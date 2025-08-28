Mehr Informationen gibt es in einem Falt-Blatt .

Das bedeutet: Auch Menschen mit Behinderung können gut dahin.

Symbol Ausrufezeichen

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

SANKT WENDEL (kobinet) Im Landkreis St. Wendel wird der achte Selbsthilfetag Mitte September wieder unter dem Motto "In der Selbsthilfegruppe Lebensfreude teilen" stattfinden. Aussteller aus dem regionalen Selbsthilfe-, Sozial- und Gesundheitsbereich präsentieren sich dann dort der Öffentlichkeit mit Informationen, Beratung und einem Aktionsprogramm. Veranstalter sind die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland (KISS) und der LK Sankt Wendel mit dem Gesundheitsamt, in Kooperation mit der Gemeinde Nohfelden.

Für die Hauptakteure sind siebzehn mitwirkende Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen angemeldet. Sie alle treffen sich am Sonntag, dem 14. September 2025 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr barrierefrei auf dem Platz vor der Konzertmuschel am Bostalsee in Bosen.

Anfahrt mit dem ÖPNV-Anfahrt wird demzufolge die Fahrt ab Bahnhof Türkismühle mit Bus T3 oder Bus R11 beziehungsweise. ab Bahnhof St. Wendel mit Bus T2 oder Bus R2 sein (Halte Campingplatz Bosen, Nohfelden) möglich.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen des Selbsthilfetages ist frei. Mehr darüber kann in diesem Faltblatt nachgelesen werden.