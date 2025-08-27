Menu Close
  • kobinet-nachrichten
  • Nachricht
  • Fachtagung: Aufbruch oder Rückschritt? Zwischen Anspruch der UN-BRK und Wirklichkeit der Eingliederungshilfe in Hessen

Fachtagung: Aufbruch oder Rückschritt? Zwischen Anspruch der UN-BRK und Wirklichkeit der Eingliederungshilfe in Hessen

Veröffentlicht am 27.08.2025 07:55 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau Symbol
Foto: Susanne Göbel

Marburg (kobinet) Die Landesarbeitsgemeinschaft freier Ambulanter Dienste in Hessen (LAGfAD) feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Fachtagung am 28. November 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Hans-von-Soden-Haus, Rudolf-Bultmann-Straße 4, in 35039 Marburg. Unter dem Titel "Aufbruch oder Rückschritt? Zwischen Anspruch der UN-BRK und Wirklichkeit der Eingliederungshilfe in Hessen" diskutieren Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Praxis und Selbstvertretung über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven der Eingliederungshilfe im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Fachtagung ist gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Debatten bezüglich der Umsetzung von Inklusion, aber auch über Kürzungen von Leistungen, wie beispielsweise beim Landeswohlfahrtsverband Hessen aktuell.

Neben einigen Fachvorträgen und Diskussionen gibt es bei der Veranstaltung u.a. Grußworte von Kirsten Dinnebier (Stadträtin der Universitätsstadt Marburg), Winfried Kron (Referatsleiter Stabstelle UN-BRK, Hessisches Sozialministerium), Dr. Yasmin Alinaghi (Landesgeschäftsführerin, Der Paritätische Hessen), Susanne Simmler (Landesdirektorin,LWV Hessen) und von Andreas Winkel (Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen).

Die Anmeldung für die kostenfreie Fachtagung ist bis zum 30. September 2025 möglich.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldemöglichkeiten sind der Homepage zu entnehmen: www.lagfad-hessen.de

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x