link zu einer Buchlesung mit Sabine Lohner aus dem Roman Zündeln an den Strukturen, die vom Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Dezember 2022 aufgezeichnet wurde
Lesermeinungen