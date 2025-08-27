Gebärdetes Dialogformat zum Erhalt der Disability Studies in Köln und Hamburg

Köln (kobinet)
Mehr als 150 Forscher protestieren.
Forscher bedeutet: Menschen, die beruflich neue Dinge heraus-finden.
Sie kommen aus Deutschland.
Sie kommen auch aus anderen Ländern.
Sie sind gegen die Schließung von wichtigen Arbeits-Stellen.
Arbeits-Stelle bedeutet: Ein Ort, wo Menschen arbeiten und forschen.
Diese Arbeits-Stellen forschen zu Behinderung.
Die Arbeits-Stellen sind in Deutschland.
2 Vereine haben einen Appell geschrieben.
Appell bedeutet: Eine wichtige Bitte an andere Menschen.
Der erste Verein heißt: Disability Studies Deutschland.
Disability Studies bedeutet: Behinderten-Forschung.
Der zweite Verein heißt: Arbeits-Gemeinschaft Disability Studies.
Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Eine Gruppe von Menschen arbeitet zusammen.
Sie fordern: Die Arbeits-Stellen sollen offen bleiben.
Die Arbeits-Stellen sind in Hamburg.
Die Arbeits-Stellen sind auch in Köln.
2 Arbeits-Stellen sind bedroht:
Die erste Arbeits-Stelle ist in Hamburg.
Sie heißt: Zentrum für Disability Studies.
Sie heißt auch: Teilhabe-Forschung.
Teilhabe-Forschung bedeutet: Forscher finden heraus, wie alle Menschen mit-machen können.
Die Abkürzung ist: ZeDiSplus.
Die Arbeits-Stelle ist an der Evangelischen Hoch-Schule Hamburg.
Evangelische Hoch-Schule bedeutet: Eine große Schule für Erwachsene von der christlichen Kirche.
Die zweite Arbeits-Stelle ist in Köln.
Sie heißt: Internationale Forschungs-Stelle für Disability Studies.
Die Abkürzung ist: iDiS.
Sie ist an der Universität zu Köln.
Den Appell gibt es auch als Video.
Das Video ist in Gebärden-Sprache.
Gebärden-Sprache bedeutet: Eine Sprache mit den Händen für gehör-lose Menschen.
Es ist keine Übersetzung.
Die Inhalte sind extra für Gebärden-Sprache gemacht.
Das Video findet ihr hier:
Das Video gibt es auch auf Instagram.
Der Kanal heißt: DGS.Machtkritik.
Hier ist der Link:
https://www.instagram.com/reel/DN0NuVA2Hi8/?igsh=MTdoa2Yza2p2aHcwbA==
Den ganzen Appell könnt ihr hier lesen:
https://disabilitystudies.de/disability-studies-bedroht-kritisch-emanzipatorische-wissenschaft-schutzen-und-starken/
Dort steht auch eine Liste.
Die Liste zeigt alle Erst-Unterzeichner.
Erst-Unterzeichner bedeutet: Die ersten Menschen, die ihren Namen unter den Text geschrieben haben.
Hier ist ein Link zu einem älteren Bericht:
