Köln 99ers bereiten sich auf die Europameisterschaft vor

Köln
Lisa Bergenthal spielt Roll-stuhl-Basketball.
Sie ist in der deutschen National-Mannschaft.
Das Team für ganz Deutschland.
Letzte Woche hatte das Team ein Trainings-Lager.
Sport-Leute üben zusammen.
Sie wohnen dort für mehrere Tage.
Das Trainings-Lager war sehr intensiv.
Sehr anstrengend und viel.
Die Spielerinnen hatten 3 Test-Spiele.
Übungs-Spiele vor wichtigen Spielen.
Mitte nächster Woche beginnt das nächste Camp.
Die Roll-stuhl-Basketball-Spielerinnen haben ein wichtiges Ziel.
Sie wollen sich für die Welt-Meisterschaft qualifizieren.
Du darfst mit-machen.
Du musst vorher gut genug sein.
Die Europa-Meisterschaft ist bald.
Große Sport-Veranstaltung für Europa-Länder.
Dort können sie sich für die WM qualifizieren.
Die WM ist nächstes Jahr.
Welt-Meisterschaft für alle Länder der Welt.
Bundes-Trainer Josef Jaglowski leitete das Training.
Chef von der National-Mannschaft.
Er sagt den Spielern was sie tun sollen.
Das Training war in Lobbach.
Das Team soll besser werden.
Das Zusammen-Spiel soll besser werden.
Alle Spieler arbeiten gut zusammen.
Es gab 3 Test-Spiele gegen Groß-Britannien.
Der Trainer testete verschiedene Aufstellungen.
Welche Spieler zusammen spielen.
Es gab auch ein Turnier in Köln.
Wett-Kampf mit mehreren Teams.
Das Turnier heißt CBH Rechts-Anwälte Nations Cup Cologne.
Groß-Britannien hat das Turnier gewonnen.
Das war das erste Mal.
KÖLN (kobinet) Für Lisa Bergenthal und ihre Nationalmannschaftskolleginnen stand in der letzten Woche ein intensives Trainingslager mit insgesamt drei Testspielen auf dem Programm. Nach einer kurzen Pause geht es Mitte nächster Woche für die Damen schon wieder weiter mit weiteren Camps. Die Aufgabe für die Rollstuhlbasketballerinnen besteht darin, bei der anstehenden Europameisterschaft die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu schaffen.
Bundestrainer Josef Jaglowski hatte sein Team nach Lobbach eingeladen, um das Team weiter zu entwickeln, das Zusammenspiel weiter zu verbessern und nutzte dabei die drei Testspiele gegen die Damen aus Großbritannien, um einige LineUps zu testen. Bei der diesjährige Auflage des CBH Rechtsanwälte Nations Cup Cologne hatte es mit dem Team Großbritanniens immerhin einen neuen Turniersieger gegeben.
KÖLN (kobinet) Für Lisa Bergenthal und ihre Nationalmannschaftskolleginnen stand in der letzten Woche ein intensives Trainingslager mit insgesamt drei Testspielen auf dem Programm. Nach einer kurzen Pause geht es Mitte nächster Woche für die Damen schon wieder weiter mit weiteren Camps. Die Aufgabe für die Rollstuhlbasketballerinnen besteht darin, bei der anstehenden Europameisterschaft die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu schaffen.
Bundestrainer Josef Jaglowski hatte sein Team nach Lobbach eingeladen, um das Team weiter zu entwickeln, das Zusammenspiel weiter zu verbessern und nutzte dabei die drei Testspiele gegen die Damen aus Großbritannien, um einige LineUps zu testen. Bei der diesjährige Auflage des CBH Rechtsanwälte Nations Cup Cologne hatte es mit dem Team Großbritanniens immerhin einen neuen Turniersieger gegeben.
Lesermeinungen