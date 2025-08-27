Studie zeigt Einblicke in die Lebensrealität von Menschen mit Querschnittlähmung

LOBBACH (kobinet)

Die Internationale Rücken-Mark-Gesellschaft macht etwas Besonderes. Das ist eine Gruppe von Ärzten. Die Ärzte kommen aus vielen Ländern. Sie helfen Menschen mit kaputtem Rücken-Mark. Das Rücken-Mark ist sehr wichtig für den Körper. Wenn es kaputt ist können Menschen nicht mehr laufen.

Sie ruft zum 10. Mal auf. Es ist der Internationale Tag der Querschnitt-Lähmung. Querschnitt-Lähmung bedeutet: Ein Mensch kann seine Beine nicht mehr bewegen. Das passiert wenn das Rücken-Mark kaputt ist. Das Rücken-Mark ist wie ein Kabel im Körper. Wenn das Kabel kaputt ist funktionieren die Beine nicht mehr.

Das ist der SCI-Day. SCI bedeutet: Spinal Cord Injury. Das heißt auf Deutsch: Rücken-Mark-Verletzung.

Das Thema in diesem Jahr ist: Sturz-Prävention. Prävention bedeutet: Man handelt bevor etwas Schlimmes passiert. So verhindert man das Schlimme. Sturz-Prävention bedeutet also: Stürze verhindern. Das bedeutet: Menschen vor dem Fallen schützen. Ältere Menschen fallen oft hin.

Das kann sehr gefährlich sein. Deshalb macht man Übungen. Man macht die Wohnung auch sicherer. So kann man das Rücken-Mark schützen.

Die Deutsche Medizinische Gesellschaft für Paraplegiologie hat neue Ergebnisse. Paraplegiologie bedeutet: Die Wissenschaft von Querschnitt-Lähmungen. Das ist ein Fach-Bereich in der Medizin. Ärzte lernen dort alles über das Rücken-Mark. Sie helfen Menschen mit kaputtem Rücken-Mark. Sie wissen wie man diese Menschen behandelt.

Die Gesellschaft heißt kurz: DMGP. Die Ergebnisse kommen aus einer großen Befragung. Die Befragung heißt: German Spinal Cord Injury Survey. Kurz: GerSCI.

Die Befragung zeigt: Wie leben Menschen mit Querschnitt-Lähmung in Deutschland? Die Klinik für Paraplegiologie hat die Befragung gemacht. Die Klinik gehört zum Universitäts-Klinikum Heidelberg.

Die Welt-Gesundheits-Organisation hat die Studie begonnen. Die Welt-Gesundheits-Organisation heißt kurz: WHO. WHO hilft kranken Menschen. WHO ist eine wichtige Behörde. Die Internationale Rücken-Mark-Gesellschaft hat auch mitgemacht. Auch die Internationale Gesellschaft für Rehabilitations-Medizin hat mitgemacht.

Rehabilitation bedeutet wieder gesund werden. Etwas wird wieder so wie früher. Rehabilitations-Medizin bedeutet: Ärzte helfen kranken Menschen wieder gesund zu werden. Die Menschen lernen wieder laufen oder sprechen. Die Ärzte machen Übungen mit den Menschen. So können die Menschen wieder besser leben.

32 Länder auf der ganzen Welt haben mitgemacht. Das war in den Jahren 2023 und 2024. In Deutschland haben 15 Zentren der DMGP mitgemacht.

Die Deutsche Stiftung Querschnitt-Lähmung hat Geld gegeben. Die Deutsche Stiftung Querschnitt-Lähmung heißt kurz: DSQ. So konnten die Forscher 23.600 betroffene Personen anschreiben. 2.670 Personen haben geantwortet. Sie haben 90 Fragen beantwortet. 90 Prozent haben online geantwortet.

20 Prozent aller Querschnitt-Lähmungen kommen durch Stürze. Das ist in Deutschland so. Die meisten Stürze führen zu Lähmungen an Armen und Beinen. Das heißt: Tetraplegie. Tetraplegie bedeutet: Arme und Beine können sich nicht bewegen. Das passiert bei einer schweren Rücken-Mark-Verletzung.

Die Verletzung ist am Hals passiert. Deshalb funktionieren Arme und Beine nicht mehr.

Die Ergebnisse der GerSCI-Befragung zeigen schwere Folgen. Eine Querschnitt-Lähmung bedeutet nicht nur: Man braucht einen Roll-Stuhl. Es gibt noch viele andere Probleme:

Fast 50 Prozent aller Befragten haben starke Schmerzen. Die Schmerzen sind sehr stark bis extrem stark.

Über ein Drittel hat Probleme mit Blase und Darm. Diese Probleme sind sehr groß.

Über 40 Prozent haben Probleme mit der Sexualität. Diese Einschränkungen sind sehr groß.

PD. Dr. med. Andreas Badke ist der erste Vorsitzende der DMGP. Er sagt: Die GerSCI-Zahlen zeigen etwas Wichtiges. Eine Querschnitt-Lähmung bedeutet einen sehr großen Verlust. Man verliert viel Selbständigkeit. Man verliert viel Lebens-Qualität.

Das ist eine große Herausforderung. Die medizinische Versorgung ist schwierig. Die Hilfs-Mittel-Versorgung ist schwierig. Die gesellschaftliche Teil-Habe ist schwierig. Teil-Habe bedeutet: Menschen können mit-machen in der Gesellschaft. Sie können arbeiten und Freunde haben.

Sie können ihre Meinung sagen.

Deshalb sind öffentliche Präventions-Kampagnen wichtig. Präventions-Kampagnen bedeutet: Viele Menschen informieren über Gesundheit. Sie wollen Krankheiten verhindern. Sie machen Plakate und Filme dafür. So bleiben mehr Menschen gesund. Präventions-Kampagnen sollen über Sturz-Risiken aufklären.

Junge Menschen sollen wissen: Nicht ins flache Wasser springen. Ältere Menschen sollen wissen: Wie man Stürze zu Hause verhindert.

Die GerSCI-Erhebung wurde zum zweiten Mal gemacht. Die erste war 2017. Jetzt können die Forscher Veränderungen über die Zeit sehen. Das hilft bei gezielten Verbesserungen. Die Versorgung kann besser werden. Die Inklusion kann besser werden.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen.