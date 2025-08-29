Menu Close

Jugendliche mit Behinderung entdecken ihre Rechte – Und wachsen über sich hinaus

Veröffentlicht am 29.08.2025 07:58 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zur Jugendkonferenz Meine Rechte
Foto: Leben mit Behinderung Hamburg

Hamburg (kobinet) "Jugendliche mit Behinderung entdecken ihre Rechte - Und wachsen über sich hinaus." Darum geht es bei der Jugend-Konferenz bei Leben mit Behinderung Hamburg, die am 20. September 2025 stattfindet. Die Jugend-Konferenz ist jedoch mehr als ein einzelner Tag: Schon vom 2. bis 7. September können die Teilnehmenden in spannenden Workshops erleben, was Kinder- und Jugendrechte im Alltag bedeuten. Ob beim "Ab geht die Fahrt!"-Workshop des hvv zum Thema Barrierefreiheit und Sicherheit, beim Besuch in der Botschaft der Wildtiere für eine gesunde Umwelt oder im Urbaneo, wo Jugendliche ihr "lebenswertes Hamburg" gestalten – hier wird gelernt, ausprobiert und mitgestaltet, wie es in der Ankündigung von Leben mit Behinderung Hamburg heißt.

„Auch kreative Ausdrucksformen kommen nicht zu kurz: Theater spielen, tanzen, Siebdruck gestalten – Rechte kann man nicht nur verstehen, sondern auch künstlerisch sichtbar machen. Höhepunkt ist die Jugend-Konferenz am 20. September im Südring: Die Jugendlichen präsentieren ihre Ergebnisse und Erfahrungen, feiern gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Freund*innen und zeigen: ‚Das sind unsere Rechte!‘ Jugendliche mit Behinderung, zwischen 12 und 17 Jahren, können sich für einzelne oder mehrere Workshops anmelden“, heißt es in der Ankündigung.

Link zur Anmeldung für die Jugendkonferenz und Workshops

In Kooperation mit der Fachstelle Schutzkonzepte lädt Leben mit Behinderung Hamburg auch Eltern am 5. September zum Dialog ein. Hier gibt es Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch. Der Workshop „Kinderrechte sind auch Elternsache!“ findet am 5. September im Urbaneo statt.

Link zur Anmeldung

Link zur Programmbroschüre

