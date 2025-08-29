Menu Close

Auftakt mit fünfmal Edelmetall

Veröffentlicht am 29.08.2025 09:45 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Gold- Silber- und Bronzemedaille an blau-rot-weißen Bändern
Medaillen für die Gewinner
Foto: qimono In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

RONSE (kobinet) Zum Auftakt der Para Radsport-Weltmeisterschaften trumpften besonders Deutschlands Dreiradfahrer im Zeitfahren auf. Auch zwei Handbikerinnen schafften es im Kampf gegen die Uhr auf das Podium, so dass am ersten Wettkampftag fünf Medaillen und viele weitere Top-Platzierungen auf der Habenseite sind.

Angelika Dreock-Käser und Jana Majunke gewannen Silber und Bronze in der Startklasse T2 und mussten sich nach 11,6 Kilometern nur der favorisierten Schweizerin Celine van Till geschlagen geben. Über Silber jubelte auch Maximilian Jäger (T2), nachdem er bei den Paralympics vor einem Jahr die Medaillenränge verpasst hatte. Jäger fuhr die zweitbeste Zeit hinter dem belgischen Lokalmatador und Dauerrivalen Tim Celen.

Auch die Handbikerinnen überzeugten zum Auftakt – und zwei ganz erfahrene Athletinnen setzten den Medaillenregen für das deutsche Team fort. Andrea Eskau fuhr als Zweitschnellste über die Ziellinie und freute sich über Silber in der Klasse H5 hinter der Niederländerin Chantal Haenen. Zum Abschluss des WM-Tages holte Annika Zeyen-Giles noch die Bronzemedaille in der Klasse H3. Platz eins ging an die Favoritin und Paralympics-Siegerin Lauren Parker aus Australien.

Damit hat das Team von Bundestrainer Gregor Lang am ersten Wettkampftag bereits dreimal Silber und zweimal Bronze gewonnen.

