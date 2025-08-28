Hunger auf Bildungsdaten in einem unverändert selektiven Schulsystem

Düsseldorf

In den Schulen gibt es einen großen Wandel. Dieser Wandel passiert still. Die Schulen arbeiten jetzt mehr mit Computer-Daten. Computer-Daten sind Infos im Computer gespeichert. Sie wollen damit das Lernen besser machen.

Das Start-Chancen-Programm verspricht viel Gutes. Ein Start-Chancen-Programm hilft Schulen mit Geld. Es hilft Kindern beim Lernen besser. Aber die Schüler müssen mehr Tests machen. Diese Tests prüfen ihre Leistungen. Das Schul-System bleibt aber gleich.

Es teilt die Schüler in gut und schlecht ein. Die Politik hat ein Ziel. Die Wissenschaft hat das gleiche Ziel. Sie wollen ein Bildungs-Verlaufs-Register machen. Ein Bildungs-Verlaufs-Register ist eine große Computer-Liste. Da stehen alle Infos über Schüler drin.

Jeder Schüler bekommt eine eigene Nummer. Dr. Brigitte Schumann schreibt darüber. Eine Bildungs-Journalistin schreibt über Schulen. Sie schreibt für Zeitungen. Sie sagt: Wir sollten über dieses Ziel sprechen. Wir müssen fragen: Ist das sinnvoll?