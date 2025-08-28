Dabei beim Oldenburger Hospizlauf

Oldenburg in Holstein (kobinet)
Martina Scheel ist Behinderten-Beauftragte der Stadt Oldenburg in Holstein.
Behinderten-Beauftragte bedeutet: Diese Person hilft Menschen mit Behinderung.
Sie arbeitet für die Stadt.
Sie kümmert sich um behinderte Menschen.
Sie hilft dabei das Leben besser zu machen.
Martina Scheel arbeitet mit vielen Menschen zusammen.
Sie denkt: Viele Menschen sollen mit-machen.
Dann können wir mehr erreichen.
Deshalb macht sie bei Stadt-Aktionen mit.
Jetzt macht sie Werbung für den Oldenburger Hospiz-Lauf.
Hospiz-Lauf bedeutet: Menschen laufen oder gehen zusammen.
Das Geld geht an ein Hospiz.
Der Lauf ist am 13. September 2025.
Das ist ein Benefiz-Lauf.
Benefiz-Lauf bedeutet: Lauf für einen guten Zweck.
Menschen laufen mit.
Das Geld hilft anderen Menschen.
Mit dem Lauf sammeln wir Geld.
Das Geld ist für das Hospiz Ost-Holstein.
Ost-Holstein bedeutet: Das ist ein Kreis in Schleswig-Holstein.
Dort gibt es viele Städte und Dörfer.
Ein Hospiz ist ein Haus für schwer kranke Menschen.
Hospiz bedeutet: Dort leben schwer kranke Menschen.
Die Menschen werden dort gut gepflegt.
Das Hospiz hilft auch den Familien.
Oldenburg in Holstein (kobinet) Für die Behindertenbeauftragte der Stadt Oldenburg in Holstein, Martina Scheel, gehört es dazu, vernetzt zu denken und möglichst viele Akteur*innen mit ins Boot zu bekommen, wenn es darum geht, Verbesserungen für behinderte Menschen zu erreichen. Deshalb mischt sie bei vielen Aktivitäten in der Stadt im hohen Norden mit und macht dafür Werbuung. So zum Beispiel für den Oldenburger Hospizlauf, der am 13. September 2025 als Benefizlauf für das Hospiz Ostholstein stattfindet.
Link zu weiteren Infos zum Hospizlauf in Oldenburg in Holstein
