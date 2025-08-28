Aufruf zur Einreichung von Hörfilm-Produktionen für den Deutschen Hörfilmpreis 2026

Berlin (kobinet)
Am 24. März 2026 gibt es einen Preis.
Der Preis heißt Deutscher Hör-Film-Preis.
Den Preis gibt der Deutsche Blinden- und Seh-Behinderten-Verband.
Seh-behinderte Menschen können nicht gut sehen.
Die Abkürzung ist DBSV.
Es ist der 24. Hör-Film-Preis.
Bis zum 15. Oktober 2025 können Sie Filme vorschlagen.
Es gibt 6 Gruppen für Filme:
- Spiel-Film im Kino
- Spiel-Film im TV oder Internet
- Serie
Eine Serie ist eine Folge von Filmen mit der gleichen Geschichte.
- Dokumentation
Eine Dokumentation ist ein Film über echte Geschichten.
- Kinder- und Jugend-Film
- Film-Erbe
Film-Erbe sind alte wichtige Filme.
Sie müssen Angaben zu Ihrem Film machen.
Sie müssen auch sagen: War eine blinde Person dabei?
War eine seh-behinderte Person dabei?
Diese Person soll bei der Audio-Beschreibung geholfen haben.
Audio-Beschreibung bedeutet: Jemand erklärt das Bild für blinde Menschen.
Sie müssen auch sagen: Wann wurde die Audio-Beschreibung gemacht?
Wann konnten die Menschen den Film sehen?
Wo konnten sie den Film sehen?
Mehr Infos finden Sie hier: www.deutscher-hoerfilmpreis.de
Hör-Filme helfen blinden Menschen.
Hör-Filme helfen seh-behinderten Menschen.
Diese Menschen können dann Filme richtig verstehen.
Diese Menschen können Filme genießen.
Hör-Filme haben eine Audio-Beschreibung.
Die Abkürzung ist AD.
Die Audio-Beschreibung erklärt das Bild.
Sie erklärt: Was passiert im Film?
Wie sehen die Menschen aus?
Wie bewegen sich die Menschen?
Die Beschreibung kommt zwischen den Gesprächen.
Dann hören die Menschen alles.
Den Deutschen Hör-Film-Preis gibt es seit 2002.
Der Preis wird jedes Jahr in Berlin vergeben.
Der Preis hat auch einen Spitz-Namen.
Spitz-Namen sind kurze Namen für Menschen oder Dinge.
Der Spitz-Name ist ADele.
Sie finden den Deutschen Hör-Film-Preis auch im Internet:
Bei Facebook: www.facebook.com/Deutscher.Hoerfilmpreis
Facebook ist eine Internet-Seite.
Menschen können dort miteinander sprechen.
Bei Instagram: www.instagram.com/hoerfilmpreis
Instagram ist eine Internet-Seite für Bilder.
Menschen können dort Bilder zeigen.
Berlin (kobinet) Am 24. März 2026 verleiht der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) zum 24. Mal den Deutschen Hörfilmpreis. Noch bis zum 15. Oktober 2025 können Vorschläge für Hörfilm-Produktionen in den folgenden sechs Kategorien eingereicht werden: - Spielfilm Kino - Spielfilm TV/Mediatheken/Streaming - Serie - Dokumentation - Kinder-/Jugendfilm - Filmerbe
In den Einreichungsrichtlinien wird neben den Angaben zum Film darum gebeten, bei der Vorstellung des Audiodeskriptions-Teams explizit auch zu benennen, ob und in welcher Funktion eine blinde oder sehbehinderte Person an der Erstellung beteiligt war. Weitere wichtige Angaben sind das Produktionsjahr der Audiodeskription sowie wann und über welchen Ausstrahlungsweg sie für das Publikum zugänglich gemacht wurde.
Weitere Informationen und die Einreichungsrichtlinien sind zu finden unter: www.deutscher-hoerfilmpreis.de.
Hörfilme ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, Filme als Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Diese Filme sind mit einer Audiodeskription (AD) versehen, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreibt. Diese Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen.
Der Deutsche Hörfilmpreis wird seit 2002 jährlich in Berlin vergeben. In Anlehnung an den Begriff Audiodeskription (AD) wird der Preis auch „ADele“ genannt.
Besuchen Sie den Deutschen Hörfilmpreis auf Facebook www.facebook.com/Deutscher.Hoerfilmpreis
oder bei Instagram www.instagram.com/hoerfilmpreis.
Berlin (kobinet) Am 24. März 2026 verleiht der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) zum 24. Mal den Deutschen Hörfilmpreis. Noch bis zum 15. Oktober 2025 können Vorschläge für Hörfilm-Produktionen in den folgenden sechs Kategorien eingereicht werden: - Spielfilm Kino - Spielfilm TV/Mediatheken/Streaming - Serie - Dokumentation - Kinder-/Jugendfilm - Filmerbe
In den Einreichungsrichtlinien wird neben den Angaben zum Film darum gebeten, bei der Vorstellung des Audiodeskriptions-Teams explizit auch zu benennen, ob und in welcher Funktion eine blinde oder sehbehinderte Person an der Erstellung beteiligt war. Weitere wichtige Angaben sind das Produktionsjahr der Audiodeskription sowie wann und über welchen Ausstrahlungsweg sie für das Publikum zugänglich gemacht wurde.
Weitere Informationen und die Einreichungsrichtlinien sind zu finden unter: www.deutscher-hoerfilmpreis.de.
Hörfilme ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, Filme als Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Diese Filme sind mit einer Audiodeskription (AD) versehen, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreibt. Diese Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen.
Der Deutsche Hörfilmpreis wird seit 2002 jährlich in Berlin vergeben. In Anlehnung an den Begriff Audiodeskription (AD) wird der Preis auch „ADele“ genannt.
Besuchen Sie den Deutschen Hörfilmpreis auf Facebook www.facebook.com/Deutscher.Hoerfilmpreis
oder bei Instagram www.instagram.com/hoerfilmpreis.
Lesermeinungen