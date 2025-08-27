Fachtagung: Aufbruch oder Rückschritt? Zwischen Anspruch der UN-BRK und Wirklichkeit der Eingliederungshilfe in Hessen



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Marburg (kobinet) Die LAGfAD gibt es seit 40 Jahren. LAGfAD ist eine Gruppe von Vereinen in Hessen. Diese Vereine helfen Menschen mit Behinderungen. LAGfAD bedeutet: Landes-Arbeits-Gemeinschaft freier Ambulanter Dienste. Eine Landes-Arbeits-Gemeinschaft ist eine Gruppe. Menschen aus einem Bundes-Land arbeiten zusammen. Sie haben das gleiche Ziel. Ambulante Dienste helfen Menschen zu Hause. Die Helfer kommen nach Hause. Die Menschen müssen nicht ins Kranken-Haus. Die LAGfAD macht eine große Feier. Die Feier ist am 28. November 2025. Die Feier dauert von 10:00 bis 16:00 Uhr. Die Feier ist im Hans-von-Soden-Haus in Marburg. Die Adresse ist: Rudolf-Bultmann-Straße 4. Das ist in 35039 Marburg. Bei der Feier reden Menschen miteinander. Sie reden über ein wichtiges Thema. Das Thema heißt: Aufbruch oder Rück-schritt? Die Menschen reden über die UN-BRK. UN-BRK bedeutet: UN-Behinderten-rechts-konvention. Das ist ein wichtiger Vertrag von vielen Ländern. In dem Vertrag stehen Rechte für Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung sollen überall mit-machen können. Die Menschen reden über Eingliederungs-hilfe in Hessen. Eingliederungs-hilfe bedeutet: Hilfe für Menschen mit Behinderungen. Diese Hilfe unterstützt Menschen mit Behinderungen. Sie hilft beim Leben in der Gesellschaft. Bei der Feier sind verschiedene Menschen dabei. Da sind Menschen aus der Politik. Da sind Menschen aus der Wissenschaft. Da sind Menschen aus der Praxis. Da sind auch Menschen mit Behinderungen dabei. Die Menschen reden über aktuelle Probleme. Sie reden über Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Sie reden auch über Geld-kürzungen. Der Landes-wohlfahrts-verband Hessen hat weniger Geld bekommen. Ein Landes-wohlfahrts-verband hilft Menschen in einem Bundes-Land. Er kümmert sich um Menschen mit Problemen. Er gibt Geld für Hilfe aus. Bei der Feier gibt es Vorträge. Es gibt auch Diskussionen. Diskussion bedeutet: Menschen sprechen über ein Thema. Sie haben verschiedene Meinungen. Verschiedene wichtige Menschen sprechen bei der Feier. Das sind: Kirsten Dinnebier von der Stadt Marburg. Winfried Kron vom Hessischen Sozial-ministerium. Dr. Yasmin Alinaghi vom Paritätischen Hessen. Der Paritätische ist ein großer Wohlfahrts-Verband in Deutschland. Der Paritätische hilft Menschen mit Problemen. Viele kleine Vereine gehören zum Paritätischen. Susanne Simmler vom LWV Hessen. Andreas Winkel ist Beauftragter für Menschen mit Behinderungen in Hessen. Ein Beauftragter ist eine Person. Diese Person hat einen besonderen Auftrag bekommen. Ein Beauftragter kümmert sich um bestimmte Aufgaben. Die Teilnahme an der Feier kostet nichts. Du kannst dich bis zum 30. September 2025 anmelden. Mehr Informationen findest du im Internet. Die Internet-seite ist: www.lagfad-hessen.de Info blau Symbol

Marburg (kobinet) Die Landesarbeitsgemeinschaft freier Ambulanter Dienste in Hessen (LAGfAD) feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Fachtagung am 28. November 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Hans-von-Soden-Haus, Rudolf-Bultmann-Straße 4, in 35039 Marburg. Unter dem Titel "Aufbruch oder Rückschritt? Zwischen Anspruch der UN-BRK und Wirklichkeit der Eingliederungshilfe in Hessen" diskutieren Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Praxis und Selbstvertretung über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven der Eingliederungshilfe im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Fachtagung ist gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Debatten bezüglich der Umsetzung von Inklusion, aber auch über Kürzungen von Leistungen, wie beispielsweise beim Landeswohlfahrtsverband Hessen aktuell. Neben einigen Fachvorträgen und Diskussionen gibt es bei der Veranstaltung u.a. Grußworte von Kirsten Dinnebier (Stadträtin der Universitätsstadt Marburg), Winfried Kron (Referatsleiter Stabstelle UN-BRK, Hessisches Sozialministerium), Dr. Yasmin Alinaghi (Landesgeschäftsführerin, Der Paritätische Hessen), Susanne Simmler (Landesdirektorin,LWV Hessen) und von Andreas Winkel (Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen). Die Anmeldung für die kostenfreie Fachtagung ist bis zum 30. September 2025 möglich. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldemöglichkeiten sind der Homepage zu entnehmen: www.lagfad-hessen.de

