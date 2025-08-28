Menu Close

Pflegeschutzbund startet zwei neue Online-Veranstaltungen

Veröffentlicht am 28.08.2025 13:56 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
BONN (kobinet) Rechtliche Betreuerinnen und Betreuer sind täglich mit komplexen rechtlichen Fragen im Pflegealltag konfrontiert – von der Vertragsgestaltung über Leistungsabrechnung bis hin zu Konfliktfällen. Mit zwei neuen Online-Veranstaltungen richtet sich der BIVA-Pflegeschutzbund nun erstmals an diese Zielgruppe mit den Schwerpunkten Pflege- und Heimrecht sowie Verbraucherschutz aus der Betreuten-Perspektive.

Viele Fortbildungen behandeln vor allem das allgemeine Betreuungsrecht oder organisatorische Aspekte. Der BIVA-Pflegeschutzbund setzt dagegen bewusst einen anderen Schwerpunkt und bringt dabei seine langjährige Beratungserfahrung ein.

Damit füllt das Angebot eine Marktlücke: rechtlich fundierte, verbraucherschutzorientierte Seminare speziell für Betreuerinnen und Betreuer.
Die beiden Online-Veranstaltungen im Überblick:

1. Pflege rechtssicher begleiten: Ein Überblick für Betreuer*innen“

Kompakter Online-Vortrag (ca. 75 Min.) als Einführung in die Betreuertätigkeit bei Pflegebedarf des Betreuten: Erste Schritte, Organisation, Verträge, Stolperfallen.
Termine: 18. September 2025 oder 29. September 2025

2. „Betreuung in der Pflegepraxis: Leistungen, Verträge, Konflikte“

Fünfteiliger Online-Kurs (je 60 Min.) zur systematischen Vertiefung der wichtigsten Aspekte rund um die Organisation der Pflegeversorgung: Leistungen der Pflegeversicherung, Planung des individuellen Versorgungssettings, rechtliche Fallstricke bei Vertragsschluss, Umsetzung der Verträge und typische Konflikte.
Termin: 20. Oktober bis 17. November 2025 (jeweils montags über fünf Wochen)

Informationen und Anmeldung zu den Veranstaltungen sind auf der BIVA-Homepage erhältlich.

