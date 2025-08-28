Bringt Koalitionsklausur Durchbruch für mehr Barrierefreiheit?

Berlin (kobinet)

Die Bundes-Ministerin für Arbeit und Soziales heißt Bärbel Bas. Sie hatte im Juli 2025 eine Reform angekündigt. Reform bedeutet: Etwas wird verändert. Ein Gesetz wird besser gemacht. Das Ziel ist: Alles soll besser funktionieren. Die Reform soll das Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz verbessern.

Das Gesetz hilft Menschen mit Behinderung. Es soll Gleichstellung schaffen. Das Gesetz soll mehr Barriere-Freiheit bringen. Aber die Reform hängt noch fest. Die Ressort-Abstimmung läuft noch. Ressort-Abstimmung bedeutet: Die Minister sprechen miteinander.

Jeder Minister ist für ein Thema zuständig. Sie müssen sich einigen. Die verschiedenen Ministerien müssen sich einigen. Das Wirtschafts-Ministerium wird von der CDU geleitet. Das Innen-Ministerium wird von der CSU geleitet. Diese beiden Ministerien blockieren die Reform.

Deshalb kann die Verbände-Anhörung noch nicht starten. Verbände-Anhörung bedeutet: Gruppen von Menschen werden gefragt. Diese Gruppen kennen sich gut aus. Die Politik hört auf ihre Meinung. Die Vereine für behinderte Menschen können noch nicht mitreden. Der Kabinetts-Beschluss sollte Anfang August 2025 kommen.

Kabinetts-Beschluss bedeutet: Die Regierung entscheidet etwas. Das Kabinett sind alle Minister zusammen. Das ist noch nicht passiert. Heute beginnt eine Klausur-Tagung in Würzburg. Klausur-Tagung bedeutet: Politiker treffen sich für mehrere Tage. Sie gehen weg von ihrem Büro.

Sie sprechen über wichtige Themen. Die Führung von CDU, SPD und CSU trifft sich dort. Viele behinderte Menschen fragen sich: Kommt jetzt Bewegung in das Gesetz? Die Reform ist wahrscheinlich nicht das wichtigste Thema der Tagung. Es gibt gerade andere große Probleme. Aber das Thema Barriere-Freiheit scheint wichtig zu sein.

Sonst hätten die Ministerien das Vorhaben nicht aufgehalten. Die LIGA Selbst-Vertretung kann die Verzögerung nicht verstehen. Die LIGA Selbst-Vertretung ist eine Gruppe. In der Gruppe sind Menschen mit Behinderungen. Diese Menschen sprechen für sich selbst. Der Gesetz-Entwurf ist schon schwach ausgestattet.