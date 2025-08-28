Krankenhausreform: Ausnahmeregelungen gefährden sichere Patientenversorgung

Berlin (kobinet)

Die Bundes-Gesundheits-Ministerin heißt Nina Warken. Sie will ein neues Gesetz machen. Das Gesetz soll die Kranken-Häuser verändern. Ihr Vorgänger Karl Lauterbach hatte schon Pläne gemacht. Nina Warken will diese Pläne ändern.

Der Sozial-Verband VdK hat dazu etwas geschrieben. Sozial-Verband bedeutet: Eine Gruppe von Menschen hilft anderen Menschen. Sie kämpfen für die Rechte von Menschen. Zum Beispiel für kranke Menschen oder arme Menschen. VdK bedeutet: Verband der Kriegs-beschädigten. Der VdK hilft Menschen mit Behinderungen.

Die Chefin vom VdK heißt Verena Bentele. Verena Bentele sagt: Das neue Gesetz ist schlecht. Es ist ein Rück-Schritt. Rück-Schritt bedeutet: Etwas wird schlechter als vorher. Man geht zurück zu einem alten Zustand. Man verliert Fortschritte.

Das bedeutet: Es wird schlechter als vorher. Die Kranken-Häuser sollen weniger Regeln haben. Das ist gefährlich für die Patienten. Besonders schlimm findet Verena Bentele eine Sache. Es gibt eine Regel für Fach-Abteilungen.

Fach-Abteilungen bedeutet: Bereiche in einem Kranken-Haus. Jede Abteilung macht andere Arbeit. Zum Beispiel: Eine Abteilung für das Herz. Eine andere Abteilung für Knochen. Diese Abteilungen sollen in 30 bis 40 Minuten erreichbar sein. Diese Regel soll weg-fallen.

Das ist schlecht für Menschen auf dem Land. Auf dem Land gibt es weniger Kranken-Häuser. Die Menschen müssen dann sehr weit fahren. Das kann gefährlich werden.

Es gibt noch mehr Probleme mit dem neuen Gesetz. In den Kranken-Häusern sollen weniger Ärzte arbeiten. In den Kranken-Häusern sollen weniger Pfleger arbeiten. Das ist schlecht für die Patienten. Die Kranken-Häuser sind nicht barriere-frei.

Barriere-frei bedeutet: Menschen mit Behinderungen können alles gut nutzen. Zum Beispiel: Aufzüge für Roll-Stuhl-Fahrer. Oder große Schrift für Menschen mit Seh-Problemen. Menschen mit Behinderungen können sie schlecht nutzen.

Wenn Patienten weit fahren müssen, bekommen sie kein Geld zurück. Das ist unfair. Die Patienten-Sicherheit wird nicht besser. Patienten-Sicherheit bedeutet: Kranke Menschen sollen sicher sein. Sie sollen keine neuen Schäden bekommen. Ärzte und Pfleger achten darauf.