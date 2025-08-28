Menu Close

Dabei beim Oldenburger Hospizlauf

Veröffentlicht am 28.08.2025 von Ottmar Miles-Paul
Foto: Susanne Göbel

Oldenburg in Holstein (kobinet) Für die Behindertenbeauftragte der Stadt Oldenburg in Holstein, Martina Scheel, gehört es dazu, vernetzt zu denken und möglichst viele Akteur*innen mit ins Boot zu bekommen, wenn es darum geht, Verbesserungen für behinderte Menschen zu erreichen. Deshalb mischt sie bei vielen Aktivitäten in der Stadt im hohen Norden mit und macht dafür Werbuung. So zum Beispiel für den Oldenburger Hospizlauf, der am 13. September 2025 als Benefizlauf für das Hospiz Ostholstein stattfindet.

Link zu weiteren Infos zum Hospizlauf in Oldenburg in Holstein

Ottmar Miles-Paul Nachricht

