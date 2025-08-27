Menu Close

Vereint im Humor beim Landeswohlfahrtsverband Hessen in Kassel

Veröffentlicht am 27.08.2025 08:15 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zur Ausstellung von Phil Hubbe
Plakat zur Ausstellung von Phil Hubbe
Foto: Phil Hubbe

Kassel (kobinet) Beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) geht es derzeit angesichts geplanter Einsparungen und einer Demonstration von über 600 Menschen gegen geplante Kürzungen am 19. August 2025 nicht gerade lustig zu. Am 26. August 2025 versammelten sich im Ständehaus, dem Sitz des Verbandes in Kassel, Ständeplatz 6-10, jedoch eine Reihe von Menschen im Zeichen des Humors. Dort zeigt der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen noch bis zum 12. September 2025 die Ausstellung "Vereint im Humor – Un-Korrekte Cartoons von Phil Hubbe". In der Ausstellung sind 40 Karikaturen des Cartoonisten zu sehen, die sich zum einen mit dem schwierigen Alltag von Menschen mit Behinderungen und zum anderen mit der deutschen Einheit beschäftigen. Mit der Präsentation der Einheits-Cartoons im Ständehaus will der LWV an einem der Orte der Demokratie – im 35. Jahr der Wiedervereinigung – an dieses wichtige deutsche Kapitel erinnern. Die Ausstellung ist auch im Rahmen der Kasseler Museumsnacht am 6. September 2025 von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen.

Mit spitzer Feder zeichnet Hubbe, der bereits zum dritten Mal im Ständehaus ausstellt, absurde Alltags-Situationen, die von den Menschen zu meistern sind. Unerheblich, welches Thema Hubbe zu Papier bringt: Getreu dem Motto „Lachen erlaubt“ führen seine Cartoons in der Öffentlichkeit, aber gerade auch bei Betroffenen, zu sehr viel positiver Resonanz.

Auf dem Plakat zur Ausstellung Vereint im Humor fragt eine vermeintlich nichtbehinderte Person: „Behinderte“ oder „Menschen mit Behinderung“ … Wie nennt ihr euch denn selbst? Eine rollstuhlnutzende Person antwortet „Rainer“ und eine Person mit Blindenstock antwortet „Ich bin die Sabine“.

Link zu weiteren Infos zur Ausstellung des LWV Hessen

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x