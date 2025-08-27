Menu Close

Mehr als ein Etikett

Veröffentlicht am 27.08.2025 07:16 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Kolumne (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Alper Senlik
Foto: privat

Ahlen (kobinet) "Wir gehören in die Parlamente, in die Vorstände und in die Gremien", das hatte Alper Senlik vor kurzem in einem Interview mit den kobinet-nachrichten betont. Nun meldet sich der 26Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Ahlen mit einer Kolumne für die kobinet-nachrichten zu Wort und stellt klar: "Wir sind mehr als ein Etikett."

Kolumne von Alper Senlik

Oft ist es das Erste, was andere sehen: die Behinderung. Schnell wird man auf ein Etikett reduziert, auf eine vermeintliche Einschränkung, auf das, was angeblich „nicht geht“. Doch so funktioniert Leben nicht ‒ und auch Identität nicht.

Ich bin nicht nur „der Blinde“. Ich bin Berater, Aktivist, Familienmensch, politisch Engagierter. Ich habe Stärken, Schwächen, Träume und Ideen ‒ genau wie alle anderen auch. Meine Behinderung begleitet mich, aber sie bestimmt nicht allein, wer ich bin.

Stereotype machen es uns schwer. Sie engen ein und lassen oft nur ein Bild zu: hilflos, abhängig, eingeschränkt. Wer so denkt, übersieht die Vielfalt, die Energie und die Stimmen von Menschen mit Behinderung. Wir sind Studierende, Kreative, Arbeitnehmer*innen, Vereinsmenschen, Eltern ‒ und so viel mehr.

Darum ist Inklusion mehr als nur Barrierefreiheit im baulichen Sinn. Es geht um ein Umdenken. Es geht darum, Menschen nicht auf eine gesundheitliche Zuschreibung zu reduzieren, sondern ihre ganzen Facetten wahrzunehmen. Wenn das gelingt, wenn wir wirklich selbstverständlich dazugehören, dann wird klar: Wir sind nicht nur Behinderte ‒ wir sind Menschen mit Geschichten, Fähigkeiten und Zielen.

Wir sind mehr als ein Etikett.

Link zum Interview der kobinet-nachrichten mit Alper Senlik vom 30. Juli 2025

