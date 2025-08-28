Aufruf zur Einreichung von Hörfilm-Produktionen für den Deutschen Hörfilmpreis 2026

Berlin (kobinet)

Am 24. März 2026 gibt es einen Preis. Der Preis heißt Deutscher Hör-Film-Preis. Den Preis gibt der Deutsche Blinden- und Seh-Behinderten-Verband. Seh-behinderte Menschen können nicht gut sehen. Die Abkürzung ist DBSV. Es ist der 24. Hör-Film-Preis.

Bis zum 15. Oktober 2025 können Sie Filme vorschlagen. Es gibt 6 Gruppen für Filme: - Spiel-Film im Kino - Spiel-Film im TV oder Internet - Serie Eine Serie ist eine Folge von Filmen mit der gleichen Geschichte.

- Dokumentation Eine Dokumentation ist ein Film über echte Geschichten. - Kinder- und Jugend-Film - Film-Erbe Film-Erbe sind alte wichtige Filme.

Sie müssen Angaben zu Ihrem Film machen. Sie müssen auch sagen: War eine blinde Person dabei? War eine seh-behinderte Person dabei? Diese Person soll bei der Audio-Beschreibung geholfen haben. Audio-Beschreibung bedeutet: Jemand erklärt das Bild für blinde Menschen.

Sie müssen auch sagen: Wann wurde die Audio-Beschreibung gemacht? Wann konnten die Menschen den Film sehen? Wo konnten sie den Film sehen? Mehr Infos finden Sie hier: www.deutscher-hoerfilmpreis.de

Hör-Filme helfen blinden Menschen. Hör-Filme helfen seh-behinderten Menschen. Diese Menschen können dann Filme richtig verstehen. Diese Menschen können Filme genießen.

Hör-Filme haben eine Audio-Beschreibung. Die Abkürzung ist AD. Die Audio-Beschreibung erklärt das Bild. Sie erklärt: Was passiert im Film? Wie sehen die Menschen aus? Wie bewegen sich die Menschen?

Die Beschreibung kommt zwischen den Gesprächen. Dann hören die Menschen alles. Den Deutschen Hör-Film-Preis gibt es seit 2002. Der Preis wird jedes Jahr in Berlin vergeben. Der Preis hat auch einen Spitz-Namen. Spitz-Namen sind kurze Namen für Menschen oder Dinge.

Der Spitz-Name ist ADele. Sie finden den Deutschen Hör-Film-Preis auch im Internet: Bei Facebook: www.facebook.com/Deutscher.Hoerfilmpreis Facebook ist eine Internet-Seite. Menschen können dort miteinander sprechen.