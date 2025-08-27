Gebärdetes Dialogformat zum Erhalt der Disability Studies in Köln und Hamburg

Köln (kobinet)

Mehr als 150 Forscher protestieren. Forscher bedeutet: Menschen, die beruflich neue Dinge heraus-finden. Sie kommen aus Deutschland. Sie kommen auch aus anderen Ländern. Sie sind gegen die Schließung von wichtigen Arbeits-Stellen. Arbeits-Stelle bedeutet: Ein Ort, wo Menschen arbeiten und forschen.

Diese Arbeits-Stellen forschen zu Behinderung. Die Arbeits-Stellen sind in Deutschland. 2 Vereine haben einen Appell geschrieben. Appell bedeutet: Eine wichtige Bitte an andere Menschen. Der erste Verein heißt: Disability Studies Deutschland. Disability Studies bedeutet: Behinderten-Forschung.

Der zweite Verein heißt: Arbeits-Gemeinschaft Disability Studies. Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Eine Gruppe von Menschen arbeitet zusammen. Sie fordern: Die Arbeits-Stellen sollen offen bleiben. Die Arbeits-Stellen sind in Hamburg. Die Arbeits-Stellen sind auch in Köln.

2 Arbeits-Stellen sind bedroht: Die erste Arbeits-Stelle ist in Hamburg. Sie heißt: Zentrum für Disability Studies. Sie heißt auch: Teilhabe-Forschung. Teilhabe-Forschung bedeutet: Forscher finden heraus, wie alle Menschen mit-machen können. Die Abkürzung ist: ZeDiSplus.

Die Arbeits-Stelle ist an der Evangelischen Hoch-Schule Hamburg. Evangelische Hoch-Schule bedeutet: Eine große Schule für Erwachsene von der christlichen Kirche. Die zweite Arbeits-Stelle ist in Köln. Sie heißt: Internationale Forschungs-Stelle für Disability Studies. Die Abkürzung ist: iDiS. Sie ist an der Universität zu Köln.

Den Appell gibt es auch als Video. Das Video ist in Gebärden-Sprache. Gebärden-Sprache bedeutet: Eine Sprache mit den Händen für gehör-lose Menschen. Es ist keine Übersetzung. Die Inhalte sind extra für Gebärden-Sprache gemacht.

Das Video findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=bMPRvbmFiss

Das Video gibt es auch auf Instagram. Der Kanal heißt: DGS.Machtkritik. Hier ist der Link: https://www.instagram.com/reel/DN0NuVA2Hi8/?igsh=MTdoa2Yza2p2aHcwbA==

Den ganzen Appell könnt ihr hier lesen: https://disabilitystudies.de/disability-studies-bedroht-kritisch-emanzipatorische-wissenschaft-schutzen-und-starken/

Dort steht auch eine Liste. Die Liste zeigt alle Erst-Unterzeichner. Erst-Unterzeichner bedeutet: Die ersten Menschen, die ihren Namen unter den Text geschrieben haben.