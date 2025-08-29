Auftakt mit fünfmal Edelmetall

Ronse

In Belgien gab es Para Rad-Sport-Welt-Meisterschaften. Para Rad-Sport-Welt-Meisterschaften sind sehr wichtige Wett-Kämpfe. Menschen mit Behinderungen fahren dort Rad. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die besten Rad-Fahrer gewinnen dort. Am ersten Tag fuhren die Sport-Ler Zeit-Fahren.

Zeit-Fahren ist eine Art von Rad-Rennen. Jeder Rad-Fahrer fährt alleine eine Strecke. Wer am schnellsten ist, gewinnt. Die Zeit wird genau gemessen. Die deutschen Sport-Ler waren sehr erfolgreich. Sie gewannen 5 Medaillen.

Medaillen sind runde Auszeichnungen aus Metall. Die besten Sport-Ler bekommen sie. Es gibt Gold, Silber und Bronze. Gold ist für den 1. Platz. Viele andere deutsche Sport-Ler fuhren auch sehr gute Zeiten. Besonders gut waren die Drei-Rad-Fahrer aus Deutschland.

Auch 2 Hand-Bike-Fahrerinnen holten Medaillen. Hand-Bikes sind besondere Fahr-Räder. Das ist ein Fahrrad für die Hände. Menschen ohne Beine fahren damit. Man fährt sie mit den Händen. Angelika Dreock-Käser gewann Silber in der Klasse T2.

Jana Majunke gewann Bronze in der gleichen Klasse. Sie fuhren 11,6 Kilo-Meter. Nur die Schweizerin Celine van Till war schneller. Sie gewann Gold. Maximilian Jäger holte auch Silber in der Klasse T2. Er war sehr glücklich darüber.

Bei den Paralympics vor einem Jahr hatte er keine Medaille gewonnen. Paralympics sind Sport-Wett-Kämpfe für Menschen mit Behinderung. Sie finden alle 4 Jahre statt. Nur der Belgier Tim Celen war schneller als Jäger. Andrea Eskau fuhr mit dem Hand-Bike sehr gut. Sie gewann Silber in der Klasse H5.

Die Niederländerin Chantal Haenen war die Schnellste. Eskau ist eine erfahrene Sport-Lerin. Annika Zeyen-Giles holte Bronze in der Klasse H3. Sie fährt auch Hand-Bike. Die Australierin Lauren Parker gewann Gold. Parker ist Paralympics-Siegerin.

Das deutsche Team war sehr erfolgreich. Bundes-Trainer Gregor Lang freute sich sehr. Ein Bundes-Trainer trainiert die besten Sport-Ler in Deutschland. Er hilft ihnen beim Training. Er fährt zu großen Wett-Kämpfen mit. Er arbeitet für den deutschen Sport-Verband.