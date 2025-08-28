Hans-Willis philosophische Top-Meldung der Woche

Staufen (kobinet)

Vor 125 Jahren ist Friedrich Nietzsche gestorben. Das war am 25. August 1900. Friedrich Nietzsche war ein Philosoph. Ein Philosoph denkt viel nach. Er sucht Antworten auf schwere Fragen.

Friedrich Nietzsche hatte schlechte Augen. Er war oft krank. Er war also ein Mensch mit Behinderung. Eine Behinderung bedeutet: Etwas ist schwieriger zu machen. Der Körper oder das Denken funktioniert anders. Damals gab es noch keine Schwer-Behinderten-Ausweise.

Ein Ausweis ist ein wichtiges Papier. Ein Schwer-Behinderten-Ausweis ist ein besonderer Ausweis. Den Ausweis bekommen Menschen mit einer schweren Behinderung. Nietzsche hätte so einen Ausweis nicht gewollt.

Nietzsche sagte: Ich bin ein Mensch! Er wollte nicht als behinderter Mensch gesehen werden. Er wollte einfach als Mensch gesehen werden. Das wollen heute auch Ralph Milewski und andere Menschen.

Nietzsche mochte die reichen Bürger nicht. Bürger sind Menschen die in einem Land leben. Sie haben Rechte und Pflichten. Er wollte nicht bei ihnen dabei sein. Das ist wie bei Hans-Willi Weis heute. Beide Philosophen denken ähnlich.

Nietzsche dachte gern nach. Heute mögen viele Menschen das Denken nicht. Manche Menschen werden sogar böse. Sie wollen nicht nachdenken.