Dabei beim Oldenburger Hospizlauf

Oldenburg in Holstein (kobinet)

Martina Scheel ist Behinderten-Beauftragte der Stadt Oldenburg in Holstein. Behinderten-Beauftragte bedeutet: Diese Person hilft Menschen mit Behinderung. Sie arbeitet für die Stadt. Sie kümmert sich um behinderte Menschen. Sie hilft dabei das Leben besser zu machen.

Martina Scheel arbeitet mit vielen Menschen zusammen. Sie denkt: Viele Menschen sollen mit-machen. Dann können wir mehr erreichen. Deshalb macht sie bei Stadt-Aktionen mit.

Jetzt macht sie Werbung für den Oldenburger Hospiz-Lauf. Hospiz-Lauf bedeutet: Menschen laufen oder gehen zusammen. Das Geld geht an ein Hospiz. Der Lauf ist am 13. September 2025. Das ist ein Benefiz-Lauf. Benefiz-Lauf bedeutet: Lauf für einen guten Zweck.

Menschen laufen mit. Das Geld hilft anderen Menschen. Mit dem Lauf sammeln wir Geld. Das Geld ist für das Hospiz Ost-Holstein. Ost-Holstein bedeutet: Das ist ein Kreis in Schleswig-Holstein. Dort gibt es viele Städte und Dörfer.