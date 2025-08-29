Menu Close

Inklusion in Politik und Zeitgeschichte

Veröffentlicht am 29.08.2025 09:36 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Ein Ölgemälde zeigt eine Leinwand auf einer Staffelei. Darauf ein Kreis aus bunten Farbklecksen, die nach unten verlaufen, darunter das Wort „INKLUSION“. Davor liegen Farbpalette und Pinsel.
Inklusion in der Kunst
Foto: Ralph Milewski / KI generiert

BERLIN (kobinet) Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat kürzlich ein Heft zum Thema Inklusion veröffentlich. Die Ausgabe "Aus Politik und Zeitgeschichte" (APuZ) 32-35/2025 "Inklusion" ist kostenlos als PDF- oder ePUB-Datei verfügbar, sie kann komplett online gelesen werden oder auch als Print-Ausgabe (gegen Versandkosten) bestellt werden. Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 hat sich Einiges getan, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Trotzdem erntete Deutschland in der zweiten Staatenprüfung zur Umsetzung der Konvention durch den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen grundsätzliche Kritik. Im Bildungs- und Gesundheitssystem etwa seien weiterhin hohe Barrieren vorhanden.

Die Autoren sehen nun die Anforderung, die Inklusion zu verstetigen. Dazu braucht es ein Umdenken: Behinderungen sind ein Aspekt menschlicher Vielfalt – und spätestens im Alter wird Barrierefreiheit für die Allermeisten ein wichtiges Anliegen. Inklusion zu normalisieren wird damit zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.

Die APuZ-Ausgabe enthält Beiträge aus geschichtswissenschaftlicher, juristischer und bildungswissenschaftlicher Perspektive, aber auch der (sehr lesenswerte) Essay von Rebecca Maskos zum Thema „Zukunft der Inklusion in Deutschland“. Die Beiträge setzen kritisch auf den Prüfstand, inwiefern in Deutschland überhaupt Inklusion umgesetzt wird – und zeigen, wo es überall noch große Mängel gibt.

Die APuZ ist zwar ein Medium mit eigenen Barrieren, weil sie eine eher wissenschaftlich orientierte Schriftsprache verwendet. Also ist sie leider nicht für alle Zielgruppen gut zugänglich. Es wird jedoch auch eine Podcast-Folge zur Inklusion geplant, die im Herbst veröffentlicht werden soll und hoffentlich so auch andere Zielgruppen gut erreichen kann.

Die Ausgabe „Aus Politik und Zeitgeschichte“ 32-35/2025 zum Thema  „Inklusion“ ist auf dieser Internetseite zu lesen oder herunter zu laden.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x