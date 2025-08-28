Menu Close

Köln 99ers bereiten sich auf die Europameisterschaft vor

Veröffentlicht am 28.08.2025 09:51 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Junge Frau mit langen dunklen Haaren in einem Sportrollstuhl mit einem Volleyball auf den Knien
Lisa Bergenthal
Foto: RBC Köln 99ers e.V.

KÖLN (kobinet) Für Lisa Bergenthal und ihre Nationalmannschaftskolleginnen stand in der letzten Woche ein intensives Trainingslager mit insgesamt drei Testspielen auf dem Programm. Nach einer kurzen Pause geht es Mitte nächster Woche für die Damen schon wieder weiter mit weiteren Camps. Die Aufgabe für die Rollstuhlbasketballerinnen besteht darin, bei der anstehenden Europameisterschaft die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu schaffen.

Bundestrainer Josef Jaglowski hatte sein Team nach Lobbach eingeladen, um das Team weiter zu entwickeln, das Zusammenspiel weiter zu verbessern und nutzte dabei die drei Testspiele gegen die Damen aus Großbritannien, um einige LineUps zu testen. Bei der diesjährige Auflage des CBH Rechtsanwälte Nations Cup Cologne hatte es mit dem Team Großbritanniens immerhin einen neuen Turniersieger gegeben.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x