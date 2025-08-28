In der Selbsthilfegruppe Lebensfreude teilen

Sankt Wendel (kobinet)
Im Land-Kreis Sankt Wendel gibt es einen Selbst-Hilfe-Tag.
Land-Kreis bedeutet: Ein Gebiet mit vielen Städten und Dörfern.
Der Land-Kreis hat ein Amt.
Das Amt kümmert sich um wichtige Sachen.
Selbst-Hilfe-Tag bedeutet: Ein besonderer Tag.
Menschen mit ähnlichen Problemen treffen sich.
Sie helfen sich gegenseitig.
Der Selbst-Hilfe-Tag ist am 14. September 2025.
Das ist ein Sonntag.
Die Zeit ist von 11 Uhr bis 17 Uhr.
Der Ort ist am Bostalsee in Bosen.
Das Motto ist: In der Selbst-Hilfe-Gruppe Lebens-Freude teilen.
Motto bedeutet: Ein kurzer Werbe-Spruch.
Viele Menschen kennen ihn.
Selbst-Hilfe-Gruppe bedeutet: Menschen helfen sich gegenseitig.
Sie haben ähnliche Probleme oder Krankheiten.
17 Selbst-Hilfe-Gruppen machen mit.
Sie zeigen ihre Arbeit.
Sie geben Informationen.
Sie beraten Menschen.
Es gibt auch ein Aktions-Programm.
Aktions-Programm bedeutet: Ein Plan mit vielen Aktionen.
Die Aktionen haben ein gemeinsames Ziel.
Die Veranstalter sind:
Veranstalter bedeutet: Eine Person oder Gruppe.
Der Veranstalter plant eine Veranstaltung.
Der Veranstalter sorgt dafür: Alles läuft gut.
- KISS
KISS bedeutet: Kontakt- und Informations-Stelle für Selbst-Hilfe im Saarland.
KISS hilft Menschen bei Problemen.
- Land-Kreis Sankt Wendel mit dem Gesundheits-Amt
- Gemeinde Nohfelden
Der Platz ist barriere-frei.
Barriere-frei bedeutet: Ohne Hindernisse.
Alle Menschen können etwas benutzen.
Das bedeutet: Auch Menschen mit Behinderung können gut dahin.
Der Platz ist vor der Konzert-Muschel.
Konzert-Muschel bedeutet: Eine große Bühne im Freien.
Sie sieht aus wie eine halbe Muschel.
Du kannst mit dem Bus kommen:
- Vom Bahnhof Türkis-Mühle mit Bus T3 oder Bus R11
- Vom Bahnhof Sankt Wendel mit Bus T2 oder Bus R2
- Halte-Stelle: Camping-Platz Bosen, Nohfelden
Der Eintritt ist frei.
Das bedeutet: Du musst nichts bezahlen.
Mehr Informationen gibt es in einem Falt-Blatt.
Falt-Blatt bedeutet: Ein Blatt Papier zum Falten.
Darauf stehen wichtige Informationen.
SANKT WENDEL (kobinet) Im Landkreis St. Wendel wird der achte Selbsthilfetag Mitte September wieder unter dem Motto "In der Selbsthilfegruppe Lebensfreude teilen" stattfinden. Aussteller aus dem regionalen Selbsthilfe-, Sozial- und Gesundheitsbereich präsentieren sich dann dort der Öffentlichkeit mit Informationen, Beratung und einem Aktionsprogramm. Veranstalter sind die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland (KISS) und der LK Sankt Wendel mit dem Gesundheitsamt, in Kooperation mit der Gemeinde Nohfelden.
Für die Hauptakteure sind siebzehn mitwirkende Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen angemeldet. Sie alle treffen sich am Sonntag, dem 14. September 2025 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr barrierefrei auf dem Platz vor der Konzertmuschel am Bostalsee in Bosen.
Anfahrt mit dem ÖPNV-Anfahrt wird demzufolge die Fahrt ab Bahnhof Türkismühle mit Bus T3 oder Bus R11 beziehungsweise. ab Bahnhof St. Wendel mit Bus T2 oder Bus R2 sein (Halte Campingplatz Bosen, Nohfelden) möglich.
Der Eintritt zu den Veranstaltungen des Selbsthilfetages ist frei. Mehr darüber kann in diesem Faltblatt nachgelesen werden.
