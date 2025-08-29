Jugendliche mit Behinderung entdecken ihre Rechte – Und wachsen über sich hinaus



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Hamburg Leben mit Behinderung Hamburg macht eine Jugend-Konferenz. Das ist ein Treffen für junge Menschen. Die Konferenz ist am 20. September 2025. Das Thema ist: Jugendliche mit Behinderung lernen ihre Rechte. Die Jugendlichen können schon vorher mit-machen. Vom 2. bis 7. September gibt es Workshops. Bei einem Workshop treffen sich Menschen. Sie arbeiten zusammen an etwas. In den Workshops lernen die Jugendlichen über Kinder-Rechte. Und über Jugend-Rechte. Sie lernen: So sind die Rechte im Alltag wichtig. Es gibt verschiedene Workshops. Der hvv macht einen Workshop über Barriere-Freiheit. Barriere-Freiheit heißt: alle Menschen können etwas benutzen. Es gibt keine Hindernisse. Alle Menschen können überall hin-fahren. Auch Menschen mit Behinderung. Ein anderer Workshop ist in der Botschaft der Wild-Tiere. Dort lernen die Jugendlichen über Umwelt-Schutz. Die Natur schützen. Luft und Wasser sauber halten. Im Urbaneo können die Jugendlichen Hamburg mit-gestalten. Die Jugendlichen können auch kreativ sein. Sie können Theater spielen. Sie können tanzen. Sie können Sieb-Druck machen. Das ist eine Art zu drucken. So können sie ihre Rechte künstlerisch zeigen. Am 20. September ist dann die große Jugend-Konferenz. Sie ist im Süd-Ring. Die Jugendlichen zeigen: Das haben wir gelernt. Eltern und Geschwister können auch kommen. Auch Freunde können kommen. Die Jugendlichen zeigen: Das sind unsere Rechte! Jugendliche mit Behinderung können mit-machen. Sie müssen zwischen 12 und 17 Jahren alt sein. Hier können sich Jugendliche anmelden: Anmeldung für Jugend-Konferenz Auch Eltern können mit-machen. Am 5. September gibt es einen Workshop für Eltern. Der Workshop heißt: Kinder-Rechte sind auch Eltern-Sache! Der Workshop ist im Urbaneo. Hier können sich Eltern anmelden: Anmeldung für Eltern-Workshop Hier gibt es mehr Infos über das Programm: Programm-Broschüre Eine Broschüre ist ein kleines Heft. In dem Heft stehen Informationen. Plakat zur Jugendkonferenz Meine Rechte

Foto: Leben mit Behinderung Hamburg

Hamburg (kobinet) "Jugendliche mit Behinderung entdecken ihre Rechte - Und wachsen über sich hinaus." Darum geht es bei der Jugend-Konferenz bei Leben mit Behinderung Hamburg, die am 20. September 2025 stattfindet. Die Jugend-Konferenz ist jedoch mehr als ein einzelner Tag: Schon vom 2. bis 7. September können die Teilnehmenden in spannenden Workshops erleben, was Kinder- und Jugendrechte im Alltag bedeuten. Ob beim "Ab geht die Fahrt!"-Workshop des hvv zum Thema Barrierefreiheit und Sicherheit, beim Besuch in der Botschaft der Wildtiere für eine gesunde Umwelt oder im Urbaneo, wo Jugendliche ihr "lebenswertes Hamburg" gestalten – hier wird gelernt, ausprobiert und mitgestaltet, wie es in der Ankündigung von Leben mit Behinderung Hamburg heißt.



Hamburg (kobinet) "Jugendliche mit Behinderung entdecken ihre Rechte - Und wachsen über sich hinaus." Darum geht es bei der Jugend-Konferenz bei Leben mit Behinderung Hamburg, die am 20. September 2025 stattfindet. Die Jugend-Konferenz ist jedoch mehr als ein einzelner Tag: Schon vom 2. bis 7. September können die Teilnehmenden in spannenden Workshops erleben, was Kinder- und Jugendrechte im Alltag bedeuten. Ob beim "Ab geht die Fahrt!"-Workshop des hvv zum Thema Barrierefreiheit und Sicherheit, beim Besuch in der Botschaft der Wildtiere für eine gesunde Umwelt oder im Urbaneo, wo Jugendliche ihr "lebenswertes Hamburg" gestalten – hier wird gelernt, ausprobiert und mitgestaltet, wie es in der Ankündigung von Leben mit Behinderung Hamburg heißt. „Auch kreative Ausdrucksformen kommen nicht zu kurz: Theater spielen, tanzen, Siebdruck gestalten – Rechte kann man nicht nur verstehen, sondern auch künstlerisch sichtbar machen. Höhepunkt ist die Jugend-Konferenz am 20. September im Südring: Die Jugendlichen präsentieren ihre Ergebnisse und Erfahrungen, feiern gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Freund*innen und zeigen: ‚Das sind unsere Rechte!‘ Jugendliche mit Behinderung, zwischen 12 und 17 Jahren, können sich für einzelne oder mehrere Workshops anmelden“, heißt es in der Ankündigung. Link zur Anmeldung für die Jugendkonferenz und Workshops In Kooperation mit der Fachstelle Schutzkonzepte lädt Leben mit Behinderung Hamburg auch Eltern am 5. September zum Dialog ein. Hier gibt es Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch. Der Workshop „Kinderrechte sind auch Elternsache!“ findet am 5. September im Urbaneo statt. Link zur Anmeldung Link zur Programmbroschüre

Plakat zur Jugendkonferenz Meine Rechte

Foto: Leben mit Behinderung Hamburg

Hamburg (kobinet) "Jugendliche mit Behinderung entdecken ihre Rechte - Und wachsen über sich hinaus." Darum geht es bei der Jugend-Konferenz bei Leben mit Behinderung Hamburg, die am 20. September 2025 stattfindet. Die Jugend-Konferenz ist jedoch mehr als ein einzelner Tag: Schon vom 2. bis 7. September können die Teilnehmenden in spannenden Workshops erleben, was Kinder- und Jugendrechte im Alltag bedeuten. Ob beim "Ab geht die Fahrt!"-Workshop des hvv zum Thema Barrierefreiheit und Sicherheit, beim Besuch in der Botschaft der Wildtiere für eine gesunde Umwelt oder im Urbaneo, wo Jugendliche ihr "lebenswertes Hamburg" gestalten – hier wird gelernt, ausprobiert und mitgestaltet, wie es in der Ankündigung von Leben mit Behinderung Hamburg heißt.

„Auch kreative Ausdrucksformen kommen nicht zu kurz: Theater spielen, tanzen, Siebdruck gestalten – Rechte kann man nicht nur verstehen, sondern auch künstlerisch sichtbar machen. Höhepunkt ist die Jugend-Konferenz am 20. September im Südring: Die Jugendlichen präsentieren ihre Ergebnisse und Erfahrungen, feiern gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Freund*innen und zeigen: ‚Das sind unsere Rechte!‘ Jugendliche mit Behinderung, zwischen 12 und 17 Jahren, können sich für einzelne oder mehrere Workshops anmelden“, heißt es in der Ankündigung.

Link zur Anmeldung für die Jugendkonferenz und Workshops

In Kooperation mit der Fachstelle Schutzkonzepte lädt Leben mit Behinderung Hamburg auch Eltern am 5. September zum Dialog ein. Hier gibt es Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch. Der Workshop „Kinderrechte sind auch Elternsache!“ findet am 5. September im Urbaneo statt.

Link zur Anmeldung

Link zur Programmbroschüre