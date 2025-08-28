Köln 99ers bereiten sich auf die Europameisterschaft vor

Köln

Lisa Bergenthal spielt Roll-stuhl-Basketball. Sie ist in der deutschen National-Mannschaft. Das Team für ganz Deutschland. Letzte Woche hatte das Team ein Trainings-Lager. Sport-Leute üben zusammen. Sie wohnen dort für mehrere Tage.

Das Trainings-Lager war sehr intensiv. Sehr anstrengend und viel. Die Spielerinnen hatten 3 Test-Spiele. Übungs-Spiele vor wichtigen Spielen. Mitte nächster Woche beginnt das nächste Camp. Die Roll-stuhl-Basketball-Spielerinnen haben ein wichtiges Ziel.

Sie wollen sich für die Welt-Meisterschaft qualifizieren. Du darfst mit-machen. Du musst vorher gut genug sein. Die Europa-Meisterschaft ist bald. Große Sport-Veranstaltung für Europa-Länder. Dort können sie sich für die WM qualifizieren.

Die WM ist nächstes Jahr. Welt-Meisterschaft für alle Länder der Welt. Bundes-Trainer Josef Jaglowski leitete das Training. Chef von der National-Mannschaft. Er sagt den Spielern was sie tun sollen. Das Training war in Lobbach.

Das Team soll besser werden. Das Zusammen-Spiel soll besser werden. Alle Spieler arbeiten gut zusammen. Es gab 3 Test-Spiele gegen Groß-Britannien. Der Trainer testete verschiedene Aufstellungen. Welche Spieler zusammen spielen.