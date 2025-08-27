Vereint im Humor beim Landeswohlfahrtsverband Hessen in Kassel



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Kassel (kobinet) Der Landes-Wohlfahrts-Verband Hessen hat Probleme. Landes-Wohlfahrts-Verband bedeutet: Ein Verein hilft Menschen in einem Bundes-Land. Der Verein gibt Geld für soziale Arbeit. Zum Beispiel für alte Menschen. Oder für Menschen mit Behinderung. Es gibt weniger Geld. Deshalb gab es am 19. August 2025 eine Demo. Demo bedeutet: Menschen treffen sich. Sie sagen laut ihre Meinung. Über 600 Menschen haben protestiert. Am 26. August 2025 war etwas Schönes. Es war im Ständehaus. Ständehaus bedeutet: Ein altes Gebäude. Früher trafen sich dort wichtige Menschen. Sie sprachen über Politik. Heute sind oft Museen in diesen Häusern. Das Ständehaus gehört zum Verband in Kassel. Die Adresse ist: Ständeplatz 6-10. Dort haben sich Menschen getroffen. Bis 12. September 2025 gibt es eine Ausstellung. Ausstellung bedeutet: Menschen können sich Bilder anschauen. Die Bilder hängen in einem Museum. Besucher lernen dabei neue Sachen. Der Titel ist: Vereint im Humor. Es gibt Cartoons von Phil Hubbe. Cartoons bedeutet: Lustige Bilder mit gezeichneten Figuren. Menschen und Tiere sehen nicht echt aus. Cartoons gibt es in Zeitungen. Es sind 40 Karikaturen zu sehen. Karikaturen bedeutet: Lustige Bilder von Menschen. Die Künstler malen Menschen übertrieben. Das sieht witzig aus. Die Cartoons haben 2 Themen: Das Leben von Menschen mit Behinderung. Und die deutsche Einheit. Deutsche Einheit bedeutet: Am 3. Oktober ist Feiertag. Dann denken wir an die Wieder-Vereinigung. Das Ständehaus ist ein Ort der Demokratie. Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit. Alle Menschen dürfen mit-entscheiden. 2025 ist das 35. Jahr der Wieder-Vereinigung. Wieder-Vereinigung bedeutet: Deutschland war geteilt. Es gab Ost-Deutschland und West-Deutschland. 1990 wurden beide Teile wieder 1 Land. Der LWV will daran erinnern. Am 6. September 2025 ist Museums-Nacht in Kassel. Museums-Nacht bedeutet: Viele Museen haben abends geöffnet. Menschen können bis spät in der Nacht Ausstellungen besuchen. Die Ausstellung ist von 17.00 bis 1.00 Uhr offen. Phil Hubbe zeichnet lustige Bilder. Er stellt zum 3. Mal im Ständehaus aus. Er zeichnet verrückte Alltags-Situationen. Die Menschen müssen diese Situationen meistern. Hubbes Motto ist: Lachen ist erlaubt. Seine Cartoons sind beliebt. Viele Menschen finden sie gut. Auch Menschen mit Behinderung mögen sie. Ein Beispiel von der Ausstellung: Eine Person fragt: Behinderte oder Menschen mit Behinderung? Wie nennt ihr euch selbst? Eine Person im Rollstuhl antwortet: Rainer. Eine Person mit Blinden-Stock antwortet: Ich bin Sabine. Mehr Infos über die Ausstellung Plakat zur Ausstellung von Phil Hubbe

Foto: Phil Hubbe

Kassel (kobinet) Beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) geht es derzeit angesichts geplanter Einsparungen und einer Demonstration von über 600 Menschen gegen geplante Kürzungen am 19. August 2025 nicht gerade lustig zu. Am 26. August 2025 versammelten sich im Ständehaus, dem Sitz des Verbandes in Kassel, Ständeplatz 6-10, jedoch eine Reihe von Menschen im Zeichen des Humors. Dort zeigt der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen noch bis zum 12. September 2025 die Ausstellung "Vereint im Humor – Un-Korrekte Cartoons von Phil Hubbe". In der Ausstellung sind 40 Karikaturen des Cartoonisten zu sehen, die sich zum einen mit dem schwierigen Alltag von Menschen mit Behinderungen und zum anderen mit der deutschen Einheit beschäftigen. Mit der Präsentation der Einheits-Cartoons im Ständehaus will der LWV an einem der Orte der Demokratie – im 35. Jahr der Wiedervereinigung – an dieses wichtige deutsche Kapitel erinnern. Die Ausstellung ist auch im Rahmen der Kasseler Museumsnacht am 6. September 2025 von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen.



Kassel (kobinet) Beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) geht es derzeit angesichts geplanter Einsparungen und einer Demonstration von über 600 Menschen gegen geplante Kürzungen am 19. August 2025 nicht gerade lustig zu. Am 26. August 2025 versammelten sich im Ständehaus, dem Sitz des Verbandes in Kassel, Ständeplatz 6-10, jedoch eine Reihe von Menschen im Zeichen des Humors. Dort zeigt der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen noch bis zum 12. September 2025 die Ausstellung "Vereint im Humor – Un-Korrekte Cartoons von Phil Hubbe". In der Ausstellung sind 40 Karikaturen des Cartoonisten zu sehen, die sich zum einen mit dem schwierigen Alltag von Menschen mit Behinderungen und zum anderen mit der deutschen Einheit beschäftigen. Mit der Präsentation der Einheits-Cartoons im Ständehaus will der LWV an einem der Orte der Demokratie – im 35. Jahr der Wiedervereinigung – an dieses wichtige deutsche Kapitel erinnern. Die Ausstellung ist auch im Rahmen der Kasseler Museumsnacht am 6. September 2025 von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen. Mit spitzer Feder zeichnet Hubbe, der bereits zum dritten Mal im Ständehaus ausstellt, absurde Alltags-Situationen, die von den Menschen zu meistern sind. Unerheblich, welches Thema Hubbe zu Papier bringt: Getreu dem Motto „Lachen erlaubt“ führen seine Cartoons in der Öffentlichkeit, aber gerade auch bei Betroffenen, zu sehr viel positiver Resonanz. Auf dem Plakat zur Ausstellung Vereint im Humor fragt eine vermeintlich nichtbehinderte Person: „Behinderte“ oder „Menschen mit Behinderung“ … Wie nennt ihr euch denn selbst? Eine rollstuhlnutzende Person antwortet „Rainer“ und eine Person mit Blindenstock antwortet „Ich bin die Sabine“. Link zu weiteren Infos zur Ausstellung des LWV Hessen

Plakat zur Ausstellung von Phil Hubbe

Foto: Phil Hubbe

Kassel (kobinet) Beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) geht es derzeit angesichts geplanter Einsparungen und einer Demonstration von über 600 Menschen gegen geplante Kürzungen am 19. August 2025 nicht gerade lustig zu. Am 26. August 2025 versammelten sich im Ständehaus, dem Sitz des Verbandes in Kassel, Ständeplatz 6-10, jedoch eine Reihe von Menschen im Zeichen des Humors. Dort zeigt der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen noch bis zum 12. September 2025 die Ausstellung "Vereint im Humor – Un-Korrekte Cartoons von Phil Hubbe". In der Ausstellung sind 40 Karikaturen des Cartoonisten zu sehen, die sich zum einen mit dem schwierigen Alltag von Menschen mit Behinderungen und zum anderen mit der deutschen Einheit beschäftigen. Mit der Präsentation der Einheits-Cartoons im Ständehaus will der LWV an einem der Orte der Demokratie – im 35. Jahr der Wiedervereinigung – an dieses wichtige deutsche Kapitel erinnern. Die Ausstellung ist auch im Rahmen der Kasseler Museumsnacht am 6. September 2025 von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen.

Mit spitzer Feder zeichnet Hubbe, der bereits zum dritten Mal im Ständehaus ausstellt, absurde Alltags-Situationen, die von den Menschen zu meistern sind. Unerheblich, welches Thema Hubbe zu Papier bringt: Getreu dem Motto „Lachen erlaubt“ führen seine Cartoons in der Öffentlichkeit, aber gerade auch bei Betroffenen, zu sehr viel positiver Resonanz.

Auf dem Plakat zur Ausstellung Vereint im Humor fragt eine vermeintlich nichtbehinderte Person: „Behinderte“ oder „Menschen mit Behinderung“ … Wie nennt ihr euch denn selbst? Eine rollstuhlnutzende Person antwortet „Rainer“ und eine Person mit Blindenstock antwortet „Ich bin die Sabine“.

Link zu weiteren Infos zur Ausstellung des LWV Hessen