Pflegeschutzbund startet zwei neue Online-Veranstaltungen

BONN (kobinet)

Rechts-Betreuer helfen anderen Menschen jeden Tag. Ein Rechts-Betreuer ist eine Person. Diese Person hilft anderen Menschen. Sie hilft bei wichtigen Entscheidungen. Zum Beispiel bei Geld oder bei der Gesund-Heit. Sie müssen viele schwere Gesetze kennen.

Das ist nicht einfach. Sie müssen Verträge machen. Verträge sind Vereinbarungen zwischen Menschen. In den Verträgen steht: Was macht jeder. Und: Was kostet es. Sie müssen Geld abrechnen.

Manchmal gibt es Streit. Der BIVA-Pflege-Schutz-Bund macht jetzt neue Kurse. BIVA-Pflege-Schutz-Bund ist eine Organisation. Eine Organisation ist eine Gruppe von Menschen. Sie arbeiten zusammen. Der BIVA hilft alten Menschen.

Er hilft auch deren Familien. Er berät bei Problemen mit der Pflege. Die Kurse sind nur im Internet. Sie sind für Rechts-Betreuer gemacht. Die Kurse handeln von Pflege-Recht. Pflege-Recht sind Gesetze für die Pflege.

Die Gesetze regeln: Wer bekommt Pflege. Sie regeln auch: Wer bezahlt die Pflege. Und: Wie gut muss die Pflege sein. Und von Heim-Recht. Heim-Recht sind Gesetze für Pflege-Heime. Die Gesetze sagen: Wie muss ein Heim sein.

Sie regeln auch die Rechte der Bewohner. Zum Beispiel das Recht auf gute Pflege. Und vom Schutz der betreuten Menschen. Viele andere Kurse sind anders. Sie erklären nur das normale Betreuungs-Recht. Betreuungs-Recht sind Gesetze.

Die Gesetze regeln die Betreuung von Menschen. Manche Menschen brauchen Hilfe bei Entscheidungen. Die Gesetze sagen: Wer darf helfen. Oder sie erklären nur die Organisation. Der BIVA-Pflege-Schutz-Bund macht das anders. Er hat viel Erfahrung mit Beratung.

Diese Erfahrung nutzt er für die Kurse. So etwas gab es vorher nicht. Die Kurse zeigen das Recht richtig. Sie schützen die betreuten Menschen. Sie sind nur für Betreuer gemacht. Es gibt 2 neue Internet-Kurse:

Kurs 1: Pflege rechts-sicher begleiten

Das ist ein kurzer Vortrag im Internet. Er dauert 75 Minuten. Der Kurs erklärt die ersten Schritte. Er erklärt die Organisation. Er erklärt Verträge. Er zeigt auch Gefahren.

Rechts-sicher bedeutet: Etwas ist nach dem Gesetz richtig. Es gibt keine Probleme mit den Regeln. Man kann sich darauf verlassen. Niemand kann sagen: Das ist falsch. Die Termine sind: 18. September 2025. Oder: 29. September 2025.

Kurs 2: Betreuung in der Pflege-Praxis

Das ist ein langer Kurs mit 5 Teilen. Jeder Teil dauert 60 Minuten. Der Kurs erklärt alles genau. Er handelt von Pflege-Versicherung. Pflege-Versicherung bedeutet: Eine Versicherung hilft bei Pflege-Kosten. Alle Menschen zahlen jeden Monat Geld ein.

Wenn jemand Pflege braucht, hilft die Versicherung. Sie zahlt einen Teil der Kosten. Er handelt von der Planung der Pflege. Er zeigt Gefahren bei Verträgen. Er erklärt typische Probleme. Pflege-Praxis bedeutet: Ein Ort für die Pflege von Menschen.

Dort arbeiten Pflege-Kräfte. Sie helfen kranken oder alten Menschen. Die Praxis ist wie ein kleines Kranken-Haus. Die Termine sind: 20. Oktober bis 17. November 2025. Die Kurse sind immer montags. Das sind 5 Wochen.